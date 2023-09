Eine Kommode mit abgerundeten Ecken, ein Holzstuhl mit gepolsterter Sitzfläche und ein Wandschrank, der wahrscheinlich aus Mahagoniholz gefertigt wurde – das sind drei der Einrichtungsgegenstände aus dem denkmalgeschützten Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER, die vor dem geplanten Abriss des Gebäudes gesichert und für eine mögliche museale Präsentation aufbewahrt werden sollen.



Das geht aus einer Liste hervor, auf der die zu erhaltenden Ausstattungsobjekte und Bauteile verzeichnet sind und die der Berliner Zeitung vorliegt. Die Liste wurde vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege mit den „Beteiligten“ abgestimmt, heißt es in der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Stefke (BVB/Freie Wähler).

Der Abriss des Generalshotels soll am 14. September beginnen. Das 1948 bis 1949 errichtete Gebäude soll Platz machen für den Ausbau des BER zum Regierungsflughafen. Wie berichtet, ist der Abriss höchst umstritten, weil er auf einer Planung aus dem Jahr 2011 beruht, die inzwischen in einem wichtigen Punkt verändert wurde. So hat die Bundesregierung auf den Bau eines neuen Regierungsterminals verzichtet. Stattdessen soll das zunächst nur für eine Übergangszeit errichtete Provisorium dauerhaft für Regierungszwecke genutzt werden. Dadurch liegt das Generalshotel nicht mehr zwischen den noch zu errichtenden Hangars für die Flieger der Flugbereitschaft und dem Regierungsterminal und könnte eigentlich erhalten bleiben. Die Bundesregierung hält jedoch am Abriss des Generalshotels fest.

Das Generalshotel war auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach dem Entwurf des Architekten Georg Hell errichtet worden. Zunächst war es wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“.



Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie den damaligen KPdSU-Chef Leonid Breschnew oder Kubas ehemaligen Führer Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude bis 2022 durch die Bundespolizei genutzt – in einigen der Räume warteten Menschen auf ihre Abschiebung. Inzwischen steht das Haus leer.

Wertvolle schmiedeeiserne Kunstwerke

Neben der Kommode, einem Holzstuhl und dem Wandschrank sollen vor dem Abriss des Gebäudes der große Kronleuchter aus dem Foyer, eine Hängeleuchte, eine Deckenlampe mit 22 Glasarmen, eine Wand-Deckenleuchte aus Gussglas, zwei Tische und eine fünfarmige Wandleuchte gesichert werden. Außerdem sollen eine zweiflügelige Pendeltür aus Eichenholz und die Holzverkleidung einer Zimmerwand ausgebaut werden – alles verpackt in Luftpolsterfolie, wie es heißt. Vorgesehen ist zudem, mehrere schmiedeeiserne Geländer und Gitter zu sichern, die vom Künstler Fritz Kühn angefertigt wurden. Kühn, gebürtiger Berliner, lebte von 1910 bis 1967. Er wirkte als Kunstschmied, Fotograf und Bildhauer und gilt als Künstler von internationalem Renommee.

Gesichert werden sollen zudem eine rötliche Seidentapete, „bauzeitliche Lichtschalter und Steckdosen“ und „exemplarische Musterstücke der bauzeitlichen Boden- und Wandbekleidungen aus Naturstein“, wie es heißt. Bei den zu bergenden Heizkörpergittern soll jeweils auch „die Umrahmung aus Naturstein geboren“ werden. „Alle ausgebauten Teile werden vom Rückbauunternehmen trocken und sicher bis zur Abholung auf dem Grundstück an geeigneter Stelle in Absprache mit dem AG (dem Auftraggeber, die Red.) gelagert“, heißt es weiter. „Sie werden dann in das Zwischenlager transportiert.“ Wo sich das befindet, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Auf die Frage des Abgeordneten Stefke, was die Potsdamer Landesregierung denn getan habe, um den Abriss des Generalshotels zu verhindern oder ein Abrissmoratorium zu erreichen, verweist die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Manja Schüle (SPD) auf Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Dieser habe sich mit Schreiben vom 8. August 2023 an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) „dafür eingesetzt, der kulturellen Bedeutung des Generalshotels Rechnung zu tragen“. Das Generalshotel befinde sich im Eigentum des Bundes und stehe auf bundeseigener Fläche. Eine Zuständigkeit der Flughafengesellschaft, an der neben dem Bund die Länder Berlin und Brandenburg beteiligt sind, bestehe „insofern nicht“.

Unterstützer sprechen sich für Erhalt des Generalshotels aus

„Die Antworten sind insofern interessant, als dass daraus unter anderem hervorgeht, dass offenbar noch nicht alle Flächen innerhalb des Flughafenzauns der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) gehören“, stellte Matthias Stefke fest. Hier sei zu klären, warum die FBB noch immer nicht Eigentümerin aller Flächen sei und wann und aus welchen Gründen ihr der Bund trotzdem gestattet habe, die ihm gehörenden Flächen zu „überplanen“. Stefke sagt: „Nach meiner Kenntnis und Überzeugung wäre es mit dem notwendigen politischen administrativen Willen möglich, im Rahmen einer Umplanung sowohl den Regierungsflughafen zu realisieren als auch den Erhalt des Generalshotels sicherzustellen.“

Ähnlich sieht es die Initiative Generalshotel retten!, die am Dienstagabend im DDR-Museum in Berlin zur Podiumsdiskussion lud. Unter dem Motto „Neun Tage vor dem Abrisstermin: Moratorium für das Generalshotel jetzt!“ äußerten mehrere Podiumsteilnehmer Kritik daran, dass sich die Bundesregierung einer öffentlichen Diskussion über das Generalshotel entziehe und an den alten Plänen, die den Abriss befürworten, festhalte.

„Wir haben den Bundeskanzler angeschrieben und auch die jeweiligen Ministerien und sind sehr verwundert, dass man nicht ins Gespräch kommt“, sagte Ayhan Ayrilmaz, Vorstandsmitglied von ICOMOS Deutschland, einer Organisation, die die Unesco zu denkmalpflegerischen Fragen berät, insbesondere zum Weltkulturerbe. „Das ärgert uns sehr und wundert uns sehr“, sagte Ayrilmaz. Er appellierte, „nochmal innezuhalten und nochmal zu reden“, um eine fachliche Debatte zu führen. Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa bekräftigte, dass der Abriss des Generalshotels für den Ausbau des Regierungsflughafens unnötig sei. Denn nach der Aufgabe der Pläne für den Bau eines neuen Regierungsterminals habe sich alles verändert. Das Festhalten an den alten Plänen sei die „Sturheit einer Behörde, die offensichtlich nicht in der Lage ist, die funktionalen Vorteile einer neuen Planung zu erkennen“, sagte er.

Grünen-Abgeordnete hofft auf Bundesregierung

Sahra Damus, Grünen-Abgeordnete, sagte: Das Problem sei, dass es keine Auseinandersetzung mit den Argumenten gebe. Vielmehr würden Aussagen wiederholt, die „auf dem Stand von 2011“ seien. Sie sagte, dort, wo jetzt noch das Generalshotel stehe, könne später gerade mal ein Flugzeug abgestellt werden. „Für einen Flugzeugparkplatz würden wir dieses Denkmal abreißen. Das überzeugt in keinster Weise“, so Damus. Jetzt müsse es Bewegung auf „oberster Ebene der Bundesregierung“ geben, um noch etwas zu ändern. Sie hoffe, dass man dort in den nächsten neun Tagen „nochmal in sich gehen“ werde.