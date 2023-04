Adler Group setzt auf Präsenz in Berlin – und kündigt Wohnungsverkäufe an

Ein Londoner Gericht gibt grünes Licht für die Restrukturierung des kriselnden Immobilienkonzerns. Der will in der Bundeshauptstadt bleiben.

Eines der Adler-Projekte in Berlin: der Umbau des Steglitzer Kreisels vom Bürohaus zum Wohnturm Volkmar Otto

Das angeschlagene Immobilienunternehmen Adler Group setzt im Zuge seiner Umstrukturierung weiter auf den Standort Berlin. „Strategisch werden wir die Adler Group auf die Verwaltung und Weiterentwicklung eines Bestandsportfolios in Berlin und begrenzte Aktivitäten in der Projektentwicklung ausrichten“, erklärte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Dies bedeutet, dass wir auch künftig einzelne Portfoliobestandteile veräußern werden.“

Der High Court of England and Wales hatte zuvor grünes Licht für die Umstrukturierung gegeben. Demnach darf Adler infolge der Entscheidung Hunderte Millionen Euro neue Schulden machen und erhält mehr Zeit für die Rückzahlung von Anleihen.

Der Konzern begrüßte das Urteil. „Mit dem positiven Gerichtsentscheid des High Court in London können wir unseren Restrukturierungsplan nun endlich umsetzen“, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Stefan Kirsten einer Mitteilung zufolge. „Jetzt müssen wir für Adler noch einen Abschlussprüfer finden, damit wir auch geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen können.“

Die Adler Group hatte sich im November mit einer Kerngruppe von Gläubigern über eine Anpassung der Bedingungen der von Adler ausgegebenen Anleihen geeinigt. Dazu habe der Immobilienkonzern die Bereitstellung einer Fremdfinanzierung im Volumen von 937,5 Millionen Euro mit längeren Fristen für die Rückzahlung vereinbart, teilte das Unternehmen damals mit.

Senat verfolgt Berichterstattung über Adler „aufmerksam“

Die Adler Group hält und verwaltet bundesweit 26.250 Wohnungen, den Großteil davon in Berlin. In der Bundeshauptstadt verantwortet die Adler Group zudem den ins Stocken geratenen Umbau des Steglitzer Kreisels vom Bürohaus zu einem Wohnturm.

Der Senat äußert sich auf die Frage, ob Berlin Interesse an einem Erwerb von Wohnungen der Adler Group hat, zurückhaltend. „Das Land Berlin verfolgt die Berichterstattung über die Adler Group aufmerksam“, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Finanzen, Alexis Demos. „Konkrete Gespräche über den Erwerb von Wohnungen oder Angebote zum Kauf sind der Finanzverwaltung allerdings nicht bekannt.“ Die Erweiterung des landeseigenen Wohnungsbestandes sei zwar „ein politisches Ziel“. Gleichwohl gelte aber auch „das Gebot der Wirtschaftlichkeit“, so Demos. „Bei einem Angebot wären daher zunächst das Portfolio und der Sanierungsbedarf zu prüfen.“ (mit dpa)