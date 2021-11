11. Mai, Münster: Vor der Synagoge versammeln sich 15 Personen und verbrennen eine Israel-Flagge. 12. Mai, Gelsenkirchen: Vor der Synagoge skandieren Hunderte Personen Parolen wie „Scheiß Juden“, „Kindermörder Israel“ und „Allahu Akbar“. 17. Mai, Berlin: Der Gedenkstein für die 1938 zerstörte Synagoge in Hohenschönhausen wird mit Farbe übergossen. 19. Mai: Auf Twitter wird eine jüdische Institution in Berlin in fehlerhafter Grammatik beschimpft: „Die Palästinenser zahlen sehr teuer für Holocaust, der in Europa passierte, den Preis dafür einen Missgeburt heißt Israel.“