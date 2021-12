Berlin - Die Berliner Politik befindet sich dieser Tage in einem seltsamen Schwebezustand. Die alte geschäftsführende Regierung unter Michael Müller plagt sich mit der vierten Corona-Welle herum, die neue unter Franziska Giffey soll erst am 21. Dezember in Dienst treten. Wenn alles gut geht. Und das, obwohl der Koalitionsvertrag für das neue rot-grün-rote Bündnis seit fast zwei Wochen steht. Auch die Ressortverteilung zwischen SPD, Grünen und Linke steht längst fest.

Der Grund für die lange Hängepartie ist bei der Linkspartei zu finden. Der kleinste Partner hat sich noch nicht entschieden, ob er tatsächlich noch einmal fünf Jahre in Regierungsverantwortung gehen will. Viel ist bei den Linken vom Schlucken nicht nur so mancher Kröte, sondern von ganzen Elefanten die Rede – von schwierigen Kompromissen auf den für sie gesellschaftspolitisch so wichtigen Feldern Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Schmerzhaft ist der Verlust der entsprechenden Senatsverwaltung, die sich nun wieder die SPD gesichert hat.

Die Linke und der Enteignungs-Volksentscheid

Dabei geht es natürlich auch um den Umgang mit dem Enteignungs-Volksentscheid, wie er im Koalitionsvertrag skizziert ist. Die Einsetzung einer Expertenkommission, die dann in ferner Zukunft einen Entwurf für ein im besten Fall verfassungskonformes Gesetz vorlegen soll, halten viele Linke für das schleichende Aus.

Die Parteispitze um Landes-Chefin Katina Schubert und Bürgermeister Klaus Lederer verteidigen den Vertrag dennoch. Mehr sei unter den Bedingungen – Stimmenverlust bei der Wahl, Abrutschen von Platz 2 auf 3 innerhalb der Koalition – nicht möglich gewesen. Sie verweisen auf die guten Bilanzen in der von ihnen verantworteten Kultur- und Sozialpolitik, als Senatoren dafür werden Klaus Lederer und die frühere Bundesvorsitzende Katja Kipping vorgeschlagen.

Wirbel um die Linke Lena Kreck, die Justizsenatorin werden soll

Auch das neu hinzugewonnene Justizressort sei gesellschaftspolitisch wichtig, heißt es von den Befürwortern einer neuerlichen Koalition mit SPD und Grünen. Neue Justizsenatorin soll nach Wunsch der Parteispitze Lena Kreck werden, Professorin für „Recht und Gesellschaft“ an der Evangelischen Hochschule Berlin. Davor war sie nach Parteiangaben unter anderem als Juristin in der Schwulenberatung für Geflüchtete tätig.

Bekannt geworden war die 40-jährige Juristin aber vor allem, als sie vor anderthalb Jahren auf dem Linken-Ticket Richterin am Berliner Verfassungsgerichtshof werden wollte. Weil ihr die CDU die Zustimmung verweigerte, musste sie damals zurückziehen.

Anders als bei ihrer Richterinnenwahl braucht Kreck als Senatorin keine Zweidrittelmehrheit. Senatoren werden von der vom Parlament gewählten Regierenden Bürgermeisterin ernannt. Zum Glück für Kreck, denn die Kritik an ihr ist seither nicht verstummt. So moniert der FDP-Rechtspolitiker Holger Krestel „mangelnde rechtspolitische Expertise“. Schon bei der Richterinnenwahl sei sie durchgefallen, „da sie ihr Berufsleben weitgehend außerhalb der Justiz in irgendwelchen Initiativen und mit Assistentenjobs verbracht hatte“. Mit dieser Nominierung falle die Linke – nach dem Stasi-belasteten Kurzzeit-Staatssekretär Andrej Holm in der letzten Legislaturperiode – „erneut mit ideologischen Personalentscheidungen statt Lösungskompetenz auf“, so Krestel.

Die Linke muss diese Kritik nicht stören, sie hat ihr Senatspersonal zusammen. Und so können die rund 8000 Parteimitglieder bis zum Freitag abstimmen, ob sie ihre Partei mit diesen Personen erneut im Senat sehen wollen – oder doch lieber in der bequemen Opposition. Von diesem Votum hängt das gesamte rot-grün-rote Bündnis ab. Ein Scheitern ist möglich, aber doch unwahrscheinlich.

Die Grünen mochten nicht so lange warten. Schon am Montag stellten sie ihr neues Senats-Team vor: Spitzenkandidatin Bettina Jarasch wird Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Daniel Wesener, ohnehin Chef-Finanzer der Partei, wird Finanzsenator. Das während der Pandemie so wichtige Gesundheitsressort übernimmt Ulrike Gote.

Die SPD als stärkste Kraft hat sich dagegen früh festgelegt, dass sie auf das Linke-Votum warten will. Erst danach, nach Lage der Dinge am kommenden Sonnabend also, will sie ihr Personaltableau präsentieren. Die Parteispitze hält dicht, umso mehr wird spekuliert.

