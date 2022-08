In meiner Heimat Mexiko gibt es Schwimmunterricht nur für Kinder aus wohlhabenden Familien. Alle anderen Kinder werden im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geschubst. Und dies in einem Land, das zwischen Atlantik und Pazifik liegt.

Als ich nach Deutschland kam, habe ich erfahren, dass alle Kinder ab der dritten Klasse kostenlosen Schwimmunterricht bekommen. Ganz normal im Schulunterricht, wie Mathe und Deutsch. Wie großartig, dass Kinder so eine tolle Chance erhalten und damit ohne Angst vor Wasser leben können.

Schnell hat mich die Berliner Realität eingeholt und eines Besseren belehrt.

Berlin hat schon seit Jahren eine chronische Überlastung der Schwimmbäder. Als 2020 Corona dafür sorgte, dass die Türen der Schwimmbäder geschlossen blieben, ist der mangelnde Schwimmunterricht zu einem Totalausfall geworden. Auch 2021 und Anfang 2022 wurde das Hallenschwimmen erschwert. So musste man Wochen vorher auf der Internetseite der Berliner Bäderbetriebe einen Slot buchen. Dies erinnerte einen an die Terminvergabe beim Berliner Bürgeramt. Ein reines Glücksspiel mit geringen Erfolgsaussichten.

Wenn Wunsch und Wirklichkeit aufeinanderprallen

Mehr Zeit für Schwimmunterricht für Kinder und längere Öffnungszeiten wünscht sich Frau Steffi Lieke, Sportwartin vom SSC Berlin Reinickendorf e. V. „Die Corona-Beschränkungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass nur wenige Kinder schwimmen lernen konnten. Die Schwimmhallen wurden als Erstes geschlossen und als Letztes geöffnet“, so Lieke. Dies betrifft eine ganze Generation von Kindern, die nicht im richtigen Alter Schwimmunterricht erhalten konnten. Heute sind die Kapazitäten der Schwimmhallen und der Sportvereine durch dieses Defizit überfordert. „Wir haben jetzt Wartelisten und unterrichten so viele Kinder wie möglich“, sagt Lieke.

In Berlin haben in diesen Sommerferien 1761 Schülerinnen und Schüler der dritten bis sechsten Klassen ihr Seepferdchen oder ein Schwimmabzeichen gemacht. Das ist zwar deutlich mehr als im Corona-Jahr 2020, wo 566 Kinder ein Schwimmabzeichen erworben haben, aber weit unter dem, was sein müsste, um jedes Berliner Kind zu einem passablen Schwimmer zu machen. „Die vielen Schwimmunfälle der letzten Zeit zeigen immer wieder: Schwimmen lernen ist lebenswichtig“, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin, am Mittwoch. Trotz dieser Bemühungen bekamen weniger Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien Seepferdchen, Bronze- oder Silberabzeichen als im Vorjahr.

dpa/Fabian Sommer Ein Kind schwimmt in einem Schwimmbad. Auf den Fliesen steht die Aufschrift „nur für Schwimmer“.

Nun war bei vielen Eltern und Schwimmvereinen die Angst groß, dass mit der Energiekrise der Schwimmunterricht erneut ausfallen könnte. Dazu hat heute der Berliner Senat beraten und grünes Licht für die Schwimmanfänger gegeben. Nach dem Senatsbeschluss können zu Beginn der Herbst-/Wintersaison alle Hallenbäder wie geplant öffnen. Los geht es bereits ab dem kommenden Montag, 22. August 2022, wenn die ersten Hallenbäder mit dem Training der Vereine und dem obligatorischen Schwimmunterreicht der Schulen starten. Nach und nach öffnen dann alle anderen Hallenbäder. Die Temperatur des Wassers in den Schwimmbecken wird maximal 26 Grad Celsius betragen.

Dennoch ist der Anteil an Nichtschwimmern hoch und daher warnt Steffi Lieke vom SSC Berlin Reinickendorf e. V: „Schwimmen lernen ist lebensrettend. Auch wenn die Kinder noch nicht so gut schwimmen können, gehen sie trotzdem in die Seen oder ins Sommerbad.“