Ein Polizeifahrzeug steht am Sommerbad Neukölln am Columbiadamm. Nach einer rund einwöchigen Schließung ist das Sommerbad Neukölln auf dem Columbiadamm seit heute früh wieder geöffnet.

Ein Polizeifahrzeug steht am Sommerbad Neukölln am Columbiadamm. Nach einer rund einwöchigen Schließung ist das Sommerbad Neukölln auf dem Columbiadamm seit heute früh wieder geöffnet. Paul Zinken/dpa

Es mag lächerlich anmuten, dass sich die komplexe Frage der Sicherheit unter den Bedingungen der urbanen Einwanderungsgesellschaft ausgerechnet im Freibad entzündet. Andererseits waren öffentliche Bäder bereits in antiken multikulturellen Gesellschaften Orte der imperialen Identitätsbildung und Austragungsort kultureller Konflikte. Auf der banalen Ebene der Berliner Lokalpolitik ist die Sicherheit in Freibädern zugleich ein Lackmustest für die Fähigkeit der Berliner CDU, ihre vollmundig von der not so splendid isolation des Spandauer Reihenhauses aus vorgebrachten Sicherheitsversprechen einzulösen. Dabei wäre die Lösung der Situation so einfach, wenn man sich nur trauen würde, gezielt und antirassistisch zu unterscheiden.