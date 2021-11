Es geht um 522 Euro und zehn Cent. Das, so wollen es Statistiker der FOM Hochschule für Ökonomie und Management herausgefunden haben, ist der Betrag, den der deutsche Durchschnittsbürger in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben will. Trotz weiterhin hoher Arbeitslosigkeit, Lieferengpässen und gestiegenen Lebenshaltungskosten schenkt man also großzügig und will sogar noch gut 20 Euro mehr ausgeben als im vergangenen Jahr.