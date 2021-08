Berlin - Dafür, dass es an diesem Montagmorgen das größte Unwetter des Sommers geben sollte, ist der Himmel überraschend hell. Er hängt zwar voller Wolken, aber es gießt nicht, es tröpfelt nur. Seit 6 Uhr melden die Nachrichten Dauerstaus. Es ist mal wieder Streik in Berlin. Die S-Bahnen sollen nicht fahren. Die Berliner kennen das schon. Trotzdem sind kurz nach 7 Uhr überraschend viele Leute zum Ostkreuz unterwegs.

Die 23-jährige Suza Schneider sagt: „Ich muss zur Arbeit nach Pankow. Ich habe kein Auto, ich habe kein Fahrrad. Ich muss es einfach versuchen.“ Dann erzählt sie, dass sie extra eine Stunde früher aufgestanden ist. Als sie den Bahnhof erreicht, sieht sie an der Anzeigetafel, dass die S85 tatsächlich fährt. Es ist die einzige Linie, die auf dem oberen Bahnsteig fährt. Der Zug in ihre Richtung fährt in 13 Minuten, danach wieder in 34 Minuten. „Was für ein Glück“, sagt sie. „Alles richtig gemacht.“

Vom Streik überrascht ist niemand

Kurz nach 7 Uhr, Bahnhof Wannsee. Der Bahnsteig Richtung Berlin ist voll mit Pendlern, die aus Brandenburg nach Berlin wollen. Vom Streik überrascht ist niemand. Dafür ist man früher als sonst aufgestanden und unterwegs. Wie Marina Sellmann, die mit einem Zug der Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), die nicht bestreikt wird, von Michendorf nach Wannsee gefahren ist und mit der S1 weiter nach Steglitz will.

Norbert Koch-Klaucke Auch am S-Bahnhof Wannsee warten am Montagmorgen Fahrgäste.

Im 20-Minuten-Takt fahren die Züge. Doch dieser lässt auf sich warten. „Seit 25 Minuten stehe ich hier und warte auf den Zug“, sagt Sellmann. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die S1 gegen 7.14 Uhr da. Sie endet nicht wie sonst in Wannsee, sondern fährt nach Potsdam weiter.

Fahrgäste sind extra früh aufgestanden

7.45 Uhr. Gleis 11. Richtung Süden, Richtung BER. Auf der blauen Anzeigetafel läuft ein weißes Band durch: „Zug fährt ab Baumschulenweg weiter als S9 nach Flughafen BER“.

Immerhin fährt etwas. Hier stehen Leute mit großem Gepäck, mit Rucksäcken, sie wollen kein Taxi nehmen. Der 29-jährige Timo sagt: „Wir sind Backpacker, wollen nach Asien. Wir fahren Taxi nur im allergrößten Notfall. Außerdem sind die Straßen so voll, dass es bis Schönefeld bestimmt noch länger dauert als mit einer Bahn beim Streik und es ist bestimmt fast unbezahlbar.“ Sein Kumpel Gregor sagt: „Wir sind davon ausgegangen, dass irgendwas zum Flughafen fährt. Die können doch nicht die Leute vergraulen, die als Touristen nach Berlin gekommen sind.“

Ein Stück weiter stehen drei riesige Rollkoffer, die fast so groß sind wie Abu Kashim Rocky. Der 29-jährige sagt: „Ich will nach Bangladesch.“ Er schaut auf die Uhr. Es ist 7:50 Uhr. „Mein Flugzeug geht um 11 Uhr. Ich hoffe, dass ich es schaffe.“ Er erzählt, dass er extra früh aufgestanden ist. 5 Uhr. Er kommt vom Tiergarten und braucht normalerweise 40 Minuten zum Flughafen. „Diesmal sind es mindestens eineinhalb Stunden“, sagt er. „Ich bin gegen den Streik. Wir sollten alle ganz normal zu unseren Zielen kommen können.“

„Ein Gedränge wie in der U-Bahn in Tokio“

8.15 Uhr. Gleis 12 am Ostkreuz. Es ist schon ein eigentümliches Bild. Die Leute stehen auf den Bahnsteigen, schauen ständig auf die Handys und die Anzeigetafeln. Sie vergleichen die Realität mit den Versprechungen der Verkehrs-Apps im Internet. Und die Züge, auf die sie so sehnsüchtig warten, stehen längst bereit. Etwa 200 Meter vor dem Bahnsteig wartet schon immer eine S-Bahn, die dann alle 20 Minuten in den Bahnsteig einfährt.

