Berlin - Die gute Nachricht zuerst: Deutschland hat so viele Gasspeicher wie kaum ein Land sonst. Insgesamt 23 Milliarden Kubikmeter Gas können in den Silos der Nation gebunkert werden. Damit liegt Deutschland im Welt-Ranking der Speicherkapazitäten nach den USA, der Ukraine und Russland auf Platz vier und besitzt zugleich ein Viertel der Kapazitäten der gesamten EU. Fakt ist aber auch: Die Füllstände der Tanks sind derzeit so niedrig wie seit Jahren nicht. „Aktuell liegen sie bei weniger als 70 Prozent“, sagt ein Sprecher des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit Engpässen sei aber dennoch nicht zu rechnen.