Berlin - Es platscht und spritzt im Freischwimmbecken des Kombibads Mariendorf, als die Kinder ins Wasser hüpfen, bewaffnet mit Schwimmnudel und Schwimmgurt. Der Kopf soll dabei untertauchen. „Reinspringen und tauchen sind die wichtigsten Bestandteile beim Schwimmenlernen“ sagt René Rutsch, Schwimmtrainer der Truppe. Falls ein Kind dann später mal ins Wasser fallen sollte, gerät es nicht in Panik und weiß, wie es sich zum Rand bewegen kann.

Die Schwimmbäder waren wegen der Pandemie monatelang geschlossen, Schwimmunterricht fiel aus, und auch eine Gewöhnung ans Wasser fand vielerorts nicht statt. Viel weniger Menschen legten in den vergangenen Monaten Schwimmprüfungen wie das „Seepferdchen“ ab, es wuchs die Befürchtung, dass eine Generation von Nichtschwimmern heranwachse. Rutsch verweist auch auf die gestiegene Zahl der Badetoten in Berlin. Elf Menschen sind im vergangenen Jahr ertrunken, 2019 waren es nur zwei. Deutschlandweit ist die Zahl dagegen eher gesunken, was auch mit der Schließung der Bäder zusammenhängt.