Klar ist bisher nur, dass Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin werden soll, am 21. Dezember steht ihre Wahl im Abgeordnetenhaus an. Doch welche Parteifreunde werden neben ihr auf der Senatsbank sitzen?

Gesetzt scheint Severin Fischer als Chef der Senatskanzlei. Der 38-Jährige ist ein enger Vertrauter von Giffey. Er war zu ihrer Neuköllner Zeit SPD-Kreisvorsitzender, später wechselte er als Leiter des Leitungsstabs in ihr Bundesfamilienministerium.

Geisel und Lederer sind die „Überlebenden“ aus dem alten Senat

Als sicher gilt auch, dass Andreas Geisel weitermacht – sozusagen als letzter Überlebender der SPD und zusammen mit Klaus Lederer im gesamten Senat. Offen ist jedoch, welches Ressort der 55-jährige frühere Bezirksbürgermeister von Lichtenberg übernimmt.

Die vergangenen fünf Jahre war der gut vernetzte stellvertretende Parteichef Innensenator. Sollte er dort weitermachen, wäre das ein starkes Zeichen der Kontinuität in einem ansonsten fast vollständig ausgetauschten Senat. Er könnte aber auch das von seiner Partei wiedereroberte Ressort für Stadtentwicklung und Wohnungsbau übernehmen, dem er schon in der Großen Koalition von 2011 bis 2016 vorstand.

Viele in der Partei stellen sich jetzt viele Fragen: Was will Geisel? Und was wollen Franziska Giffey sowie ihr Co-Vorsitzender und Oberstrippenzieher Raed Saleh? Wo wird Geisel mehr gebraucht?

Ein Überraschungscoup von Giffey und Saleh?

Sollte Geisel das Innenressort freigeben, könnte sein bisheriger Staatssekretär Torsten Akmann aufrücken. Andere können sich aber auch einen Überraschungscoup von Giffey und Saleh vorstellen, wie er Olaf Scholz mit der Ernennung der eher unbekannten Hessin Nancy Faeser zur Bundesinnenministerin gelungen ist. Auch im Berliner Senat hat noch nie eine Frau das Innenressort verantwortet – es gab aber auch noch nie eine Regierende Bürgermeisterin.

Sollte Geisel aber Innensenator bleiben, könnte die Abgeordnete Iris Spranger aus Marzahn-Hellersdorf Senatorin für Stadtentwicklung werden. Der oft genannte Flughafen-Eröffner Engelbert Lütke Daldrup gilt zwar als kompetent, ist mit seinen 65 Jahren aber schon recht alt für ein neues Amt. Außerdem soll er längst abgelehnt haben. Denkbar wäre aber auch hier eine externe Lösung womöglich aus dem Bund.

Neu in SPD-Hand ist die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Das könnte etwas für Torsten Schneider (52) sein. Der langjährige Parlamentarische Geschäftsführer aus Pankow ist so etwas wie die Allzweckwaffe der SPD. Außerdem ist er bei der Wahl aus dem Parlament geflogen und könnte auf diese Weise versorgt werden.

Bleibt die Bildungsverwaltung, das Schmuddelkind unter allen Berliner Ministerien und seit 25 Jahren in SPD-Hand. Nirgendwo ist die Gemengelage so toxisch: großstadttypische Armut, Zuwanderer aus aller Welt, überforderte und deswegen unzufriedene Lehrerkollegien, dramatisch bröckelnder Baubestand und eine oft veraltete technische Ausstattung. Und nirgendwo reden so viele mit: Bildungsforscher, Wirtschaftslobbyisten, Politiker mit und ohne bildungspolitische Kompetenz, Gewerkschaften, Lehrer, Eltern, Schülerfunktionäre, Profi- und Hobby-Virologen. Sie alle wissen es im Zweifel besser als die Fachleute an der Bernhard-Weiß-Straße in Mitte. Und vor allem wissen sie es natürlich besser als Senatorin Scheeres, die nach zehn Jahren im Amt aufhört.

Die SPD hat das Bildungsressort angeboten wie Sauerbier

In den Koalitionsverhandlungen bot die SPD ihren beiden Partnern das Ressort wie Sauerbier an, beide lehnten dankend ab. Nicht einmal eine mögliche Aufwertung durch Hinzunahme des Gewinnerressorts Wissenschaft war attraktiv genug. Also macht es die SPD weiter. Aber mit wem an der Spitze? Wer tut sich das an?

Aus berlinischer Sicht fiel ein Name zuerst: Maja Lasic, bis zuletzt bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, ehe sie bei der Wahl aus dem Parlament flog. Die 42-Jährige, die als Jugendliche während des Bosnienkriegs als Geflüchtete nach Deutschland kam, bekam recht bald namhafte Konkurrenz: Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium unter Franziska Giffey, schien die Nase vorn zu haben.

Nun aber verdichten sich die Gerüchte, dass die verwaltungserfahrene Seifert bei der neuen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (ebenfalls SPD) im Wort stehe. Eine neue Chance für Maja Lasic also? Vielleicht.