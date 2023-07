Eine Brise weht durch die geöffneten Fenster des sogenannten Glashofes im Jüdischen Museum. Die Fenster an der Front sind weit geöffnet. Der Luftzug sorgt für angenehme Temperaturen. Besucher können sich in dem 670 Quadratmeter großen Hof nach einem Gang durch die Ausstellung im Café mit einem Getränk und einem Imbiss stärken. Der von Daniel Libeskind entworfene Glashof wird auch für Veranstaltungen des Museums genutzt. Nur im Juli und im August nicht.

Die Sommerpause von zwei Monaten ist der Architektur geschuldet. Vier Stützenbündel in Form eines verzweigten Baumes tragen eine Glasdecke. Die Stützen sollen an das jüdische Laubhüttenfest erinnern. Juden erinnern mit dem Fest in jedem Herbst an die Laubhütten, in denen sie während des Auszugs aus Ägypten auf ihrem Weg durch die Wüste lebten. Eine Glasfassade trennt den Innenhof vom Garten des Museums ab. Der Glashof gleicht einem transparenten Kubus.

Die Sonne strahlt durch das Glas. Ihre Energie heizt das Innere des Hofes auf. Bisher reichte der im Juli und August eingeschränkte Betrieb als Zugeständnis an die Hundstage in den Hochsommermonaten aus. Bülent Durmus, Organisationsdirektor des Jüdischen Museums, bezeichnet den überglasten Innenhof als klimatische Schwachstelle des Museums. Würde eine Hitzewelle wie derzeit in Südeuropa wochenlang über Berlin liegen, wäre keinem Besucher im Glashof mehr nach Kaffee oder Kuchen zumute. Nicht nur die Architektur, sondern auch die Raumtemperatur würde wohl an den Exodus aus Ägypten durch die Wüste erinnern.

Das Jüdische Museum plant deshalb, nachträglich eine Verschattung der Glasfassade einzubauen. Als die Überglasung geplant wurde, seien die Verfahren technisch noch nicht ausgereift gewesen, erklärt Durmus. Außerdem habe es damals andere Vorstellungen von den Temperaturen gegeben, die in einem Berliner Sommer zu erwarten seien.

Bülent Durmus, Organisationsdirektor des Jüdischen Museums, im Glashof Markus Wächter/Berliner Zeitung

Die Zeiten, in denen die Anpassung an den Klimawandel bestenfalls ein Thema unter vielen für Architekten war, liegen noch nicht weit zurück. Das Jüdische Museum als Ensemble aus dem barocken Kollegienhaus und dem von Daniel Libeskind entworfenen Neubau in Zickzackform eröffnete 2001 an der Lindenstraße in Kreuzberg. 2012 kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite die W. Michael Blumenthal Akademie in der ehemaligen Blumengroßmarkthalle hinzu.

22 Jahre nach der Eröffnung ist das Museum wie andere Museen in Berlin auch einer lange unterschätzen Gefahr vom Himmel ausgesetzt. Laut Bülent Durmus sei während des großen Unwetters Ende Juni Wasser auch in das Jüdische Museum eingesickert. Schaden an Exponaten sei nicht entstanden, erklärt Durmus.

Ein Foto aus der Staatlichen Gemäldegalerie ging nach dem Starkregen am 23. Juni durch die sozialen Medien. Es zeigt das Rembrandt-Gemälde „Der Mennonitenprediger Anslo und seine Frau“ aus dem Jahr 1641 – von einer Plastikfolie bedeckt. Unter dem Gemälde sind auf dem Foto eine Saugmatte und ein Eimer zu erkennen. Es wurde gespottet, mal wieder die Formel von der gescheiterten Hauptstadt bemüht. Berlins Museumsdächer würden nicht einmal einem kräftigen Regenschauer standhalten, hieß es in bissigen Kommentaren.

