Berlin - Luftballons hängen am Eingang der Gartenparzelle. Musik weht über den Zaun, Lachen ist zu hören. Zur Party, die an diesem Samstagabend in der Pankower Kleingartenanlage steigt, sind etwa 40 überwiegend junge Menschen gekommen. Sie feiern in den Geburtstag einer Freundin hinein, die selbst nicht anwesend ist, nicht dabei sein kann. Nie mehr. Denn das Geburtstagskind ist tot. Fabien Martini starb vor dreieinhalb Jahren, als ein Streifenwagen ihr Auto mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde rammte. Die junge Frau wäre am Sonntag 25 Jahre alt geworden.

Zu der Geburtstagsparty haben die Eltern und der jüngere Bruder von Fabien eingeladen, so wie sie es seit dem Tod der Tochter und Schwester jedes Jahr gemacht haben. Doch diesmal hat die Feier noch einen Anlass. Den verrät Britta Martini, Fabiens Mutter, kurz vor 20 Uhr, als sie zusammen mit ihrem Mann Christian die Gäste begrüßt. Sie habe eine gute Nachricht, sagt sie. „Es geht weiter“, sagt Britta Martini. Das Berufungsverfahren um den Tod ihrer Tochter am Berliner Landgericht gegen einen Polizeibeamten starte am 2. September. Und sie hoffe, dass die Richter die Patientenakte des Polizisten Peter G. diesmal zulassen werden. Es ist die Akte, die belegen soll, dass der Beamte zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war.