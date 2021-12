Berlin - Mehr Nachtzüge für Europa: Das ist eine Forderung, die immer lauter wird. Angesichts der Erderhitzung gelten Langstreckenverbindungen auf der Schiene als klimafreundliche Alternative zum Flugzeug, die unbedingt ausgebaut werden sollte. Doch in Berlin geht die Entwicklung nun in eine andere Richtung. Eine Nachtzugroute, die vor drei Jahren eingerichtet worden ist, wird zum Fahrplanwechsel am Wochenende eingestellt. Vom kommenden Sonntag an wird man nicht mehr über Nacht von Berlin über Krakau direkt ins südostpolnische Przemyśl fahren können.

Noch gehen sie täglich auf die Reise: Zwei Sitzwagen und ein Schlafwagen des polnischen Betreibers PKP Intercity gehören zu dem Nachtzug nach Wien, der laut Fahrplan um 18.22 Uhr vom Bahnhof Charlottenburg abfährt. In Polen werden sie von einer anderen Lok übernommen. Als Eurocity 60457 sollen sie den Endbahnhof Przemyśl kurz vor der Grenze zur Ukraine um 8.18 Uhr erreichen. Vorgesehen ist, dass die Rückfahrt nach Berlin um 20.14 Uhr beginnt.

„Die frühe Ankunft um 4.08 Uhr ist extrem unattraktiv“

Doch nicht mehr lange, dann ist Schluss. Anna Zakrzewska, Sprecherin von PKP Intercity, verwies auf Gleisbauarbeiten in der Region Krakau. Zum anderen gehe die Reisezeit zwischen Breslau und Krakau weiter zurück. Dass die Züge diesen Abschnitt immer schneller bewältigen, wirke sich auf die Nachtverbindung aus. „Fahrgäste im Schlafwagen erwarten, dass sie die ganze Nacht im Zug verbringen können. Sie finden es unattraktiv, wenn sie ihr Ziel zu früh erreichen“, so die Sprecherin.

Peter Neumann Prächtiger Endpunkt der Reise: Die Halle des Bahnhofs Przemyśl. Hier kann man nach Lemberg (Lviv) umsteigen. Allerdings müssen Nutzer des neuen Tageszugs vor der Weiterreise übernachten, bevor es weitergeht.

Die meisten Fahrgäste wollen nach Krakau, sagte Jürgen Murach, der bei der Berliner SPD die Arbeitsgemeinschaft Polen leitet. „Doch für sie ist die frühe Ankunft um 4.08 Uhr extrem unattraktiv.“ Mit dem Ausbau der Strecke Opole–Krakau auf 160 Kilometer pro Stunde werde sich die Fahrzeit Berlin–Krakau weiter verkürzen, von heute sieben auf unter sechs Stunden. „Wie ich gehört habe, könnte die Nachtverbindung wieder eine Chance haben, wenn der Zug über Przemyśl in die Ukraine verlängert wird“, so Murach. „Dies wird derzeit angedacht wegen der vielen ukrainischen Beschäftigen in Westpolen.“ Voraussetzung sind aber moderne Schlafwagen, die sowohl auf der ukrainischen als auch auf der polnischen Spurweite eingesetzt werden können. Davon gebe es nur wenige.

Immerhin: Auch im neuen Fahrplan wird es eine Direktverbindung von Berlin bis kurz vor die Grenze zur Ukraine geben – tagsüber. Der Laufweg des bestehenden Eurocitys nach Krakau wird verlängert. Ab Sonntag startet er 10.39 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Um 17.52 Uhr soll er Krakau, um 20.52 Uhr Przemyśl erreichen. Von dort geht es um 7.05 Uhr nach Berlin zurück. Anschlüsse am selben Tag von und nach Lemberg (Lviv) gibt es nicht, dafür ein Bordrestaurant. Die polnische Zuggastronomie genießt einen guten Ruf.