Galeria-Showdown am Montag! Mitarbeiterin in Charlottenburg: „Ich fühle mich entwurzelt“

Gläubiger stimmen am Montag über den Insolvenzplan ab. In Berlin sollen zwei Häuser schließen. In anderen wird Personal abgebaut. Ein Blick in die Zukunft.

Der Saal Europa ist der größte, den das Congress Center der Messe Essen zu bieten hat. Es ist ein fensterloser Raum mit einer großen Bühne samt Leinwand, modernster Audio- und Videotechnik und Platz für knapp 1000 Stühle.

Hier werden an diesem Montag die Gläubiger von Deutschlands letztem großen Kaufhaus-Konzerns zusammenkommen, um final über seine Zukunft zu beraten. Dem Vernehmen nach sollen sie auf mehr als zwei Milliarden Euro verzichten.

Für eine Entscheidung genügt die einfache Mehrheit. Stimmen die Lieferanten, Banker, Vermieter und Dienstleister dem vorgelegten Insolvenzplan zu, wird es den zur Signa-Gruppe des österreichischen Milliardärs René Benko gehörenden Kaufhaus-Konzern in zusammengestrichener Form weiterhin geben. Lehnen sie ab, wäre Galeria Karstadt Kaufhof Geschichte. Das Amtsgericht Essen hat den Saal für den ganzen Tag gemietet. Es geht um viel.

Als die Gläubiger vor zweieinhalb Jahren schon einmal über den Insolvenzplan und damit die Zukunft des Warenhaus-Kette zu beraten hatten, diskutierten sie sieben Stunden. Am Ende verzichteten sie auf zwei Milliarden Euro und gaben grünes Licht für 4000 Kündigungen sowie die Schließung von 46 Filialen. Unmittelbar nach der Entscheidung verkündete Galeria-Chef Miguel Müllenbach seinen Mitarbeitern, dass dies „der Startschuss für einen Neuanfang“ sei. „Unser Unternehmen hat jetzt wieder eine gesunde Basis und die Aussicht auf eine sichere Zukunft“, sagte er damals.

Doch die Haltbarkeit dieses Versprechens sollte schon bald ablaufen. Gerade zwei Jahre und zwei Monate später erklärte Müllenbach die Lage erneut als „bedrohlich“ und beantragte wiederum ein Schutzschirmverfahren, das in ein Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung mündete. Inzwischen ist klar, dass 47 der noch verbliebenen 129 Kaufhäuser schließen werden. Am Montag vor zwei Wochen wurde dies als Teil des Insolvenzplans verkündet.

In den verbleibenden Filialen sollen mehr als 2000 Stellen gestrichen werden

Allein durch die Schließungen werden bundesweit etwa 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verlieren. Darüber hinaus sollen in der Verwaltung sowie den verbleibenden Filialen weitere 2400 Stellen wegfallen. In Berlin sind die Karstadt-Häuser an der Müllerstraße in Wedding sowie in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg betroffen. Dort sollen Ende Januar kommenden Jahres die Kassen für immer ausgeschaltet werden.

In Brandenburg wird die Galeria-Kaufhof-Filiale in Cottbus schließen. Am 30. Juni ist dort Schluss. Allerdings hat die Modekette Aachener nach eigenen Angaben bereits einen Mietvertrag für 9000 der 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche abgeschlossen. Den 80 Galeria-Beschäftigten werde ein Übernahmeangebot unterbreitet.

Andrea Lund, die eigentlich anders heißt, ihren wahren Namen aber nicht in der Zeitung lesen will, legt einen grünen Pullover vom Wühltisch wieder akkurat zusammen. Grün ist in diesem Frühjahr sehr gefragt bei ihren Kundinnen. Welche Farbe im nächsten Frühjahr im Trend sein wird, weiß die 49-Jährige noch nicht. Sie weiß noch nicht einmal, ob sie dann überhaupt verkaufen wird. In der Damenabteilung des Karstadt-Kaufhauses in der Wilmersdorfer-Straße, so viel ist gewiss, wird sie das nicht mehr tun. In zehn Monaten wird das Haus geschlossen.

Andrea Lund hat die erneute Krise der Kaufhaus-Kette an einen Wendepunkt gebracht. „Es rüttelt mich gerade richtig durch, und ich fühle mich entwurzelt“, sagt sie, während sie noch ein paar Falten in dem grünen Pullover glatt streicht. Dabei ist es nicht das erste Insolvenzverfahren, das sie an ihrem Arbeitsplatz erlebt. Zwei Schließungswellen hat sie schon mitgemacht. Jeweils kamen die Mitarbeiter des Karstadt-Hauses in der Wilmersdorfer Straße mit dem Schrecken davon.

