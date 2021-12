Berlin - Weihnachten ist auch ein Fest der Entdeckungsreisen. In der Zeit vor dem Fest gehen viele Leute, die ein sinnvolles Geschenk suchen, mal wieder in einen Buchladen. Denn Bücher gehören zusammen mit Briefumschlägen voller mehr oder weniger großer Geldscheine weiterhin zu den beliebtesten Geschenken in diesem Land. Das kann gern so bleiben.