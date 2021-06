Berlin - Ein 24-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag vom Amtsgericht Tiergarten wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 20 Euro verurteilt worden. Der Auszubildende hatte am 18. Juni vergangenen Jahres mit seinem Fahrrad am Hultschiner Damm eine rote Ampel missachtet und die 86 Jahre alte Fußgängerin angefahren, die die Straße bei Grün überqueren wollte. Die Frau erlitt schwere Hirnverletzungen, zudem bekam sie im Krankenhaus eine Lungenentzündung. Sie starb Mitte Juli.

Nach Ansicht des Richters habe der Angeklagte gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen, als er die gut sichtbare rote Ampel übersehen habe und einfach weitergefahren sei. Johannes Z. war am Tag des Unfalls mit seinem Rad auf dem Weg zu seinem Praktikumsplatz in einer Zahnarztpraxis, dort macht er derzeit eine Lehre zum zahnmedizinischen Fachangestellten. Er sei in Gedanken gewesen. „Ich habe überhaupt nicht auf den Verkehr geachtet“, hatte der junge Mann vor Gericht gesagt.