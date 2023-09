Zwei Tage vor dem geplante Beginn der Abrissarbeiten am denkmalgeschützten Generalshotel auf dem Flughafen BER wächst die Zahl der Unterstützer, die sich für einen Erhalt des Bauwerks aussprechen. Deutlich mehr als 1000 Personen hätten mittlerweile den offenen Brief unterschrieben, in dem vom Bund ein Abrissmoratorium gefordert wird, berichtete am Dienstag die Brandenburger Landtagsabgeordnete der Grünen, Sahra Damus. Sie hatte vor sechs Monaten die Initiative zur Rettung des Generalshotels gestartet.

Neben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spreche sich Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) für den Erhalt des Generalshotels aus, sagte Damus. Hinzu kämen „Abgeordnete fast aller Parteien – von der Bundes- bis zur kommunalen Ebene, die Gemeindevertretung Schönefeld, der Kreistag, der Landrat und viele namhafte Institutionen aus dem Denkmalschutz und der Wissenschaft“. Man müsse auf Bundesebene „schon ein sehr, sehr dickes Fell haben, wenn man das alles an sich abprallen lässt und weiterhin stur den Abriss durchziehen möchte“, sagte Damus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Abriss des Generalshotels soll am 14. September beginnen. Das Gebäude soll Platz machen für den Ausbau des BER zum Regierungsflughafen. Wie berichtet ist der Abriss umstritten, weil er auf einer Planung aus dem Jahr 2011 beruht, die inzwischen in einem wichtigen Punkt verändert wurde. So hat die Bundesregierung auf den Bau eines neuen Regierungsterminals verzichtet. Stattdessen soll das zunächst nur für eine Übergangszeit errichtete Provisorium dauerhaft für Regierungszwecke genutzt werden.

Dadurch liegt das Generalshotel nicht mehr zwischen den noch zu errichtenden Hangars für die Jets der Flugbereitschaft und dem Regierungsterminal und könnte nach Ansicht des Flughafenplaners Dieter Faulenbach da Costa erhalten bleiben. Die Bundesregierung hält jedoch am Abriss des Generalshotels fest und verweist dabei auf den zwischenzeitlich beschlossenen Umzug der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums von Köln/Bonn nach Schönefeld. Daraus ergebe sich ein gestiegener Bedarf an Flugbetriebsflächen.

Hoffen auf ein Umdenken in letzter Minute

Das Generalshotel war zwischen 1948 und 1949 in Schönefeld errichtet worden. Zunächst war es wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“. Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas ehemaligen Führer Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude bis 2022 durch die Bundespolizei genutzt.



Der Abriss sei „eine politische Entscheidung“, sagte die Grünen-Abgeordnete Damus. Auf höchster Ebene könne die Bundesregierung diesen „noch stoppen“. Sie hoffe sehr, dass „jemand auf höchster Regierungsebene im Bund eine schlaflose Nacht“ habe und dann sage, „ja, die Initiative hat recht, lasst uns jetzt ein Abrissmoratorium machen.“