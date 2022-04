Die Pläne zum Bau des Besucher- und Informationszentrums (BIZ) des Deutschen Bundestags im Parlamentsviertel stoßen auf Kritik. Genauer gesagt: die Pläne zum Bau einer öffentlichen Toilettenanlage, die vor dem repräsentativen Gebäude platziert werden soll. Nach Ansicht des Baukollegiums, das Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt in wichtigen architektonischen Fragen berät, passt die geplante Toilettenanlage nicht vor das BIZ, in dem künftig alle Besucher des Reichstagsgebäudes empfangen werden und dann eine Sicherheitskontrolle durchlaufen.

„Ist das schön, wenn die Bundesrepublik Deutschland sich zuallererst mit einem Toilettenhäuschen präsentiert?“, fragte Baukollegiumsmitglied Ansgar Schulz in der Sitzung des Gremiums am Montagnachmittag. Die Empfehlung des Gremiums fiel am Ende eindeutig aus: Das Baukollegium riet, „alle Beteiligten noch mal an einen Tisch zu bringen, um zu überprüfen, ob das Toilettenhäuschen, das vor dem Gebäude steht, nicht doch irgendwie anders in den Komplex oder in das ganze Bauvorhaben integriert werden kann“.

Vertreter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) argumentierten, dass der Standort der Toilettenanlage bereits Ergebnis eines Kompromisses sei. Für die Bima und den Deutschen Bundestag sei im BIZ eine öffentliche Toilettenanlage, die ohne Kontrolle betreten werde, aus Sicherheitsgründen nicht in Betracht gekommen. Der Wunsch des Landes Berlin sei aber gewesen, eine öffentliche Toilettenanlage an der Stelle beizubehalten, wo sich bereits jetzt WCs befinden. Als Kompromiss habe man sich deswegen für den nun geplanten Standort der Toiletten vor dem BIZ entschieden.

Bundesanstalt deutet Einlenken an

Die Bima deutet aber Einlenken an. Wenn das Land Berlin die Toiletten an einen anderen Standort verlegen wolle, „westlich von dem neuen Gebäude, oder wo auch immer“, glaube er, dass die WCs „an anderer Stelle“ gebaut werden, sagt ein Vertreter der Bundesanstalt. Für den Bau einer öffentlichen Toilette im BIZ sehe die Bima aus Sicherheitsgründen aber „keine Chance“. Zwar ist im BIZ auch ein öffentlich zugänglicher Shop geplant, den Kunden ohne Kontrolle betreten können, doch ist dies aus Sicht der Bima nicht vergleichbar. Ein Museumsshop werde, wenn er geöffnet sei, permanent beaufsichtigt. Das sei bei Toiletten anders.

Das BIZ soll nach Plänen des Züricher Architekten Markus Schietsch und des Landschaftsarchitekten Lorenz Eugster südlich der Scheidemannstraße am Rande des Tiergartens entstehen. Mit dem Bau des Besucher- und Informationszentrums sollen die Kontrollen in den provisorischen Baracken am Rande des Platzes der Republik ein Ende finden, denen sich die Besucher des Reichstagsgebäudes seit Jahren unterziehen müssen. Die Kontrollen waren nach Terrorwarnungen im November 2010 nötig geworden, galten aber gestalterisch nur als Notlösung.

Die nun geplante Lösung sieht – unabhängig von den Toiletten vor dem BIZ – weitreichende Eingriffe in die Umgebung vor. So ist geplant, dass die Besucher des Reichstags nach der Sicherheitskontrolle im BIZ durch einen unterirdischen Tunnel bis vor das Westportal des Reichstagsgebäudes gelangen. Dort sollen sie in einem nach außen abgeschirmten Sicherheitsbereich das Parlamentsgebäude betreten. Neben dem Bau des BIZ müssen also zugleich der Tunnel und der Sicherheitsbereich entstehen.

Baubeginn im Jahr 2025

Der Sicherheitsbereich vor dem Westportal des Reichstagsgebäudes soll quer über den Platz der Republik durch einen sogenannten Aha-Graben und an den Seiten durch eine „blickoffene Zaunanlage“ nach außen abgeschirmt werden. Ein Aha-Graben ist ein sanft abfallender Graben, den man erst sieht, wenn man kurz davor steht. Er soll zehn Meter breit werden und über eine Böschung eine Tiefe von bis zu 2,5 Meter erreichen. Die „blickoffene Zaunanlage“ in Verlängerung der Nord- und der Südfassade des Reichstagsgebäudes soll jeweils 55 Meter lang und 2,5 Meter hoch sein. Vor dem BIZ und vor dem Westportal des Reichstagsgebäudes ist zudem jeweils ein Kontrollhäuschen geplant. Unter dem Platz der Republik soll eine unterirdische Kältezentrale zur Klimatisierung des BIZ errichtet werden.

Der Bau des BIZ soll nach den aktuellen Plänen im Jahr 2025 beginnen und 2029 abgeschlossen sein. Allerdings sprechen die Verantwortlichen selber von „Risiken“ in Bezug auf die dort verlaufenden Bahntunnel. Die im Jahr 2014 veranschlagten Kosten von 150 Millionen Euro sind inzwischen überholt. Die Gesamtkosten würden sich inklusive der unterirdischen Kältezentrale auf „über 200 Millionen Euro“ belaufen, heißt es jetzt.