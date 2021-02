Berlin - „Eigentlich dürften wir hier draußen gar keine Ware präsentieren. Aber ehrlich gesagt, ist mir das inzwischen auch egal. Die Pflanzsaison hat begonnen, und ich weiß nicht, wie das sonst gehen soll“, sagt Susanne Igel, die in der Kalckreuthstraße in Schöneberg einen in der Nachbarschaft beliebten Blumenladen namens Calendula führt. Sie findet die ganze Situation „einfach nur noch doof“, kann nachvollziehen, dass ihre Kunden teils mit Unverständnis darauf reagieren, wenn man sich durchs Schaufenster einen Überblick über das aktuelle Warensortiment verschaffen soll.

„Das alles ist wirklich anstrengend“, sagt sie über den kleinen Verkaufstisch vor ihrem Laden hinweg, klagt darüber, dass die Kollegen in Brandenburg ihre Geschäfte bereits ab dem 1. März wieder für den Publikumsverkehr öffnen dürfen, und fordert: „Spätestens am 8. März muss der Lockdown für uns ein Ende haben. Bis dahin können wir uns vielleicht noch über Wasser halten.“ Der Türverkauf rechne sich auf Dauer nicht. „Wir wollen wieder aufmachen, einen normalen Betrieb haben, soweit das nur irgendwie möglich ist.“