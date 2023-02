Immobilien in Berlin: Wie eine Kita von den neuen Eigentümern verdrängt wird

SOS-Nachricht auf den Fenstern der Kita TobLacher in Berlin am 2. Februar 2023

Emmanuele Contini

Die Fassade der Toblacherstraße 42 in Pankow ist neu verputzt, der Altbau modernisiert, die Holzdielenböden erhalten und teilweise auch der Stuck an den Decken. So sieht das Eckgebäude auf den Fotos der Immobilienfirma Witte & Grabert aus. Da werden elf Wohneinheiten von 30 bis 185 Quadratmetern angeboten, in verkehrsgünstiger Lage, heißt es, in der Nähe gebe es außerdem einen Park, Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Einrichtungen. Außerdem mehrere Schulen und Kitas.