War es das? Der Bundestags-Haushaltausschuss hat am Mittwoch den Antrag der Linken abgelehnt, die Mittel für den Abriss des Generalshotels zu sperren. Das teilte das Büro der Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch (Linke) mit. Durch ein Zudrehen des Geldhahns kann die Beseitigung des denkmalgeschützten Gebäudes damit nicht mehr verhindert werden.



Wie berichtet, will der Bund das zwischen 1947 und 1950 errichtete Generalshotel für den geplanten Ausbau des Regierungsairports auf dem Areal des Flughafens BER in Schönefeld abreißen. An der Stelle des denkmalgeschützten Gebäudes sind „Abstellpositionen und Rollwege für Luftfahrzeuge vorgesehen“. Noch in diesem Jahr – vermutlich auch noch im Sommer – könnte der Abriss erfolgen.

Das Generalshotel steht im Sperrbereich des BER. Der zweigeschossige Bau wurde nach einem Entwurf des Architekten Georg Hell auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke errichtet und gilt nach einem Gutachten aus dem Jahr 1996 als „bewahrenswert“. Zunächst war das Generalshotel wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, ab 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“. Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Generalshotel durch die Bundespolizei genutzt – bis 2022. Inzwischen steht es leer.

Generalshotel: Keine Bereitschaft, über Alternativen nachzudenken

„Im Haushaltsausschuss haben alle Parteien unseren Antrag abgelehnt“, sagte Gesine Lötzsch. „Uns ging es nur um die Verschiebung des Abrisses des Generalshotels.“ Es habe aber von keiner anderen Partei die Bereitschaft gegeben, über Alternativen nachzudenken und alte Planungen zu hinterfragen. „Diese Arroganz ist gefährlich“, so Lötzsch. „In den vergangenen 33 Jahren wurden der Palast der Republik, das Ahornblatt und viele andere Häuser, die in DDR-Zeiten gebaut wurden, abgerissen.“



Es gehe vielen Ostdeutschen um die Achtung ihrer Geschichte und Kultur. Lötzsch: „Die Bundesregierung muss ihre Arroganz gegenüber den Ostdeutschen ablegen, wenn sie im Osten wieder einen Fuß in die Tür bekommen will.“