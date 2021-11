Sie nennen sich „Dr. Friedemann“, „Maria“ oder „Dr. Albrecht“. Ihr Angebot: gefälschte Impfpässe. „Hier sind Impfausweise im großen Bestand erhältlich“, schreibt etwa der Telegram-Kanal „Covid 19 Impfausweis“, postet dazu online Fotos und Videos von Stapeln mit gelben Impfpässen. „Innerhalb von maximal fünf Tagen erhalten Sie Ihren Impfpass“, wird den über 200.000 Abonnenten versprochen. Ein Impfausweis koste 200 Euro, den Code dazu könne man in Restaurants oder an Flughäfen scannen.

Mit der Verschärfung von Corona-Maßnahmen und -Kontrollen nimmt auch der illegale Handel von Impfnachweisen zu: deutschlandweit, online und auch in Berlin. „Hinsichtlich des Phänomens der gefälschten Impfbücher ist in den vergangenen Wochen eine Steigerungsrate deutlich erkennbar“, teilt die Polizei Berlin auf Nachfrage mit. Im Landeskriminalamt werden mit Stand vom 22. November 256 Strafanzeigen zu diesem Phänomen bearbeitet. Deutschlandweit sind es laut Medienberichten zehnmal so viele, mit wohl deutlich höherer Dunkelziffer. Dabei erfülle das Erstellen und Handeln imitierter Impfpässe den Tatbestand der Urkundenfälschung, für den Geld- und Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vorgesehen seien. Die künftige Ampel-Koalition hatte erst vor zwei Wochen Pläne zur Gesetzes-Verschärfung im Bundestag beschlossen.

Woran es liegt, dass der Handel dennoch ansteigt, kann die Polizei auf Nachfrage nicht beurteilen. Ihr seien aber „keine Hinweise auf organisierten Handel mit gefälschten Impfzertifikaten bekannt“. Vielmehr würden Einzelpersonen über Messengerdienste wie Telegram und WhatsApp, aber auch eBay-Kleinanzeigen Impfpässe zum Kauf anbieten, dabei Preise zwischen 50 und 350 Euro aufrufen, wobei digitale Nachweise oft teurer seien als die Impfbücher aus Papier.

Als Zahlung akzeptiert werden Bitcoin oder Online-Geschenkekarten

Auf Telegram wird mit Versprechungen geworben wie: „Wir arbeiten mit verschiedenen Impfzentren und Ärzten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen.“ Diese seien von der WHO und der EU international anerkannt und zugelassen „damit Sie keine Probleme bei der Kontrolle an jeder Station haben“. Es würde mit gültigem Stempel, Aufkleber und Unterschrift registriert. Akzeptiert würden Zahlungen über Bitcoin oder diverse Online-Geschenkkarten, aus Gründen der Anonymität.

Es wird geworben mit Nachrichten angeblich zufriedener Kunden oder Horrormeldungen wie „Mein Onkel (Vaterfunktion) ist heute nach der dritten Impfung verstorben.“ Ergänzt von der Aufforderung, sich „von der Impfung fernzuhalten“, sie sei „tödlich“ – eine falsche und gefährliche Behauptung.

Blanko-Impfbücher noch immer frei im Handel erhältlich

Das Fälschen und Handeln vom Impfpässen scheint dabei recht einfach zu sein. „Vor der Corona-Pandemie hatten Impfausweise nur geringe Beachtung in der Bevölkerung. Es bestand nahezu keine Notwendigkeit, fälschungssichere Merkmale darin zu integrieren“, erklärt die Berliner Polizei. Die Tatsache, dass Blanko-Impfbücher auch heute noch frei im Handel erhältlich seien, mache deutlich, dass hier nur im Zusammenwirken aller Beteiligten Erfolge gegen Urkundenfälschung möglich seien.

Die Polizei Berlin arbeitet daher eng mit der hiesigen Ärzte- und Apothekerkammer zusammen. So gelinge es immer häufiger, Fälschungen zu beschlagnahmen und Strafanzeigen zu fertigen. Neben vielen anonymen Hinweisen und Anzeigen stellen oft Apotheken bei einem Antrag auf Digitalisierung Auffälligkeiten der vorgelegten Impfbücher fest. Auch Ärzte, die Kenntnis davon erlangen, dass ihr Name oder ihr Stempel zur Manipulation von Impfbüchern missbraucht wurden, erstatten Anzeige.

Fälscher sind genervt von den eigenen Kunden

Teilweise sind es aber auch Ärzte und Apotheken, die den Handel überhaupt erst ermöglichen. Generell raten die Behörden davon ab, Fotos der eigenen Impfausweise ins Internet hochzuladen. Dort blüht neben dem Handel von Impfausweisen offenbar auch der Handel mit den Kundendaten. Corona-Warn-App oder CovPas-App markieren mittlerweile gefälschte Impfzertifikate als ungültig.

Teilweise scheinen die Fälscher aber auch genervt von den eigenen Kunden. „Bitte nicht in lange Diskussionen einmischen“, schreibt ein Kanalbetreiber, „das ist unser Job, also tu nicht so, als wüsstest du mehr als wir.“