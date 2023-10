Geiselnahme in Antiquitätenladen – Prozess beginnt in Berlin

Stundenlang wurde im April dieses Jahres der 80-jährige Inhaber eines Antiquitätengeschäfts in der Keithstraße in Schöneberg als Geisel genommen, dann stürmte ein Sondereinsatzkommando der Polizei den Laden und befreite den Mann, der dabei unverletzt blieb. Ab Donnerstag muss sich einer der beiden mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen unter anderem erpresserischen Menschenraub und versuchte besonders schwere Erpressung vor. Der mutmaßliche Komplize des Mannes hatte sich umgebracht, bevor ihn die Polizei festnehmen konnte.

Die Tat machte Schlagzeilen: Laut Anklage drangen der Angeklagte Sina H. und sein 41-jähriger Mittäter am 24. April dieses Jahres gegen 17.30 Uhr in das Geschäft ein. Sie sollen maskiert und bewaffnet gewesen sein und von dem Geschäftsinhaber und dessen 62-jähriger Angestellten die Herausgabe von Geld gefordert haben. Zur Verstärkung ihrer Forderung seien beide Opfer bedroht, geschlagen, getreten und mit sogenanntem Panzertape gefesselt worden, wie die Staatsanwaltschaft bei Anklageerhebung mitgeteilt hatte. Schließlich habe der Geschäftsinhaber mehrere Hundert Euro herausgegeben.

Die durch Dritte alarmierte Polizei traf etwa eine halbe Stunde nach dem Überfall am Tatort ein. Kurz darauf habe Sina H. den Laden verlassen und sich festnehmen lassen. Stunden später ließ der verbliebene Mittäter die Angestellte frei. Daraufhin entschloss sich das Sondereinsatzkommando am frühen Morgen, die Geiselnahme in dem Geschäft zu beenden. Dabei konnte die 80-jährige Geisel befreit werden. Der mutmaßliche Mittäter von Sina H. soll sich erschossen haben, bevor die Polizei ihn festnehmen konnte.

Sina H. sitzt seit dem Tattag in Untersuchungshaft. Er ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft iranischer Staatsangehöriger und muss sich nun vor einer Großen Strafkammer verantworten. Für den Prozess sind insgesamt sechs Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte demnach am 12. Dezember gesprochen werden.