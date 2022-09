Wilhelmstraße 92, Berlin Mitte: Hier steht heute ein unscheinbarer, grauer DDR-Bau, acht Stockwerke. Unten im Wohnhaus finden sich ein kleiner Fahrradladen und Café, in dem Menschen frühstücken und Tee trinken. Auf dem Bürgersteig vor ihnen wird an die dunkle Vorgeschichte des Straßenabschnitts erinnert: 56 kleine quadratische Messingtafeln sind in das Bodenpflaster eingelassen – es sind sogenannte Stolpersteine, die an Verfolgte des Nationalsozialismus erinnern.

Unweit vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas befand sich in der damaligen Wilhelmstraße 74-76 von 1871 bis 1945 das Auswärtige Amt. Die Nationalsozialisten entließen in dieser Zeit zahlreiche Diplomaten wegen ihrer jüdischen Herkunft, viele von ihnen wurden deportiert und ermordet. Zu ihrem Gedenken verlegte der Künstler Gunter Demnig im November 2021 unter Anwesenheit eines Staatssekretärs feierlich mehrere Stolpersteine. Demnig selbst hat das Stolperstein-Projekt vor 20 Jahren ins Leben gerufen.

Eine Recherche des Spiegels wirft jedoch Fragen darüber auf, ob hier den richtigen Menschen gedacht wird. Mindestens vier Menschen, denen durch die Messing-Steine gedacht wird, wurden zwar von den Nationalsozialisten in den Zwangsruhestand versetzt – danach arbeiteten sie aber weiterhin im Dienst der Nazis.

Einer davon ist Georg von Broich-Oppert. Er war ab 1932 als sogenannter Legationssekretär der deutschen Regierung in Wien tätig. Wegen väterlicher Vorfahren „jüdischer Herkunft“ wurde er 1935 in den Zwangsruhestand versetzt, die oberste Führung der SA („Sturmabteilung“) wollte ihn aber dennoch in Wien halten. Laut eidesstattlicher Aussage eines Nazi-Anwalts habe Broich-Oppert sein Wiener Leben „im nationalsozialistischen Geiste“ geführt und der SA „unschätzbare Dienste“ geleistet.

Ein Leben „im nationalsozialistischen Geiste“

Auch Rudolf Holzhausen wurde 1934 aus dem Auswärtigen Amt entlassen, seine Ehefrau wurde als „halb-arisch“ eingestuft. Daraufhin betonte er, in „engster Verbindung mit der Sudetendeutschen Nationalsozialistischen Parteileitung“ zu stehen. Vom NS-Außenminister hieß es 1934, Holzhausen habe „mit den eingesessenen Führern des Deutschtums aufs Engste zusammengearbeitet“.

Ein drittes Beispiel ist der Legationsrat Vollrath von Maltzan, der 1938 vom Auswärtigen Amt in den Ruhestand versetzt wurde, weil seine Mutter jüdischer Abstammung war. Er arbeitete im Anschluss beim Konzern I.G. Farben. Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland wurde der gesamte Vorstand des Unternehmens 1945 in Haft genommen, weil der Konzern Zwangsarbeit und Menschenversuche in KZs veranlasst hatte. Weitere drei Jahre war von Maltzan erneut im NS-Außenministerium beschäftigt, bevor er 1942 wieder zur IG Farben ging – diesmal als Referent für Exportfragen.

Lenja Stratmann Der Stolperstein von Vollrath von Maltzan. Seine Geschichte ging nach 1938 noch weiter.

Von Maltzans genaue Einflussnahme im Unternehmen ist bislang nicht bekannt, entscheidend ist für Gunter Demnig aber ohnehin die erneute Tätigkeit für die nationalsozialistische Regierung. Weil er nach seiner Entlassung wieder im Auswärtigen Amt arbeitete, fordert der Künstler die Entfernung des Steins: „Er hat zwar seinen Job verloren, aber dann weiter bei den Nazis Karriere gemacht“, sagt Demnig der Berliner Zeitung.

Demnig: „Die Steine müssen rausgerissen werden“

Normalerweise prüften seine Mitarbeiter alle Biografien, bevor er Stolpersteine verlege. Da die Namen der Opfer in diesem Fall jedoch vom Auswärtigen Amt stammten, habe er sich auf die Recherchen des Ministeriums verlassen. Er zeigt sich entsprechend enttäuscht: „Für mich ist es unmöglich, dass das Auswärtige Amt mir das untergejubelt hat“, so der Künstler. Er selbst habe leider keine Zeit, um für die Entfernung nach Berlin zu reisen. „Dem Auswärtigen Amt habe ich aber schon längst gesagt, dass die Steine rausgerissen werden müssen“, sagt der 74-Jährige.

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, das Projekt gehe auf die „Initiative einer ehrenamtlichen Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Künstler Herrn Demnig zurück“, das Ministerium trage offiziell also keine Verantwortung. Dennoch: Ein Staatssekretär hat bei der Verlegung eine Rede gehalten und auf dem YouTube-Kanal des Amtes ist ein Video anlässlich der Verlegung zu sehen. „Falls es bei der Auswahl an Personen, die bei diesem Erinnerungsprojekt berücksichtigt wurden, zu Fehlurteilen gekommen sein sollte, sind wir als Auswärtiges Amt selbstverständlich gerne dazu bereit, uns an der Überprüfung zu beteiligen, natürlich in enger Abstimmung mit dem Künstler Herrn Demnig“, so das Auswärtige Amt.

Die bisherige Forderung des Künstlers, die betreffenden Stolpersteine durch schwarzen Basalt zu ersetzen, blieb bislang unerfüllt.