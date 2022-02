Die Zahlen sind eindeutig, die Worte sind es auch. Am Mittwoch gab der Berliner Senat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen mit 1118 an, am Vortag waren es 1135,2. In den Tagen und Wochen zuvor lag der Wert noch höher. Am Mittwochmorgen sagte Lukas Murajda, der Amtsarzt von Berlin-Mitte, beim Rundfunk Berlin Brandenburg, dass der Höhepunkt der Pandemie erreicht sei. Der Trend zeige nach unten. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es runter geht.“