Das Schlimmste ist die Ungewissheit. Was wird nun aus dir, mit fast 50? Andrea Lund fragt sich das mehrmals am Tag. Und weil sie keine Antwort darauf findet, kommt sie nicht mehr zur Ruhe. „Ich schlafe kaum noch, weil mich das so beschäftigt“, sagt sie. Den größten Teil ihres Lebens hat sie in dem Kaufhaus verbracht. Im September werden es 33 Jahre. Mit 16 begann sie ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Damals noch im alten Gebäude an der Ecke zur Kantstraße. Später zogen sie dann hier ein, ins ehemalige Hertie-Gebäude.

Sportsachen, Kinderkleidung und Spielwaren hat Andrea Lund schon verkauft. In den vergangenen Jahren überwiegend Damenmode und Schuhe. Damit kennt sie sich am besten aus. „Schon als Jugendliche und junge Frau hatte ich ein Faible für Mode“, sagt sie. Ursprünglich wollte sie mal Chemielaborantin werden, eine Berufsberaterin habe ihr davon abgeraten. „Die Noten waren zu schlecht.“

Trotz Ausbildung nur Mindestlohn

In ihrem ersten Lehrjahr hat sie 695 D-Mark verdient. Für einen Teenager sei das damals viel Geld gewesen. „Ich war stolz und ging mit dem ersten Gehalt erst einmal selbst einkaufen und habe alles auf den Kopf gehauen“, sagt sie und lacht. Verglichen mit anderen Berufen und dem Arbeitsaufwand habe sie in ihrem Job nicht gut verdient. „Aber es hat zum Leben gereicht.“ Und vor allem habe sie die Arbeit glücklich gemacht, erzählt sie rückblickend. Sie habe sich wertgeschätzt und anerkannt gefühlt, wenn die Kunden nach ihrer Beratung zufrieden das Haus verlassen haben oder der Chef sie für ihre Umsätze lobte.

Heute könnte sie allein von ihrem Gehalt nicht leben und zwei Kinder im Teenageralter versorgen, so sagt sie. Denn obwohl sie eine Ausbildung gemacht hat, erhält Andrea Lund wie die Aushilfen bei Galeria Karstadt Kaufhof nur den Mindestlohn. Zwischen 800 und 900 Euro netto bekommt sie am Monatsende bei 20 Stunden Teilzeit in der Woche. Selbst der Mitarbeiter-Rabatt, der in den besten Zeiten, „als noch eine Kleiderordnung existierte“, mal bei 50 Prozent lag, sei auf zehn Prozent zusammengestrichen worden.

Hauptverdiener ist ihr Ehemann, ein Ingenieur. „Das ist in dieser Situation mein Glück“, sagt sie. Doch Andrea Lund möchte nicht von ihrem Mann abhängig sein und auch selbst etwas zum Lebensunterhalt beisteuern. „Wir müssen unser Haus noch abzahlen und unsere Kinder werden vielleicht noch studieren“, sagt sie.

Dass sie ihren Job als Verkäuferin bei Karstadt in der Wilmersdorfer Straße demnächst verlieren wird, liegt allerdings nicht ausschließlich an dem Essener Kaufhaus-Konzern. Dem Vernehmen nach soll ursächlich nicht eine mangelhafte wirtschaftliche Perspektive zum Aus für die Filiale geführt haben, sondern ein anderweitiges Interesse des Immobilieneigentümers.

Was wird aus dem Gebäude in der Wilmersdorfer Straße?

Besitzer des Grundstücks mit der Hausnummer 118 an der Charlottenburger Shoppingmeile ist seit 2016 das Immobilien-Unternehmen Redevco. Dieses ist Teil der schweizerischen Cofra AG, der unter anderem auch die Handelskette C&A gehört. Angeblich soll Redevco bereits vor zweieinhalb Jahren, als das Haus in der Wilmersdorfer Straße geschlossen werden sollte, nicht sonderlich an einem Weiterbetrieb und einem geforderten Mietnachlass interessiert gewesen sein.

Während dazu von Galeria Karstadt Kaufhof auf Nachfrage keine Antwort zu bekommen war, bestätigt Redevco der Berliner Zeitung, dass der Mietvertrag für den Standort „ungeachtet der neuerlichen Entwicklung“ im Januar 2024 auslaufe. „Wir ziehen alternative Planungen für Gebäude und den Standort in Betracht“, heißt es. Dabei stehe eine nachhaltige Lösung im Vordergrund.

Tatsächlich liegt im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ein Antrag auf einen Bauvorbescheid vor. Demnach ist auf dem Grundstück ein „nachhaltiges und zukunftsorientiertes Areal“ aus Holz- und Holz-Hybrid-Konstruktionen mit nachhaltigem Energiekonzept geplant. Im Bezirksamt setzt man dennoch darauf, dass das Grundstück weiterhin „eine attraktive Magnetfunktion für die Wilmersdorfer Straße“ haben wird.

