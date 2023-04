Das Prinzip Wirtshaus: Mehlspeisen und Kasnudeln retten jeden miesen Tag

Vor dem Googeln war ich mir nicht ganz sicher: Kommt der Apfelstrudel nicht vielleicht doch aus Bayern? Den gibt es nämlich am Ende des Abends, in dicker Vanillesauce badend wie ein Kind Maria Theresias in der Wanne. Was ich am Prinzip Wirtshaus mag: dass so viel Wert auf Süßspeisen gelegt wird. Mehlspeisen, raunt meine innere Emigrantin. Wobei ich lange Zeit dachte, damit seien nur die warmen Hauptgerichte wie Kaiserschmarren und Powidltascherln gemeint, aber nein, auch eine Kardinalschnitte gehört dazu.

Kaiserschmarren gibt es im Trio leider nicht. Es arbeiten dort meiner oberflächlichen Beobachtung nach ausschließlich junge, gut aussehende Menschen, manche sprechen Englisch, was in Wien nur der Fall ist, wenn der maximal quartalsweise gut gelaunte Ober (niemals gendern) einen guten Tag hat, und das klingt dann direkt nach einem YouTube-Video mit dem Titel „austrian accent hilarious“.

Für ein echtes Wirtshaus ist das unweit der Volksbühne gelegene Trio natürlich viel zu schön, mit seinen Riesenfenstern, den essiggurkerlgrünen Wänden und dem geschwungenen Bartresen mit Blumenbouquet. Groß ist die Auswahl an Craft-Bieren, und das Naked einer lokalen Brauerei punktet im Gegensatz zum Gösser alkoholfrei mit Eigengeschmack. Leider gibt es kein Soda Zitron (Was das ist? Kolumne folgt).

Beim Essen hatte ich einen Twist erwartet, aber es kommt wirklich nur auf hervorragenden Produkten basierende Hausmannskost auf den Teller (Warum um Himmels Willen heißt es nicht Hausfrauenkost? Hausmänner können doch nur Spiegelei), etwa Essiggurke, Eiersalat, Graubrot mit Butter. Anschließend Senfei mit Kartoffelpüree, Alblinseneintopf ohne Soidawurschd, der mein Schwäbinnenherz höherschlagen lässt, und ein wirklich gutes Pilzgulasch mit Semmelknödeln.

Mehr Veggie-Auswahl ist selten, aber dass es weder Kässpätzle noch Krautfleckerl noch Kasnudeln gibt, stimmt mich schon ein wenig traurig. Kasnudeln hab ich überhaupt noch nirgends in Berlin gesehen, dabei gibt es kaum etwas Tröstlicheres an einem verlorenen Volksentscheidsonntag.

Dafür haben sie im Trio einen Plattenspieler und sehr guten Kaffee. Was sie nicht haben, ist eine Online-Speisekarte, die es wiederum in den meisten Wiener Wirtshäusern gibt, Wlan übrigens auch. Falls das bisher noch nicht durchkam: Ich habe, pescetarische Abstinenzlerin hin oder her, eine Schwäche für Wirtshäuser, das Duzige, die Bierdeckelseligkeit, diesen Drei-Achtel-Hands-on-Moment.

Wien: Für den Hipness-Faktor geht man ins Reznicek

In dieser Hinsicht ist meine Wahlheimat ein Paradies. Es gibt das Woracziczky (sprich: Woraschitzki) und die Herknerin, beide frauengeführt, Letztere bekannt für ihre Spinatknödel, das Rebhuhn (Kasnudeln!), und es gibt das Gasthaus Wolf. Für den Hipness-Faktor geht man ins Reznicek mit seiner bedächtig kuratierten Naturweinkarte.

Wenn ich ehrlich bin, gehe ich privat eigentlich nur noch ins Wirtshaus. Das geht sicher nicht nur mir so, schwere Zeiten, Kindheitskost, you name it. Insofern kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt das Trio in der Berliner Gastroszene einschlägt – eine Noma-ähnliche Buchungslage treibt manchen Foodie zur Verzweiflung, hörte ich: weil Menschen sich über ehrliche Teller und eine Gastfreundschaft freuen, die über das Entgegenhalten des Orderbird-Kartenlesegeräts hinausgeht.



Wobei mir die österreichischen Vorbilder trotzdem lieber sind, nicht zuletzt aufgrund des Nachspeisen-, will sagen Mehlspeisenangebots. Der Apfelstrudel kommt übrigens nicht aus Bayern, sondern Wien.