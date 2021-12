Berlin - Am KaDeWe stehen Hornbläser und spielen Weihnachtslieder. Etwas melancholisch klingt es schon, wie sie so ins Blech pusten. Als würden sie dem Weihnachts-Shopping-Gefühl eine Art Abschiedslied widmen. Von dem, was das letzte Wochenende vor Heiligabend früher für den Einzelhandel war, ist in Zeiten von 2G nicht viel übrig. Es ziehen zwar noch Kunden über den Kudamm, auf der Suche nach letzten Geschenken, aber es sind nicht mehr die einstigen Massen, die Umsätze in Mengen brachten.

Da scheint es kein Wunder, dass die Geschäfte nun gegen umsatzschädigende Corona-Regeln klagen. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte am Freitag einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Berlin eingereicht. Auch der Handelsverband Berlin-Brandenburg hofft auf eine Entscheidung wie in Niedersachsen, wo die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt wurde. Denn die Kontrollen, glauben sie, kosten ihnen Kunden.

„Sie sind Quatsch“, sagt sogar Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes. Selbst das Robert-Koch-Institut habe festgestellt, dass Kaufhäuser keine Infektionstreiber seien. Daher unterstützte sein Branchen-Verband auch die Eil-Klage vor dem Verwaltungsgericht, um das Weihnachtsgeschäft noch zu retten. Die Umsätze lägen um ein Drittel unter dem Stand von 2019, in einigen Läden sogar bei minus 60 Prozent.

Volkmar Otto Zutritt mit 2G oder Bändchen. Am Einlass des KaDeWe werden verschiedene Nachweise akzeptiert.

Vor dem Kaufhaus des Westens selbst stehen sie zwar Schlange, über den ganzen Gehweg bis hin zur Bushaltestelle. Aber nur wegen der Check-Ins, die drei Sicherheitsleute aber sehr zügig durchführen: Sie scannen die ihnen entgegengereckten Smartphones auf Impf- oder Genesenennachweise, winken weiter und verteilen auch bunte Bändchen, mit denen Kunden woanders weiter shoppen könnten.

„Leute vor Läden werden zu Grenzwächtern!“

Doch so richtig entzerrt die kreative Lösung der Berliner Kaufleute die Situation am Einlass nicht. „Zwei Reihen bilden bei mir und meiner Kollegin bitte“, fleht eine Sicherheitsraft die Schlange an. Den restlichen Kudamm entlang sind zwar weiterhin Leute unterwegs, aber kaum geht einer mit gefüllten Tüten. Die großen Einkaufe werden mittlerweile online gemacht, in der Stadt wird eher nur noch flaniert. Immer noch.

Dabei klagt Busch-Petersen: „Wir bezahlen den Preis dafür, Besucher-Frequenzen in den Städten herunterzufahren.“ Während die Politik in den Bereichen, in denen sie direkt zuständig sei, etwa dem Öffentlichen Nahverkehr, stichprobenartige Kontrollen auf 3G erlaube, untersage sie das dem Handel und laste ihm stattdessen den Ärger mit Kontrollen für alle auf. „Unsere Leute werden so zu Grenzwächtern“, klagt er.

Beleidigungen am Einlass treffen oft Frauen

Oft seien es laut Busch-Petersen Frauen, die am Eingang Beleidigungen abbekämen, die so übel sind, das sie an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden sollen. „Wir haben 75 Prozent Frauen in der Belegschaft und sind stolz darauf“, sagt der Verbands-Chef, aber viele seien in Filialen und Geschäften allein. Überall Wachschutz zu engagieren sei teuer und ohnehin keine Alternative bei 21.000 Ladengeschäften in Berlin, zumal Security- Personal derzeit überall knapp sei. „Die Bundeswehr könnte uns ja mal Soldaten vor die Läden schicken.“

Der Vorschlag ist nicht ernst gemeint und tatsächlich scheinen am Kudamm am Wochenende auch weibliche Kräfte am Einlass kaum Probleme zu haben – zumal in viele Läden ohnehin niemand hineingeht. Und wie so oft ist es wohl so, dass solche Übergriffe genau dort geschehen, wo wenige Zeugen sind. Andere Läden wissen sich zu helfen. Wie in Einkaufscentern, wo jedes Geschäft für sich kontrolliert. In der Mall of Berlin etwa hat ein Spielzeugladen Barrikaden aus Kisten am Einlass gebaut, die er erst nach Vorzeigen der Nachweise fortschiebt.

Böses Erwachen für den Handel 2022?

Im Alexa und auf dem Alexanderplatz herrscht am Sonnabend vor Weihnachten auch mittags noch einiger Fußgängerverkehr, aber auch hier hat kaum jemand Tüten dabei, Leute schauen eher nur als viel zu kaufen. So droht der Online-Handel zu übernehmen, künftig könnte es in Städten keine Geschäfte zum Gucken mehr geben. „Bei vielen Läden ist das Eigenkapital aufgebraucht“, sagt Busch-Petersen, „das könnte ein ganz böses Erwachen in 2022 geben.“ Zumal auch im neuen Jahr Virus-Varianten und Beschränkungen drohen.

Schon jetzt liegen die Nerven oft blank, auch bei den Besucherinnen. Eine Frau am Galeria Kaufhof am Alex zückt zwar vor dem Eingang ihren Nachweis, aber sagt trotzig: „Ich habe keine Luca-App und werde sie auch nie haben.“ Sie schimpft noch „Alles krank“ und „So ein Sch…“, während sie ihren kleinen Sohn an der Hand hält. Andere Kunden drehen um und erinnern sich, dass sie Masken brauchen. Corona-Shopping anno 2021.

Einige Kundinnen schätzen noch das Offline-Shoppen

„Wir hoffen, dass verkaufsoffene Sonntage noch ein bisschen was in die Kassen spülen“, sagt Busch-Petersen über das Rest-Weihnachtsgeschäft, zumal sich viele Leute nicht darauf verlassen, dass Online-Bestellungen rechtzeitig zum Fest eintreffen. Und manche schätzen durchaus noch das klassische Vorweihnachts-Shopping.

Am Alexanderplatz läuft eine junge Frau mit drei großen Tüten, sie sucht Wichtel- und Patenkinder-Präsente. „Ich sitze den ganzen Tag im Homeoffice, da lasse ich mich gern durch Geschäfte treiben“, sagt sie. Vielleicht ist es also noch zu früh, dem Einzelhandel mit Hörnern ein Abschiedslied zu blasen.