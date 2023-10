Israel-Gaza-Krieg in Berlin: Vermummte ziehen durch Neukölln – Polizei unterbindet Demos

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagabend mit einem massiven Aufgebot in Neukölln mehrere Versammlungsverbote durchgesetzt. Zuvor hatte die Verssammlungsbehörde acht geplante israelfeindliche Versammlungen untersagt. Unter anderem leuchtete die Polizei die Sonnenallee, Ecke Reuterstraße mit Flutlicht aus. Die Beamten sprachen immer wieder Personen an, die augenscheinlich vorhatten, sich zu versammeln. Unterstützt wurden die Beamten von der Bundespolizei. Insgesamt seien in der Spitze rund 900 Einsatzkräfte präsent gewesen, teilte die Behörde mit.



In der Sonnenallee und in den umliegenden Straßen traf die Polizei auf insgesamt 40 Personen in Kleingruppen, die zum Teil vermummt waren und Palästinafahnen dabei hatten. Immer wieder brannten sie Pyrotechnik ab. Polizisten mussten abgelegten Sperrmüll und Reifen entsorgen, die offensichtlich in Brand gesetzt werden sollten.

Randalierern gelang es in Neukölln, mehrere Mülltonnen anzuzünden. Polizisten und Anwohner konnten die Brände löschen. Am Maybachufer, Ecke Hobrechtstraße zündeten Unbekannte ein geparktes Auto an. Die Polizei nahm 47 Personen fest und leitete zehn Strafverfahren ein.

Die Bereitschaftspolizei ist nicht nur in Neukölln, sondern auch im Regierungsviertel massiv präsent. An der John-Foster-Dulles-Allee in Tiergarten bemerkten die Beamten etwa 100 Personen mit Palästinafahnen und begleiteten diese am Rand des Aufzugs. Dieser verlief in Richtung Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Nicht weit davon entfernt stieg die Gruppe in Autos und fuhr davon.

Nacht zum Freitag verlief dennoch relativ ruhig

In den vergangenen Nächten hatten Anhänger der palästinensischen Terrororganisation Hamas immer wieder randaliert. In der Nacht zum Donnerstag blieb es hingegen relativ ruhig.



Am Donnerstagvormittag meldete eine Anwohnerin der Urbanstraße der Polizei vier Müllcontainer, die mit einer Flüssigkeit, offenbar Brandbeschleuniger, benetzt waren. In zwei der Tonnen fanden Polizisten mehrere Feuerwerkskörper. „Die Umstände des Auffindens erweckten den Eindruck, dass hier eine Art Brandsatz vorbereitet wurde“, sagte ein Ermittler der Berliner Zeitung. Die Feuerwehr spülte die Tonnen ab und neutralisierte so den Brandbeschleuniger.

Im Zusammenhang mit dem Israel-Gaza-Krieg registrierte die Polizei auch am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag wieder israelfeindliche und antisemitische Farbschmierereien und Sachbeschädigungen. Die Täter verwendeten dabei auch nationalsozialistische Symbole.

Am Donnerstagabend alarmierte eine Frau die Polizei nach Wedding. In der Müllerstraße schlugen fünf Personen mit einem Stock die Befestigungen einer am Fahnenmast wehenden Flagge Israels ab. Gegen einen 18-Jährigen und seine beiden Begleiter im Alter von 21 Jahren, einen 19- und einen 15-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.