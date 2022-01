Polizei, Feuerwehr, Stromversorgung, Wasserwerke: Wie stark gefährdet die Omikron-Variante des Coronavirus die sogenannten kritischen Infrastrukturen? Weil immer mehr Mitarbeiter infiziert und in Quarantäne sind, haben die Behörden ihre Pandemie-Pläne aus den Schubfächern geholt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte am Dienstag nach einer Sitzung des Senats an, ein regelmäßiges Lagebild abzufragen „von den einzelnen Bereichen, wie die Funktionsfähigkeit aussieht“.

Bei der Berliner Polizei waren am Dienstag 881 Mitarbeiter in Quarantäne. Von diesen hatten 571 Corona-Infektionen. Die Zahlen steigen steil an. Nach Angaben von Polizeisprecherin Anja Dierschke ist die Infektionsquote in allen Behördenbereichen vergleichbar hoch. Einen Schwerpunkt gibt es nicht.

Am Montag hatte die Polizeipräsidentin die erste von drei Pandemiestufen ausgerufen. Auch der Krisenstab im Präsidium wurde wieder aktiviert, der alle gesundheitlichen und organisatorischen Maßnahmen bündeln und Informationswege abkürzen soll.

Die Pandemiestufen I, II und III sollen dazu dienen, die Erfüllung der Kernaufgaben der Polizei zu gewährleisten. Damit genügend Ordnungshüter da sind, wurden unter anderem Fortbildungsmaßnahmen reduziert oder ganz eingestellt. Wenn es jetzt größere krankheitsbedingte Ausfälle gibt, etwa auf einem Polizeiabschnitt, sollen leere Funkwagen durch einen Nachbarabschnitt oder aus anderen Bereichen der örtlichen Direktion besetzt werden. Gleiches gilt für die Kommissariate im Landeskriminalamt. Die derzeitige Pandemiestufe I gilt bei krankheitsbedingter Abwesenheit von 15 bis 30 Prozent des Personals, wobei in den Krankenstand alle Erkrankungen, also nicht nur Corona-Fälle, eingerechnet werden.

Dienstfrei nur in Ausnahmefällen

Pandemiestufe II gilt bei krankheitsbedingter Abwesenheit von 30 bis 50 Prozent des Personals und Stufe III bei krankheitsbedingter Abwesenheit von mehr als 50 Prozent. Bei Stufe II tritt zum Beispiel die zweiwöchige verbindliche Dienstplanung außer Kraft, kurzfristige Dienständerungen sind möglich, etwa die Anordnung eines Nachtdienstes, die sich der einzelne Beamte gefallen lassen muss. Interne Fortbildungen werden nicht nur reduziert, sondern ganz eingestellt. Dienstfrei gibt es nur in begründeten Ausnahmefällen.

Pandemiestufe III würde unter anderem bedeuten, dass auch Fortbildungen bei externen Trägern wie etwa der Verwaltungsakademie oder privaten Instituten abgesagt werden. Dienstfrei und Erholungsurlaube werden gestrichen.

Bei der Feuerwehr steigen die Infektionszahlen ebenfalls. 2020 und 2021 lagen sie nur im zweistelligen Bereich. Das ist jetzt anders. 330 Mitarbeiter sind in Quarantäne, davon 173 infiziert. „Solche Zahlen von gleichzeitig Infizierten hatten wir in der Größenordnung noch nicht“, sagt ein Sprecher. „Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir ein Stufenmodell zur Reduzierung unserer Funktionen anwenden müssen.“

Personal in Schaltwarten wurde getrennt

Einschränkungen gibt es in Kliniken. „Wir stellen an der Charité eine zunehmende Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, die sich in Isolation oder Quarantäne begeben müssen“, sagte ein Charité-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Die Aufrechterhaltung des Betriebs sei aber weiter gewährleistet. Eine Sprecherin des Klinikkonzerns Vivantes teilte mit, dass die Personalausfallquote tendenziell wieder leicht steige. Sie liege jedoch noch nicht über dem in früheren Corona-Wellen erreichten Niveau.

Auch das Licht wird vorerst nicht ausgehen. „Wir haben ausreichend Personal zur Verfügung“, sagt Olaf Weidner vom Netzbetreiber Stromnetz Berlin. Im Unternehmen gebe es derzeit wenige Krankheits- und Quarantänefälle. Weidner zufolge kann die Schaltwarte mit ihrem Team notfalls in zwei Räume und zwei Teams getrennt werden, so dass das Stromnetz aus zwei separaten Räumen gesteuert werden kann. Wenn also ein Mitarbeiter infiziert ist, dann trifft das nicht alle. „Beim Erreichen eines kritischen Personalbestands werden wir das interne Tagesgeschäft, wie zum Beispiel Instandhaltungsmaßnahmen, zurückfahren, um immer ausreichend Personal für die Aufrechterhaltung der Stromversorgung bereit zu haben“, so Weidner.

Auch das Wasser kommt weiter aus dem Hahn. Am Dienstag waren bei den Berliner Wasserbetrieben 65 Mitarbeiter mit Corona infiziert, 30 weitere in Quarantäne. Diese Zahlen ähneln jenen der Grippewelle 2016. „Deshalb denken wir bisher noch nicht darüber nach, etwas noch weiter zu verschärfen, was wir nicht sowieso schon verschärft haben“, sagt Unternehmenssprecher Stephan Natz. Eine wichtige Leitwarte mit acht Mitarbeitern sei schon vor rund einem Jahr in zwei Leitwarten mit je vier Personen aufgeteilt worden. Ansonsten gelten laut Natz die Bestimmungen vom Anfang: Homeoffice wenn möglich, versetzter Schicht- und Pausenbeginn, damit sich nicht alle zur selben Zeit im Raum aufhalten. „Wir sind durch die ganzen zwei Jahre bisher mit einem hellblauen Auge durchgekommen“, sagt Natz. „Nächste Woche kann aber schon eine andere Wahrheit gelten.“