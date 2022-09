Nein, Monika Jacobs gehorcht nicht. Als 82-Jährige weiß sie längst, was ihr guttut. Dazu gehört, keine Risiken einzugehen. Auch nicht beim Fahren auf dem E-Bike. Also stoppt sie skeptisch bei der Bremsübung schon Meter vor dem Hindernis. „Das ist mir zu gefährlich“, sagt sie freundlich, aber bestimmt zu Uwe Karck. Der ist hier in der Jugendverkehrsschule Charlottenburg für zwei Stunden der Trainer der drei Teilnehmer – alle sind über 60 Jahre alt. Auf dem Stundenplan steht: „Sicherheitstraining für Senioren“.

Diese Altersgruppe hat es dringend nötig, beim Agieren im Straßenverkehr nachzuarbeiten. Denn Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung der Versicherer (UDV), weiß: „Generell nehmen die Unfälle mit E-Bikes deutlich zu.“ Und: „Die meisten E-Bike-Unfälle geschehen bei den Senioren.“ Uwe Karck bestätigt das, „Ältere überschätzen sich oft, die Reaktionsfähigkeit lässt im Alter nach.“

Die Unfälle werden weiter zunehmen

Die Zahl der E-Bike-Unfälle ist seit 2014 um das Achtfache gestiegen, so meldet das Statistische Bundesamt. 17.000 Menschen verunfallten per E-Bike im vergangenen Jahr. Die aktuellen Zahlen der Berliner Polizei – sie liegen der Berliner Zeitung exklusiv vor – bestätigen den Ernst der Lage. 2017, vor fünf Jahren, gab es 16 Unfälle mit dem im Gegensatz zum Auto umweltfreundlicheren Fortbewegungsmittel. Im vergangenen Jahr waren es 173, in diesem Jahr bis Ende Juni sind es bereits 122. Ein Polizeisprecher schätzt, „nach derzeitigem Stand wird die Gesamtzahl dieser Unfälle voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder einen Anstieg erfahren.“

Das wissen Herr Karcks drei Schüler. Vorausschauend informieren sie sich deshalb vor der Anschaffung eines solchen flotten Fahrrads, mit dem sie bei bis zu 25 Stundenkilometern über die Straßen sausen können. Marina Schrader, 57, Leiterin der Jugendverkehrsschule Charlottenburg, nickt anerkennend. „So ein Kurs ist sehr sinnvoll, denn E-Bikes bewegen sich anders.“ Sie verleiht kostenlos E-Bikes und Helm. Auf dem großen Platz lässt sich auf richtigen Straßen, Kreuzungen und an Ampeln die neue Fortbewegung geschützt ausprobieren.

Volkmar Otto Andreas Gröger übt das Kurvenfahren.

Sich ohne Folgen beim Radeln in die Kurve zu legen, steht auch auf dem Übungsprogramm. Auf dem E-Bike, durch Akku und Motor um die 20 bis 30 Kilo schwer und damit doppelt so schwer wie ein normales Fahrrad, ist es schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Siegfried Brockmann fügt hinzu, „E-Bike-Fahrer sind mit bis zu 25 Stundenkilometern oft wesentlich schneller als normaler Radler.“ Mit eigener Leibeskraft schaffen Radler vielleicht 15 bis 20 Kilometer. Folge der ungewohnten Beschleunigung: „Es gibt beim E-Bike besonders viele Fahrunfälle mit Verlust der Kontrolle und Alleinunfälle.“

Männer verunfallen häufiger

Die Statistik der Berliner Polizei zeigt, dass die meisten Unfälle ohne Folgen (193 seit 2017) bleiben und an zweiter Stelle der Statistik, die Opfer leicht verletzt (308 seit 2017) sind. Die mit Abstand am häufigsten festgestellten Unfallursachen waren im Betrachtungszeitraum der ungenügende Sicherheitsabstand (89), die verkehrswidrige Benutzung der Fahrbahn oder anderer Straßenteile (53) sowie die nicht angepasste Geschwindigkeit (50). Opfer sind vor allem Männer: 406 verunfallten seit 2017, zwei davon tödlich; bei den Frauen waren es 161 Unfallopfer. Siegfried Brockmann analysiert, „grundsätzlich verunfallen Männer häufiger – das ist so. Sie verhalten sich aggressiver und leichtfertiger, auch im Alter.“

Volkmar Otto Mit etwas Training klappt das Radeln bei Norbert Seelinger auch einhändig.

Der größere Wagemut des männlichen Geschlechts lässt sich bei der Übungsstunde eindeutig erkennen. Rentner Norbert Seeling, 66, und Verwaltungsangestellter Andreas Gröger, 60, flitzen über den Platz, bremsen erst vorsichtig, bald mit Verve. Bremsen ist auch auf dem E-Bike heikel. Siegfried Brockmann: „Häufig geschehen beim E-Bike Unfälle im Zusammenhang mit dem Bremsen. Die Vorderräder blockieren, was unweigerlich zum Sturz führt. Der Gesetzgeber sollte ABS-Bremsen, bei denen das Blockieren verhindert wird, vorschreiben. Die sind etwa 500 Euro teurer. Aber das dürfte bezahlbar sein für die Zielgruppen, denn E-Bikes kosten ohnehin mehrere Tausend Euro. Und wenn alle neuen Räder es hätten, würde es auch erheblich billiger.“

Das Schnuppertraining hat sich gelohnt

Für alle hat sich das Schnuppertraining gelohnt. Norbert Seeling, regelmäßig mit dem Rad im Heimatbezirk Reinickendorf unterwegs, resümiert: „Anfangs hatte ich echte Probleme, das E-Bike ist deutlich unhandlicher, den Lenker festzuhalten, schwieriger.“ Gewöhnungsbedürftig also, aber dann doch angenehmer, weil nicht so kräftezehrend. „Für die Radtour beim nächsten Ostseeurlaub werde ich eins ausleihen.“ Andreas Seelinger aus Spandau ist von der neuen Schnelligkeit eingenommen, „vielleicht schaffe ich mir eins an.“ Nur Monika Jacobs bleibt skeptisch, „der Komfort ist schon toll, aber das Kurvenfahren schwierig.“

E-Bike-Kurse gibt es hier: Jugendverkehrsschule Charlottenburg, Tel. 030/9029-25615; der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) empfiehlt zwei Fahrradschulen: https://radfahrschule.adfc.de/radfahrschulen