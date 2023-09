Wenn die Bundesregierung nicht noch in letzter Minute einlenkt, dann wird am Donnerstag dieser Woche der Abriss eines der wohl bedeutendsten Baudenkmäler in der Region beginnen: der Abriss des Generalshotels, das sich im Sperrbereich des Flughafens BER in Schönefeld befindet.

Das denkmalgeschützte Gebäude soll dem Ausbau des Regierungsflughafens weichen. Verantwortlich dafür ist niemand anderes als die Bundesregierung, auch wenn das Land Brandenburg vor zwölf Jahren formal für das Genehmigungsverfahren zuständig war.

Der Abriss ist ein fatales Signal in mehrfacher Hinsicht. Zum einen demonstriert die Bundesregierung damit ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem kulturellen Erbe im Osten Deutschlands. Zum anderen führt sie vor Augen, dass sich der Staat über den Denkmalschutz hinwegsetzen kann, wann immer er es für nötig hält, während ansonsten überall im Land von privaten Eigentümern einer denkmalgeschützten Immobilie verlangt wird, alle Vorschriften zum Erhalt ihrer Bauwerke penibel einzuhalten. Kurzum: Die Bundesregierung zeigt, dass sie selbst ein schlechtes Vorbild ist. Dass die Regierung weiter daran arbeitet, ihren Ruf zu beschädigen, wird für viele Bürger vielleicht zu verschmerzen sein, der Verlust eines einzigartigen Baudenkmals ist es jedoch nicht.

Der Abriss des Generalshotels ist ein einzigartiger Frevel. Das Generalshotel wurde 1948/49 auf Geheiß der sowjetischen Militäradministration errichtet und gilt als „ein bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne in Brandenburg und Ostdeutschland“. Würde irgendjemand auf die Idee kommen, den Flughafen Tegel oder den Flughafen Tempelhof abzureißen, die beide im Westteil der Stadt liegen? Wohl kaum. Sie stehen als wichtige bauliche Zeugnisse ihrer Zeit ebenfalls unter Denkmalschutz, doch wird ihr Bestand nicht infrage gestellt. Nichts anderes gebührt dem Generalshotel in Schönefeld.

In Anbetracht des künstlerischen Wertes des Generalshotels und seiner historischen Bedeutung ist es grotesk, für welchen Zweck das Gebäude weichen soll: Es soll Platz machen, damit dort Jets der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums entlangrollen und geparkt werden können. Dabei ist der Flughafen riesig, die Fläche, auf der jetzt noch das Generalshotel steht, ist jedoch gerade groß genug, um vielleicht ein Flugzeug abzustellen. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, aber für eine Kulturnation wie Deutschland kann der Grund für den Abriss eines Baudenkmals kaum unwürdiger sein.

Denkmalschützer setzten sich für den Erhalt des Generalshotels ein

Alle mit Rang und Namen im Denkmalschutz, vom Unesco-Berater Icomos Deutschland bis zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz, haben in den vergangenen Wochen und Monaten für den Erhalt des Generalshotels geworben. Die Länderchefs von Berlin und Brandenburg haben sich gegen den Abriss ausgesprochen. Doch die Bundesregierung hält stur an ihren Plänen fest. Sie argumentiert, wie zuletzt Finanzminister Christian Lindner in einem Brief an Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, dass ein „Rückbau“ des Generalshotels angeblich wegen dessen zentraler Lage im Luftsicherheitsbereich auf dem Areal des zukünftigen Regierungsflughafens „unabdingbar“ sei.

Dabei liegt das Generalshotel inzwischen keineswegs mehr in zentraler Lage auf dem Areal des zukünftigen Regierungsflughafens. Jedenfalls, wenn die Pläne für den Regierungsflughafen an die inzwischen geänderte Realität angepasst werden. Weil die Bundesregierung im vergangenen Jahr erklärt hat, auf den Bau eines neuen Regierungsterminals zu verzichten und das jetzige Empfangsgebäude weiter zu nutzen, haben sich die Ausgangsbedingungen nämlich grundlegend geändert. Denn das Empfangsgebäude, das nun weiter genutzt werden soll, steht an einer ganz anderen Stelle als das ursprünglich geplante neue Regierungsterminal. Der Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa hat klargemacht, dass die bisherige Planung angepasst werden muss, um einen funktionalen Regierungsairport zu erhalten. Das Generalshotel könnte dabei stehen bleiben. Und es könnte sogar, wenn dieser Bereich des BER aus dem Luftsicherheitsbereich genommen würde, öffentlich zugänglich gemacht werden.

Dazu verdammt, vermeidbaren Fehler zu machen

Fatal ist, dass die Bundesregierung bisher keine Bereitschaft signalisiert hat, sich mit diesen Ideen auseinanderzusetzen. Auch auf die Forderung nach einem Abrissmoratorium ist sie nicht eingegangen. Dabei böte ein solches Moratorium die einmalige Chance, sich Zeit zum Nachdenken zu verschaffen, um die eigene Position zu überprüfen. So bleibt die Bundesregierung nun dazu verdammt, einen vermeidbaren Fehler zu begehen. Es ist eine Tragödie, bei der das Generalshotel das Opfer ist.