Bülent Durmus kann diese Art von Aufregung nicht verstehen. Im Jüdischen Museum denke man derzeit darüber nach, sogenannte Notfallkoffer anzuschaffen. „Dabei handelt es sich im Grunde um kleine Rollwagen mit Folien, Absperrband und weiteren Materialien für einen Notfall“, sagt Durmus. Im Fall eines Wassereinbruchs gehe es wie bei der Ersten Hilfe für Verletzte darum, schnell und unkompliziert Schäden an Exponaten zu verhindern. Dabei könnten Folie und Eimer wichtige Dienste leisten.

Die Architektur schützt das Jüdische Museum vor Klimafolgen

Durmus sieht das Jüdische Museum dank seiner Architektur für extreme Wetterlagen langfristig gut gewappnet. „Im Altbau sind die Mauern bis zu 1,30 Meter dick. Der Neubau von Libeskind hat eine gut gedämmte Zinkfassade mit einer verhältnismäßig kleinen Glasfläche“, sagt er. Wie in anderen Museen habe man im Verlauf der Energiekrise zudem gelernt, von allzu starren Vorgaben bei der Klimatisierung der Räume Abstand zu nehmen.

Vor dem durch den Ukraine-Krieg und die Russland-Sanktionen bedingten Gasengpass im vergangenen Jahr hatten in den Räumen des Jüdischen Museums permanent 22 Grad zu herrschen. Die Bundesregierung verlangte von den Museen vor dem Winter dann, 20 Prozent Energie einzusparen. Das Jüdische Museum drehte am Heizthermostat, bis im Winter nur noch 18 Grad in den Ausstellungsräumen herrschten. „Wir haben in der Zeit der Energieeinsparvorgaben im letzten Winter die gleitenden saisonalen Temperaturanpassungen in den Ausstellungsflächen eingeführt. Die Zielvorgaben sind im Winter 18 Grad Celsius und im Sommer 24 Grad“, sagt Durmus.

Die Temperatur in den Ausstellungsräumen darf künftig etwas schwanken

Die Klimaanlage soll bei Hitzeperioden im Sommer künftig weniger arbeiten müssen. So will das Museum in Zukunft Energiekosten sparen. „Das Ziel der ökologischen Nachhaltigkeit gehört zu den wichtigsten strategischen Zielen des Jüdischen Museums Berlin“, betont er. Er kündigt unter anderem eine Fassadenbegrünung und eine Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Blumengroßmarkthalle an.



Je höher die Temperaturen während einer Hitzewelle steigen und je länger sie auf einem schweißtreibenden Plateau verharren, desto mehr Energie wird allerdings die Kühlung von Räumen auch auf sommerliche 24 Grad verbrauchen.

Auch in anderen Museen von Berlin denken Verantwortliche gerade darüber nach, wie sie die Ziele, Energie zu sparen und klimaschädliche Emissionen zu reduzieren, mit dem prognostizierten steigenden Bedarf an Kühlung in Einklang bringen können. Im Deutschen Historischen Museum (DHM) wird derzeit im Depot getestet, wie es sich auf die Luftfeuchtigkeit auswirken würde, wenn die Raumtemperatur mehr schwanken dürfte als bisher. „Bei diesem Thema geht es um die Balance zwischen Energieeinsparung und konservatorischen Anforderungen zum Schutz der Objekte“, erklärt der Museumssprecher Stephan Adam. Spezielle Arbeitsgemeinschaften kümmern sich am DHM um die Themen Klimaanpassung und Nachhaltigkeit.

Museen: Experte sieht keine Alternative zu Klimaanlagen

Michael John vom Arbeitskreis Gebäudemanagement und Sicherheit beim Deutschen Museumsbund warnt vor einer Verteufelung von Klimaanlagen als Energiefresser. Für den Schutz von Kulturgütern müssten Temperatur und Luftfeuchtigkeit eben kontrolliert werden. Architekten könnten inzwischen viel hitzegerechter bauen als noch vor einigen Jahren. Das mache Hoffnung für künftige Neubauten.

