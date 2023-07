Nach Recherche der Berliner Zeitung: Tierschutzbeauftragte fordert Untersuchung durch Senat

Eine weiße Laborratte sitzt in einem Glasbehälter, um ihre Ausscheidungen sammeln zu können.

Die Berliner Landestierschutzbeauftragte Kathrin Herrmann hat „schockiert“ auf die Recherche der Berliner Zeitung zu den Genehmigungsverfahren bei Tierversuchen reagiert. Dass die Tierversuchskommissionen, in denen Wissenschaftler und Tierschützer die Anträge für Tierversuche prüfen sollen, keine vollständigen Informationen zu den Vorhaben erhielten, bezeichnete die promovierte Tierärztin als inakzeptabel: „Das ist rechtswidrig“, sagte Herrmann – und bestätigte damit die Einschätzung zweier Juristen, die die Berliner Zeitung am Wochenende zitiert hatte.

Wahrscheinlich wird Druck ausgeübt, Anträge zügig zu genehmigen

Die Kritik richtet sich an die für die Genehmigung der Versuche zuständige Behörde, das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), für das Herrmann bis 2016 selbst in der Überwachung von Tierversuchen tätig war. „Früher gab es so etwas nicht, da wurden den Kommissionen alle Informationen vorgelegt und das Lageso ist den Empfehlungen grundsätzlich auch gefolgt“, sagte die Landestierschutzbeauftragte.

„Aber wahrscheinlich wird Druck auf die Kolleginnen ausgeübt, Anträge zügig zu genehmigen, da sich Tierexperimentatoren immer wieder bei Abgeordneten über zu lange Wartezeiten beschweren und behaupten, dass dadurch die Forschungsexzellenz Berlins gefährdet würde.“ Das Gegenteil sei der Fall: „Forschungsexzellenz ist nur durch innovative tierfreie Methoden möglich“, so Herrmann.

Fast 95 Prozent der Tierversuche werden genehmigt

Den offiziellen Zahlen zufolge genehmigte das Lageso seit 2022 insgesamt 95 Prozent der beantragten Tierversuche, während die Kommissionen bei den meisten Anträgen Bedenken anmeldeten. Die Gremien sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen das Lageso fachlich beraten, über die Genehmigung von Versuchen entscheidet abschließend jedoch die Behörde. Dass sie sich über die Empfehlung der Experten hinwegsetzt, ist im Gesetz eher als Ausnahme vorgesehen.

Herrmann forderte nun „eine umfassende Untersuchung des Senats“ – vor allem mit Blick auf sogenannte Rahmenanträge. Wie die Berliner Zeitung berichtete, beschreiben Forschungseinrichtungen in ihren Versuchsanträgen zunehmend nur allgemein die Methoden ihres Vorhabens. Details, welche Substanzen an den Tieren getestet werden sollen und welchen Belastungen diese ausgesetzt werden, gehen daraus nicht hervor. Mehrere Mitglieder der beiden Berliner Tierversuchskommissionen klagten darüber, auf dieser Grundlage ihrem Prüfauftrag gar nicht nachkommen zu können, weil wesentliche Angaben fehlten.

Kommissionsmitglieder machen Versuche selbst

„Sollte sich bestätigen, dass unvollständige Tierversuchsanträge genehmigt wurden, müssen die Genehmigungen umgehend zurückgenommen werden“, sagte Herrmann. Auch die Zusammensetzung der Tierversuchskommissionen sei „nicht optimal“, argumentiert die Landestierschutzbeauftragte: „Derzeit ist es leider wirklich so, dass die Wissenschaftler in den Kommissionen fast ausschließlich selbst Tierversuche machen.“ Dagegen fehlten Experten für Alternativen zu Tierversuchen, die prüfen könnten, ob eine Forschungsfrage auch ohne Tierversuch beantwortet werden kann. Zuständig für eine Prüfung ist die parteilose Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, Felor Badenberg.