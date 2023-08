Gefahr im Pressecafé? Gutachter stellte nach Eröffnung starke Schwingungen fest

Als Horst Hildebrand auf einen Alarmruf hin am Morgen des 1. Mai 1974 das kühn konstruierte Restaurant am Alexanderplatz betrat, bot sich ihm ein Bild des Chaos: „Als hätte ein Orkan das Pressecafé heimgesucht – umgestürzte Tische und Stühle, vermischt mit Geschirr, Speise- und Getränkereste im wirren Durcheinander.“ Am Abend zuvor hatte die feierliche Eröffnung des Pressecafés stattgefunden – mit 140 Bauarbeitern und vielen geladenen Gästen, so wie das immer der Fall war, wenn ein besonders prestigeträchtiges Bauwerk der Öffentlichkeit übergeben werden konnte.