„Glaspaläste als Museumsbauten ergeben aus heutiger Sicht wenig Sinn“, sagt er. Fassaden aus Glas könnten aber zum Beispiel nachträglich mit Jalousien bestückt werden. Ohne Klimaanlage sei ein Betrieb in der Regel aber auch nach einer Sanierung zur Klimaanpassung undenkbar.



Die Abhängigkeit von Klimaanlagen dürfte in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. „Wir müssen über Back-up-Systeme reden, falls die Klimaanlage einmal ausfällt“, sagt John.

Berlin: Dächer der Museen sollen öfter kontrolliert werden

Klimaanpassung sei insgesamt in erster Linie eine Frage des Geldes, betont der Experte. Einen besseren Schutz vor Schäden durch Starkregen böten engmaschigere Kontrollen vor allem der Museumsdächer auf Sanierungsbedarf. Es klingt so, als käme auf die öffentliche Hand einiges an Kosten zu.

Detlef Täger vom Referat Technik der Staatlichen Museen berichtet, dass über eine verstärkte Frequenz der Kontrollen von Berliner Museumsdächern nach dem Starkregen von Ende Juni nachgedacht werde. Bei baulichen Nachrüstungen zur Klimaanpassung oder auch zur Einsparung von Energie stelle oft der Denkmalschutz eine Herausforderung dar. „Wir sehen da mehr Flexibilität bei der zuständigen Behörde“, sagt Täger.

Christina Haak, stellvertretende Generaldirektorin der Berliner Staatlichen Museen, bestätigt, dass in der Gemäldegalerie beim Starkregen Ende Juni zu einem Notfallkoffer gegriffen wurde. „Das war eine notwendige Erste-Hilfe-Maßnahme entsprechend unseres Notfallplans. Die Kolleginnen und Kollegen in der Gemäldegalerie haben professionell gehandelt“, sagt Haak.

Planer gehen von extremeren Bedrohungsszenarien aus

Solche Notfallpläne liegen vermehrt in den Schubladen der Museumsdirektoren. Haak spricht von einem „holistischen Risikomanagement“, das von immer extremeren Szenarien ausgeht. Sie nennt Klimaereignisse wie mögliche Tornados in Berlin und auch die Kriegsgefahr in Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Grenzen der Vorstellungskraft haben sich in den Direktionen der Museen nach Katastrophen wie der Flut im Ahrtal vor zwei Jahren und der militärischen Eskalation im Osten des Kontinents offenbar verschoben.

Anoha, die vor zwei Jahren eröffnete Kinderwelt des Jüdischen Museums, ist in der ehemaligen Blumengroßmarkthalle an der Lindenstraße untergebracht. Erwachsene müssen beim Betreten die Schuhe gegen Übersocken tauschen. Der Organisationsdirektor Bülent Durmus ist stolz auf das nachhaltige und klimafreundliche Konzept des vom amerikanischen Architektenbüro Olson Kundig entworfenen Kindermuseums. Eine kreisförmige Holzkonstruktion befindet sich wie ein Haus im Haus im Zentrum der 6500 Quadratmeter großen Halle. Sie bildet die biblische Arche Noah nach.

Die Belüftung funktioniert energiesparsam durch Deckenventilatoren. Sie blasen Luftmassen aus dem oberen Teil der Halle in die Kinderwelt. So konnte auf eine vollautomatische Klimaanlage verzichtet werden. Und die von Künstlern gestalteten Tierskulpturen bestehen aus Alltagsgegenständen und recycelten Materialien.

Laut Bülent Durmus sollen die Kinder sich beim Besuch nicht nur spielerisch mit der biblischen Geschichte der Sintflut und der Arche Noah auseinandersetzen, sondern auch mit der heutigen Bedrohung der Natur durch den Klimawandel. Die nachhaltige Arche Noah in der Kinderabteilung des Jüdischen Museums wirkt wie ein Sinnbild. Museen entkommen der Herausforderung des Jahrhunderts nicht.