Generalshotel: „Bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne“ vom Abriss bedroht

Das denkmalgeschützte Hotel am BER in Schönefeld soll weichen. Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Politik fordern jetzt den Erhalt des Hauses.

Blick auf das Generalshotel am Flughafen Schönefeld, in dem die DDR-Führung einst ihre Staatsgäste empfing. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2011.

Blick auf das Generalshotel am Flughafen Schönefeld, in dem die DDR-Führung einst ihre Staatsgäste empfing. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2011. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Dunkle Marmorplatten als Fußbodenbelag, Travertin an den Wänden, an der Decke ein großer Kronleuchter – im sogenannten Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens Schönefeld wurden einst hochrangige Staatsgäste der DDR im edlen Ambiente empfangen. Doch obwohl das denkmalgeschützte Gebäude nach einem Gutachten aus dem Jahr 1996 als „bewahrenswert“ gilt, ist es zurzeit akut vom Abriss bedroht.

Der Grund: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hält an Plänen für eine Umgestaltung der Flächen auf dem heutigen Flughafen BER fest, denen das Generalshotel angeblich im Wege steht – dabei haben sich die ursprünglichen Pläne längst entscheidend geändert. Weichen sollte das Generalshotel nämlich eigentlich im Zusammenhang mit dem geplanten Bau des neuen Regierungsterminals.

Inzwischen hat sich die Regierung jedoch dazu entschlossen, auf das neue Terminal zu verzichten. Stattdessen soll das im Jahr 2020 zunächst als Übergangsgebäude errichtete Terminal weiter genutzt werden. Was nicht geändert wurde, sind die Pläne für den Abriss des Generalshotels. Das stößt auf Kritik.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung setzen sich Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Politik für den Erhalt des Generalshotels als „authentisches Zeugnis der Historie des Flughafens Schönefeld“ ein. Mit dem Verzicht auf den Neubau des Regierungsterminals sei „der Grund für den Abriss des Generalshotels entfallen und der Weg frei für den Erhalt des Denkmals“, heißt es in dem Brief. „

Die Bundesregierung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sind aufgefordert, den kurzfristig geplanten Abriss zu stoppen“, schreiben die Unterzeichner. „Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg sowie die Flughafengesellschaft sind aufgefordert, sich für den Erhalt einzusetzen.“

Blick ins Foyer: Neben dem edlen Marmorboden und dem Travertin an den Wänden prägt ein großer Kronleuchter den Raum. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderen die Präsidentin der Berliner Architektenkammer Theresa Keilhacker, der Vorsitzende des Landesdenkmalbeirats Brandenburg und ehemalige Infrastrukturminister Reinhold Dellmann (SPD), der Vorsitzende des Bundes der Architekten in Brandenburg Philipp Jamme, die Professorin Stephanie Herold, die an der Technischen Universität Berlin städtebauliche Denkmalpflege und urbanes Kulturerbe lehrt, sowie Professor Paul Zalewski von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und die Professorin Alexandra Druzynski von Boetticher von der BTU Cottbus-Senftenberg. Weitere Unterstützer sind die Politiker Gregor Gysi und Katalin Gennburg (beide Linke) sowie Andreas Otto und Daniela Billig (beide Bündnis 90/Die Grünen).

Das Generalshotel, das im nicht öffentlich zugänglichen Bereich des BER steht, war zwischen 1947 und 1950 auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach dem Entwurf des Architekten Georg Hell errichtet worden. Zunächst war es wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“.

Die DDR-Führung begrüßte hier ihre Staatsgäste

Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Generalshotel durch die Bundespolizei genutzt – bis 2022. Inzwischen steht es dem offenen Brief zufolge aber leer.

Äußerlich wirkt das Generalshotel mit seiner Fassade aus Putz und rotem Sandstein eher unscheinbar, erst im Innern zeigt sich seine Pracht, wie die Berliner Zeitung bei einer Besichtigung des Hauses vor zwölf Jahren sehen konnte. Eine Treppe mit gusseisernem Geländer führt zu einer Galerie im ersten Stock. Blumenförmige Lampen zieren die Wände. Einige Räume sind mit feinen Stofftapeten ausgestattet.

„Als erster Neubau des zivilen Flughafens Schönefeld hat das Generalshotel besonderen historischen Wert, zumal es zugleich das baulich prägnanteste Dokument der wichtigen Aufbauphase des Flugplatzes nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges ist“, heißt es im Gutachten zum Denkmalwert des Hauses. Es gehöre zu den „besonders frühen und gleichzeitig letzten in dieser Originalität überkommenen baulichen Sachzeugnisse der unmittelbaren Nachkriegsarchitektur, die die politische Stärke und das Selbstbewusstsein der sowjetischen Siegermacht zum Ausdruck bringen“.

Deutsche Bauzeitung bezeichnete das Gebäude als perfektes Denkmal

„Das Gebäude gilt als bedeutendes Zeugnis der frühen Ostmoderne in Brandenburg und ganz Ostdeutschland“, schreiben die Unterzeichner des offenen Briefs, die sich für den Erhalt des Generalshotels einsetzen. Die Deutsche Bauzeitung habe es im Mai 2011 als „das perfekte Denkmal“ bezeichnet. Neben einer hochwertigen Fassaden- und Eingangsgestaltung seien „baugebundene Kunstwerke und aufwendig gearbeitetes Originalinventar erhalten, darunter Metallgestaltungen“ des Künstlers Fritz Kühn.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hält dennoch an den Abrissplänen fest. Sie begründet das auf Anfrage der Berliner Zeitung mit diesen Worten: „Es ist zutreffend, dass auf den Bau eines neuen Protokollgebäudes zugunsten der dauerhaften Nutzung des jetzigen Terminals verzichtet wurde. Gleichwohl sind für die Zielinfrastruktur Flugbetriebsflächen, Hangars sowie Stabs- und Dienstgebäude zu errichten.“ Hierfür sei der Rückbau des Generalshotels weiterhin erforderlich. Im Zuge der weiteren Planung würden „die Kosten und Risikofaktoren ermittelt sowie der Terminplan erstellt“.

Der Rückbau des Generalshotels erfolge „unter Beachtung der denkmalpflegerischen Auflagen“ und sei „im Laufe dieses Jahres“ vorgesehen, teilt die BImA weiter mit. Denkmalwerte Ausstattungselemente würden gesichert. Dabei werde nach Möglichkeiten gesucht, diese Ausstattungselemente in Museen oder an anderen Ausstellungsorten unterzubringen, „um sie zu bewahren und der Öffentlichkeit zu präsentieren“.

Moratorium gefordert, um über neue Konzepte zu sprechen

Die Unterzeichner des offenen Briefs fordern den Erhalt des Generalshotels nicht nur aus bauhistorischen Gründen, sondern auch wegen der Folgen für die Umwelt. Klimaschutz und Nachhaltigkeit hätten im Bausektor inzwischen hohe Priorität. „Intakte Gebäude sollten erhalten werden. Denkmal- und Klimaschutz gehen hier Hand in Hand“, argumentieren die Unterzeichner. Sie fordern „ein Moratorium, um den unmittelbar bevorstehenden Abriss zu verhindern und über neue Konzepte für den Erhalt und die Nutzung ins Gespräch zu kommen“.