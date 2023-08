Menschen haben sich in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg um eine kleine Bühne aus Holzpaletten versammelt, es spielt Musik, fast jeder hat ein Getränk in der Hand. Einige tragen Sticker auf ihrer Kleidung, auf denen steht: „Wir bleiben! Quicky-Markt erhalten.“ Es ist eine bunte Mischung aus jungen und alten Leuten, auch einige Kinder sind am Mittwochabend dabei, etwa 150 Teilnehmer sind es nach Angaben der Polizei. Es geht um den Erhalt eines Herzstücks der Nachbarschaft: den Quicky-Markt in der Skalitzer Straße 96. Das Haus wurde von einem Investor gekauft, nun soll die Miete des Späti-Markts drastisch erhöht werden.

Es ist nur ein Späti, es gibt Tausende solcher Läden in Berlin. Aber dieser hier bedeutet den Anwohnern viel. „Gemeinschaft, Zusammenkunft, Spaß“ verbinden Nils A. und Melusine H. aus Kreuzberg mit dem kleinen Laden. Für sie ist der Quicky-Markt ein soziales Zentrum im Kiez. Besonders die Betreiber des Ladens sind bei vielen Anwohnern sehr beliebt, sie hätten für jeden ein offenes Ohr. Als jemand auf der Bühne ihre gute Arbeit lobt, kommt es zu lautstarker Zustimmung und Applaus. Die Betreiber selbst wollen am Mittwoch nicht mit der Berliner Zeitung sprechen, da die Verhandlungen mit dem Hausbesitzer noch laufen.

Der Kampf um den Quicky-Markt in Kreuzberg ist exemplarisch für die Gentrifizierung des gesamten Stadtteils. Steigende Mieten und unbezahlbare Kautionen werden für immer mehr Berliner ein Problem. In Kreuzberg sind Wohnungsmieten laut Website des Immobilienkonzerns Engel&Völkers im Vergleich zum letzten Jahr schon wieder um mehr als 13 Prozent gestiegen. Es geht bei der Veranstaltung um mehr als nur einen Späti, für viele Teilnehmer geht es um die Zukunft von Kreuzberg. Zentral ist wieder einmal die Frage, wem die Stadt gehört – kleinen Gewerbetreibern und Mietern oder internationalen Konzernen.

Gleich zu Anfang der Veranstaltung spricht Stefan Klein. Er engagiert sich für KiGE, eine Initiative, die kostenlose Beratung für Gewerbemieter anbietet. Auf der kleinen Bühne sagt er: „Anders als bei Wohnungsmietern gibt es bei Gewerbemietern fast keinen gesetzlichen Schutz.“ Werde ein Haus von einem Investor gekauft, zeige sich deshalb immer häufiger das gleiche Muster. Zuerst wird den Gewerbemietern die Miete erhöht, „weil es bei ihnen am leichtesten geht“.

Mögliche Lösung: Ein Gewerbemietgesetz

Anders als bei Wohnungsmietern gilt für Gewerbemieter nämlich die sogenannte Vertragsfreiheit. Das heißt: Es gibt kaum Beschränkungen, über Miethöhe oder Kaution kann frei verhandelt werden, ebenso gibt es keinen Schutz vor Räumungen. Laut Gesetz wird davon ausgegangen, dass Gewerbemieter und -vermieter ebenbürtig miteinander verhandeln.

Die Realität sieht oft anders aus. Schnell fällt während der Veranstaltung der Name Blackstone. Diese Firma ist der Investor, dem das Haus gehören soll. Blackstone ist eine große Investmentgesellschaft aus den USA und verwaltet Vermögen in Milliardenhöhe. Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht, kam im Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass Blackstone mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzt.

In der Studie heißt es zu Investoren wie Blackstone: „Sie wollen schnelles Geld anstatt langfristige Investitionen. Sie entziehen sich viel zu oft der Mitbestimmung ihrer Mieter und der gesellschaftlichen Rechenschaftspflicht.“ So mache Blackstone seine Manager zu Milliardären. Auf eine Anfrage der Berliner Zeitung reagiert Blackstone zwar, kann bis Redaktionsschluss jedoch nicht eindeutig bestätigen, ob die Immobilie in der Skalitzer Straße 96 wirklich dem Unternehmen gehört oder nicht.

Eine Kampagne auf der Plattform GoFundMe sammelt Spenden für den Quicky-Markt. Go Fund me

Auch der Quicky-Markt in Berlin-Kreuzberg soll nun fast das Dreifache der bisherigen Miete bezahlen. Stefan Klein spricht während seiner Rede von „Marktwillkür“. Der Frust der Anwesenden richtet sich aber hauptsächlich gegen die Politik. Kleingewerbebetreiber, so das Argument, können eben nicht ebenbürtig mit milliardenschweren internationalen Konzernen verhandeln. Mehrere Teilnehmer der Veranstaltung fordern deshalb ein sogenanntes Gewerbemietgesetz, also ein Gesetz, das die Betreiber von Kleingewerbe ähnlich wie Wohnungsmieter besser vor zu starken Mieterhöhungen schützt. Als Klein diesen Vorschlag vorträgt, gibt es lauten Applaus von den Zuschauern.

Anwohner plädieren für faire Verhandlungen

Einer von ihnen ist Lucas, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. Er ist 32 Jahre alt und studiert Stadtplanung. Auch er engagiert sich für den Erhalt des Späti-Markts. Der Markt sei ein „langjähriger Bestandteil der Kiezgemeinschaft“, sagt er während seiner Rede. Er spricht von Gentrifizierung in Berlin und möchte eine „erneute Debatte in der Öffentlichkeit anregen“. Er appelliert an den Investor und die Hausverwaltung: „Kommen Sie zu einem beidseitig vertretbaren Vertrag zusammen.“

Christian, ein weiterer Anwohner, kritisiert: „Blackstone möchte Profite maximieren.“ Das Problem gehe aber weit über einen Späti-Markt und einen Investor hinaus. Er erzählt von der Kneipe Syndikat aus Neukölln, die vor einigen Jahren geräumt wurde, und von der Kreuzberger Herberge Rock’n’Roll, die ebenfalls vor kurzem aufgeben musste. Christian sagt: Berlin wird zum „Spielball der Investoren“. Dabei seien es die Kleingewerbe, die Kieze lebenswert machen. Als er über den Vorschlag des Bezirks Pankow spricht, Spätis das Herausstellen von Tischen zu verbieten, spricht er von „Klassenhass“ und plädiert für eine „Stadt, in der alle leben wollen und können“.

Wie geht es für den Quicky-Markt nun weiter? Während der Veranstaltung tönt immer wieder aus der Menge: „Quicky bleibt! Quicky bleibt!“ Die Anwohner haben einen Spendenaufruf organisiert. Dort heißt es: „Der Quicky-Markt ist bei weitem nicht das einzige Kleingewerbe in Kreuzberg, das von Verdrängung bedroht ist oder schon verdrängt wurde.“ Es käme nun darauf an, den Kampf um die Erhaltung des Marktes als „gemeinsames Anliegen zu verstehen“.



Am Tag der Veranstaltung werden also Unterschriften gesammelt, einige Hundert sind es am Mittwoch schon. Außerdem sammeln die Anwohner Geld, um die Besitzer des Quicky-Markts bei der Bezahlung der Kaution zu unterstützen. 7600 Euro hatten sie am Donnerstagmittag bereits zusammen, am Freitag sind es bereits 8000 Euro. Es wird klar: So schnell wird hier keiner aufgeben.