Auf einer Bank sitzen zwei 18-jährige Schülerinnen. Sie wollen zur Berufsschule. „Wir sind jetzt ganz entspannt“, sagt Delaine Mila Czypis. „Unsere Bahn fährt sowieso erst in zehn Minuten.“ Sie kommt aus Birkenwerder nördlich von Berlin. „Ich habe von dem Streik gar nichts gewusst. Ich dachte, der war vorige Woche. Erst als meine Mutter mich nach dem Aufstehen fragt, wie ich zur Schule komme, wusste ich: Das wird ein Problem.“

Sonst braucht sie immer eine Stunde und zehn Minuten bis zur Berufsschule an der Warschauer Straße, nun ist sie bereits eineinhalb Stunden unterwegs. Ihre Freundin Franziska Schönemann sagt, dass sie von Lichtenrade auch immer eine Stunde benötigt. „Sonst treffen wir uns immer Friedrichstraße und fahren dann gemeinsam weiter“, sagt sie. Doch diese Bahnen fuhren nicht. Also haben sie im Internet gesucht und ständig Textnachrichten ausgetauscht und sind gemeinsam am Ostkreuz gelandet. Das war der einzige mögliche Treffpunkt. „Aber wir haben Glück, denn der erste Block in der Schule fällt wegen dem Streik sowieso aus“, sagt Mila.

Ihr Vorteil: Sie fahren grundsätzlich schon gegen 6 Uhr los. „Ich nehme immer ein oder zwei Busse früher, weil ich vier Mal umsteigen muss und fast immer irgendetwas schief geht“, sagt Franziska.

Die beiden erzählen, dass es an Streiktagen besonders unangenehm ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. „Da ist es in den wenigen Bussen und Bahnen immer brechend voll“, sagt Franziska. „Ein Gedränge wie in der U-Bahn in Tokio. Gerade mit Corona und Abstand und so ist das wirklich ärgerlich. Die Leute stehen dicht an dicht oder rennen dich fast um.“

Fahrgast: App der Deutschen Bahn ist „voll unaktuell“

Mila erzählt, dass sie es aufgegeben haben, aktuelle Fahrinfos von der App der Deutschen Bahn zu bekommen. „Die ist immer voll unaktuell und einfach nicht zu verstehen. Wir nehmen immer andere Apps.“

Grundsätzlich haben sie nichts gegen Streiks, ärgern sich aber trotzdem. „Wir machen eine Lehre im Einzelhandel“, sagt Mila. „Uns wurde gesagt, dass wir gar nicht streiken dürften, weil wir lebensnotwendig sind. Aber sind Busse und Bahnen nicht auch lebensnotwendig?“

Bahn: Ersatzfahrplan „stabil angelaufen“

Das große Chaos blieb also offenbar aus. Die Arbeitsniederlegungen begannen um 02 Uhr in der Nacht zum Montag, wie ein DB-Sprecher bestätigte. Demnach will die Bahn während des bis Mittwoch um 02 Uhr dauernden Streiks „ein verlässliches Grundangebot von rund einem Viertel des normalen Fahrplans“ absichern.

Die Bahn teilte am Morgen mit, der Ersatzfahrplan sei „stabil angelaufen“. Trotz des Grundangebots bat das Unternehmen Fahrgäste, Reisen nach Möglichkeit auf die Zeit nach dem Streik zu verschieben. Es könne nicht garantiert werden, „dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen“. Für bereits gebuchte Tickets würden erweiterte Kulanzregeln gelten.

Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, hat seine Absage an den Tarifvorschlag der Deutschen Bahn vom Vortag bekräftigt. Die Offerte der Bahn sei „kein konkretes Angebot“, sagte er gegenüber dem ZDF. Um den Streik im Personenverkehr, abzuwenden, hatte die Bahn am Sonntag Verhandlungen über eine von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie in Aussicht gestellt. Die GDL hatte am Sonntag ein Angebot der Bahn zurückgewiesen, über eine Corona-Prämie zu verhandeln, und von einem „Scheinangebot“ gesprochen. Die Gewerkschaft fordert eine zweistufige Lohnerhöhung von 3,2 Prozent, eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und eine längere Laufzeit.

„Man muss doch wenigstens eine Zahl nennen“, forderte hingegen Weselsky. „Ich schicke meine Leute auf die Züge, um anschließend festzustellen, dass das Angebot für eine Corona-Prämie bei Eins ist? Das fällt aus.“

Bahn-Sprecher Achim Stauß kritisierte am Montagmorgen die Absage der GDL an das erneute Angebot. „Das zeigt, der GDL geht es um einen politischen Kampf und nicht um eine Lösung am Verhandlungstisch.“ Die GDL-Spitze richte Schaden an, „ohne Rücksicht auf die Fahrgäste, ohne Rücksicht auf den Großteil unserer Beschäftigten und ohne Rücksicht auf das Unternehmen DB. Das ist verantwortungslos.“ Die Bahn will bis zum Ende der Streikwelle erneut ein Grundangebot von rund einem Viertel der Fernzüge garantieren. (mit AFP)