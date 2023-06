Die jüngste Pleite der Kaufhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof ist offiziell Geschichte. Zum 31. Mai hatte das Amtsgericht Essen das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Warenhaus-Konzerns aufgehoben. Damit bleiben nur noch 85 der bislang 129 Filialen bestehen.

Sie sollen nach dem bestätigten Insolvenzplan bis Mitte 2026 umgebaut und nach Unternehmensangaben jeweils zu einem „beliebten Treffpunkt der Stadt“ gemacht werden. So will man in den Kaufhäusern unter anderem neue Gastronomie-Angebote etablieren und weitere Dienstleistungen wie etwa Versicherungen, Schneiderei oder Bürger-Services zur Verfügung stellen. Im Einzelhandelsgeschäft sollen die Bereiche „Bekleidung, Beauty und Home“ in den Mittelpunkt gestellt werden.

Als Ende Mai noch einmal drei Filialen in Regensburg, Dortmund und Bremen von der Schließungsliste genommen wurden, hatte das auch in Berlin die Hoffnung geschürt, dass das Aus zumindest für das Karstadt-Kaufhaus in der Wilmersdorfer Straße vielleicht doch noch abgewendet werden könnte. Das Warenhaus in Charlottenburg soll wie die Karstadt-Filiale in der Weddinger Müllerstraße Ende Januar schließen.

Im Rathaus des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf versucht Kirstin Bauch von den Grünen zu vermitteln und noch eine Lösung zu finden. Der Berliner Zeitung sagt die Bezirksbürgermeisterin: „Das Bezirksamt hat Galeria Karstadt Kaufhof erneut aufgefordert, ein Konzept zu liefern und aktiv auf den Eigentümer der Immobilie zuzugehen.“ Die Eigentümerin der Immobilie erwarte allerdings ein zukunftsfähiges und marktübliches Angebot von der Kaufhaus-Kette.

Redevco wohl bereit, Karstadt in der Wilmersdorfer Str. offen zu halten

Offenbar wird dort um Optionen gefeilscht. Das Unternehmen Redevco als Eigentümer der Kaufhaus-Immobilie wäre dem Vernehmen nach wohl bereit, das Haus in der Wilmersdorfer Straße über den Januar 2024 hinaus offen zu halten, verlangt dafür aber eine höhere Miete. Der Kaufhaus-Konzern erklärt indes, er könne für einen am selben Standort geplanten Neubau kein Konzept entwickeln, wenn ihm eigenen Angaben zufolge vom Vermieter „lediglich 1500 bis 2000 Quadratmeter“ Verkaufsfläche angeboten würden. Bürgermeisterin Bauch geht es um den Standort. „Dem Bezirk ist eine positive Entwicklung der Wilmersdorfer Straße sehr wichtig“, sagt Kirstin Bauch. Ein zukunftsfähiges Konzept sei wichtiger als die Verhandlung über Quadratmeter.

Derweil ist die Schließung des Karstadt-Kaufhauses am Leopoldplatz in Wedding in siebeneinhalb Monaten wohl definitiv beschlossen. Anfang Mai hatten sich die Firma Signa Real Estate als Eigentümer des Hauses und zugleich Schwesterunternehmen des Galeria-Eigners Signa Retail sowie Vertreter von Stadt und Bezirk gemeinsam auf einen Architektenentwurf für das Nachfolgeobjekt geeinigt, in dem in der Summe auch 15.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche zur Verfügung gestellt werden sollen. Da für dessen Umsetzung zunächst ein Bebauungsplanverfahren gestartet werden muss, könnte mit dem Bau frühestens Mitte 2025 begonnen werden. Folglich wird das Haus Müllerstraße 25 nach der geplanten Schließung Ende Januar wenigstens eineinhalb Jahre leer stehen.

Die Karstadt-Filiale in der Müllerstraße soll Ende Januar geschlossen werden. Imago

Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) versprach daraufhin, sich beim Investor dafür einzusetzen, die Kaufhausschließung bis zum tatsächlichen Baubeginn aufzuschieben. Auf Nachfrage war im Bezirksamt Mitte nun jedoch zu erfahren, dass Signa auf der Schließung im Januar 2024 bestehe.

Den knapp 100 Beschäftigen des Weddinger Warenhauses wurde bereits im April zum 31. Januar 2024 „betriebsbedingt“ gekündigt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi konnten aber inzwischen für gut drei Viertel der Mitarbeiter Anschlussbeschäftigungen vermittelt werden. 23 Kolleginnen und Kollegen müssten noch untergebracht werden, heißt es. Derweil laufen dem Kaufhaus-Konzern offenbar die Leute weg. Laut Verdi hätten allein in der Steglitzer Filiale der Warenhaus-Kette in den vergangenen Monaten 90 Beschäftigte von sich aus gekündigt.