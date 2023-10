Der Staatsanwalt spricht von einem Verbrechen, doch der Angeklagte Sina H. ist ein eher unauffälliger Typ. Er trägt an diesem Donnerstag ein schwarzes Hemd zu einer dunklen Hose. Sein Blick ist unsicher. Im Mai dieses Jahres ist er 23 Jahre alt geworden, er soll bei Tesla und in einer Teppichknüpferei gearbeitet sowie in einem Restaurant ausgeholfen haben. Als seine wichtigste Bezugsperson gilt seine Mutter. Freunde hatte er kaum.