Der Bezirk hat Gestaltungsmöglichkeiten, und ich hoffe sehr, dass er diese auch nutzt. Stephan Schwarz, Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin

„Ziel muss es sein, die Aktivität auf der Straße weiter zu heben und dem Standort eine neue Identität zu geben“, sagt die Grünen-Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch. Luxuswohnungen dürften dafür allerdings kaum geeignet sein. Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz empfiehlt daher, diesen „so zentralen Ort nicht zu schnell“ aufzugeben. „Der Bezirk hat Gestaltungsmöglichkeiten, und ich hoffe sehr, dass er diese auch nutzt“, so der Senator. Bei Redevco war jedenfalls auch zu erfahren, dass stadtplanerische Aspekte natürlich grundsätzlich berücksichtigt würden. Zu Einzelheiten wolle man sich angesichts des laufenden Prozesses jedoch nicht äußern.

Die Auswirkungen für Andrea Lund sind indes klar. Sie wird sich einen neuen Platz im Berufsleben suchen müssen. Existenzängste machen ihr zu schaffen. Aber nicht nur das. „Mich frustriert, wie mit uns Mitarbeitern des Kaufhauses umgegangen wird“, sagt sie. Die zweifache Mutter wünscht sich „wenigstens eine angemessene Entschädigung“. Momentan seien zwei zusätzliche Monatsgehälter als Abfindung, maximal 7500 Euro, im Sozialplan vorgesehen. Andrea Lund findet, dass das zu wenig ist. Sie will juristisch dagegen vorgehen, sobald sie ihre Kündigung erhalten hat.

Die Reaktionen im Umfeld auf das Schicksal des Hauses sind unterschiedlich. Bei der Drogeriekette Rossmann bedauert man es, „wenn sich andere Handelsunternehmen – egal aus welchen Gründen – aus den Innenstädten zurückziehen müssen“. Nina Hugendubel, Chefin des gleichnamigen Buchhandelsimperiums, sieht die Schließung des Kaufhauses gelassen. Die Attraktivität der Wilmersdorfer Straße als Einkaufsstraße stehe für sich. „Wir erwarten keine Auswirkungen auf unsere dortige Filiale“, sagt sie.

Galeria-Mitarbeiterin: „Es gibt nicht mehr so viele Marken“

Die Verkäuferin Andrea mit ihren 33 Jahren Berufserfahrung sieht das Agieren ihres Arbeitgeber kritisch. „Es wird kaum noch investiert“, sagt sie. Früher habe es für jedes Produkt einen Verkäufer oder eine Verkäuferin gegeben. Inzwischen sei man als Verkäuferin oder Verkäufer für die gesamte Etage verantwortlich. Darunter leide die Beratung. Es gebe nicht nur zu wenig Personal, sondern auch zu wenig fundiertes Fachwissen, weil sich der jeweilige Mitarbeiter nicht in jedem Bereich auskenne.

„Es gibt nur noch wenige gelernte Kräfte. Die meisten sind Aushilfen“, sagt die 49-Jährige. Sie fragt sich: Wer will die Arbeit für so wenig Geld noch machen? Andrea Lund hat schon einige Neue kommen und gehen sehen. „Man kann froh sein, wenn sie am nächsten Tag überhaupt zum Dienst erscheinen“, sagt sie.

Auch die Qualität der Waren habe nachgelassen; es werde mehr Wert auf Quantität gelegt. „Es gibt nicht mehr so viele Marken. Stattdessen T-Shirts für unter zehn Euro und davon werden in jeder Größe gleich 20 Stück bestellt.“ Andrea Lund zuckt mit den Schultern. Resigniert.

Was könnte man aus ihrer Sicht anders machen? „Mehr investieren“, sagt Andrea Lund. Es gebe genügend Menschen, die nicht im Internet bestellen wollen, weil sie noch Wert auf Beratung und Qualität legen. „Die darf man nicht so verprellen.“ Vor etwa 15 Jahren, erzählt sie, gab es in ihrem Karstadt-Kaufhaus freitagsabends noch regelmäßig VIP-Partys und Rabattaktionen für Stammkunden. Das habe enorm zur Kundenbindung beigetragen.

Dass dies wiederbelebt wird, ist kaum zu vermuten. Zwar will der Kaufhaus-Konzern nach dem angestrebten Neustart mit attraktiveren Sortimenten zu höheren Umsätzen gelangen. Zugleich sollen in den sogenannten Fortführungsfilialen drastisch Personal abgebaut und zugleich Verkaufsflächen reduziert werden.

Allein in den übrigen acht Berliner Galeria-Filialen wird den Plänen zufolge jede zehnte der verbleibenden 1700 Stellen wegfallen. Am Hermannplatz ist der Verzicht auf 30 Prozent des Verkaufspersonals vorgesehen, am Alexanderplatz sollen 66 Verkäuferinnen und Verkäufer gehen. „Das ist der falsche Weg“, sagt Gewerkschaftssekretär Ralph Thomas von Verdi. Investitionen sind es in jedem Fall nicht.