Igitt, wie sieht es hier denn aus? Bei so einer Begrüßung sollte man eigentlich gleich wieder kehrtmachen. Doch die meisten Menschen, die in den U-Bahnhof Eberswalder Straße in Berlin-Prenzlauer Berg streben, haben keine Wahl. Sie müssen die Station an der Linie U2 benutzen, um zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu privaten Terminen zu fahren. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Tag für Tag im Zugang von der Kreuzung Schönhauser Allee/Danziger Straße eine Barriere aus Taubenkot zu überwinden. Treppenstufen und Geländer sind weiß-grau bekleckst. Und immer droht die Gefahr, dass von oben schmieriger Nachschub kommt. Einige Taubenpärchen haben den Hochbahnhof für sich entdeckt. Gern sitzen sie auf den Stahlträgern über der Treppe.

„Ja, die Situation am U-Bahnhof Eberswalder Straße ist uns bekannt“, sagte Jannes Schwentu, Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die Station ist kein Einzelfall. „Im Prinzip sind fast alle offenen Bahnhöfe betroffen. Vor allem die Bahnhöfe der Linien U1 und U3 wie Warschauer Straße oder Schlesisches Tor sowie die Linie U2, zum Beispiel Schönhauser Allee. Hier finden Tauben nicht nur Unterschlupf und Nistplätze.“ Es gibt auch Imbisse, an denen für die Vögel immer wieder etwas abfällt. Nicht zuletzt werden die Tiere von Bürgerinnen und Bürgern gefüttert – und damit angelockt.

Berliner Zeitung/Peter Neumann ... und Hinterlassenschaften dieser Vögel. Taubendreck auf einer Treppe im U-Bahnhof Eberswalder Straße.

Unter dem Hochbahnviadukt, zu dem der U-Bahnhof Eberswalder Straße gehört, kann man einem dieser Menschen begegnen. Eine ältere Frau kommt regelmäßig, um neben Konnopkes Imbiss tütenweise Körner auf den Boden zu streuen. Sie bringt auch Plastikschalen mit, in die sie frisches Wasser füllt. In jeden Behälter wird ein Pflasterstein gelegt, damit die Vögel bequem trinken können. Die Versorgungsstation wird gern genutzt. Und so ist auch dieser Bereich der stark frequentierten Kreuzung mit reichlich Taubenkot zugekleckst. Bei Nässe kann die weiße Schicht, die sich in Sichtweite der Currywurst-Esser bei Konnopke erstreckt, leicht rutschig werden.

„Wir arbeiten täglich daran, dass sich die Fahrgäste in den U-Bahnhöfen und an den Haltestellen wohlfühlen“, sagte BVG-Sprecher Schwentu. „Dazu zählt auch die regelmäßige und professionelle Reinigung der Flächen, wobei die Reinigung öffentlichen Straßenlandes der Berliner Straßenreinigung obliegt.“ Doch der U-Bahnhof Eberswalder Straße gehört zu den Stationen, in denen die Bemühungen offenbar nicht ausreichen. Besonders schmutzig ist es sonnabends und sonntags am Morgen. Die U2 ist auch in Wochenendnächten in Betrieb, und viele Nachtschwärmer scheinen keine Lust zu haben, ihre Dönerrelikte und Bierflaschen zu entsorgen. Dann werden die Fahrgäste nicht nur mit Taubenexkrementen, sondern auch mit Speiseresten und Glasscherben empfangen.

Vergrämung verdrängt die Probleme nur

Wie ließe sich das Taubenproblem lösen? „Die BVG hat punktuell Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt. Dazu zählen unter anderem Verblechung, Umgitterung, Spikes und Netze“, berichtete Jannes Schwentu. „Diese Maßnahmen führen jedoch nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung des Problems. Sie bewirken zwar, dass die Tauben an dieser Stelle nicht mehr hausen, aber sie werden somit an andere Orte verdrängt. Wichtig: Selbstverständlich muss bei allen Maßnahmen das Tierwohl berücksichtigt werden.“

Eine Gratwanderung – wie Fahrgäste im S-Bahnhof Schönhauser Allee vor einigen Monaten erfahren mussten. Dort hing ein Taubenkadaver über dem Bahnsteig, gut sichtbar für Jung und Alt. Der Vogel hatte sich offenbar in den Metallspitzen verfangen, mit denen die Deutsche Bahn Tauben abwehren will. Trotzdem scheinen die Bemühungen auch hier nicht von Erfolg gekrönt zu sein: Im Frühling herrscht auf dem Bahnsteig ein Gegurre, als hielten sich die Fahrgäste in einem Taubenschlag auf.

„Stadttauben sind keine Wildtiere und bedürfen daher menschlicher Fürsorge“, sagte die Berliner Landestierschutzbeauftragte Kathrin Herrmann. Sie und ihr Team werden von Bürgern angesprochen, die verletzte oder kranke Stadttauben und Taubennester melden.

Die Verantwortung Berlins sei klar, stellte Herrmanns Referent Christian Arleth fest. Stadttauben seien verloren gegangenen Haustieren rechtlich gleichgestellt, so der Jurist. „Kommunen stehen in der Pflicht, die tierschutzrechtlichen Halterpflichten nach Paragraf 2 des Tierschutzgesetzes zu erfüllen“, folgerte er daraus. „Dies gelingt am besten durch die Errichtung betreuter Taubenschläge.“ Fütterungsverbote seien dagegen rechtswidrig, so der Jurist. Sie würden gegen das höherrangige Bundestierschutzgesetz und das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz verstoßen.

Tierschutzbeauftragte fordert betreute Taubenschläge

„Nach den klaren Aussagen des neuen Berliner Koalitionsvertrags sind umgehend betreute Taubenschläge zunächst an den bekannten Brennpunkten zu errichten, federführend organisiert durch die Bau-, Ordnungs- und Veterinärbehörden der Bezirke und unterstützt durch erfahrene Ehrenamtliche“, forderte die Tierschutzbeauftragte. Wie Erfahrungen und Daten zeigten, könnten Stadttauben damit an feste Standorte gebunden werden. Dort würden sie artgerecht gefüttert, und der Großteil ihres Kots würde problemlos entsorgt. Um die Population zu kontrollieren, könnten die Eier entnommen werden. „So werden immense Kosten für Stadtreinigung und Vergrämungsmaßnahmen eingespart“, stellte Kathrin Herrmann fest. „Wir haben die Chance, Win-win-Situationen zu schaffen – für Menschen und Tiere!“