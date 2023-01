Mehr Bier! Die Geschichte der Berliner Brauereien

Berlin war einmal die Bierhauptstadt, das ist ein Jahrhundert her. Damals zählte man in der Stadt fast 100 Brauereien, mehr als in jeder anderen Metropole der Welt.

Diese alten Brauereien sind heute nicht mehr in Betrieb, Berlin hat heute nur noch eine einzige Großbrauerei. Einige Gemäuer haben sich jedoch durch die Weltkriege erhalten, sind heute zum Teil formvollendet restauriert – und erfahren unterschiedliche Nutzungen. Das für Berlin typische Bier war die Berliner Weiße, von der Bevölkerung eher als Grundnahrungsmittel angesehen denn als Bier – es war sauberer als Waser.

Um das obergärige Bier zu brauen, brauchte man keine Brauerei, man konnte es auch zu Hause oder direkt in der Kneipe brauen. Anfang des 18. Jahrhunderts kam dann das untergärige Bier nach Berlin, das als bayerisches Bier bezeichnet wurde. Es ist schwieriger herzustellen, große Brauereien wurden dafür gebaut. Ende des 19. Jahrhunderts kam durch Dampfmaschinen eine neue Entwicklungsstufe des Bierbrauens auf, riesige Brauereien entstanden in der Folge.

Schultheiss war die größte und betrieb riesige Brauereien an verschiedenen Standorten, meist mit angeschlossenen Biergärten. Schultheiss und Patzenhofer fusionierten 1920 zur größten Brauerei der Welt. Allerdings litt die Qualität an jener Massenproduktion – ein Fakt, der noch heute gilt.

1. Kulturbrauerei

Diese Brauerei gehörte einst dem Schultheiss-Imperium. Ihre Anfänge hat sie Mitte des 19. Jahrhunderts. Ende des 19. Jahrhunderts gab der Architekt Franz Schwechten dem rund 25.000 Quadratmeter großen Ensemble einen einheitlichen Stil nach dem Vorbild einer mittelalterlichen Burganlage, die bis heute erhalten ist. 1891 fusionierte die Brauerei mit dem größten Konkurrenten, der Tivoli Brauerei Kreuzberg. Es folgte der Aufstieg zur größten Brauerei Deutschlands mit 43 Niederlagen (eine Niederlage ist ein Lager und eine Abfüllung einer Brauerei) mit Eiskellern, 19 Schanklokalen, 65 Eisenbahnwaggons, 533 Wagen und 537 Pferden. Während der DDR-Zeit braute hier die VEB Schultheiss-Brauerei Schönhauser Allee bis 1967. Nach dem Mauerfall erfolgte der Umbau zur Kulturbrauerei mit Kinos, Theatern, Konzertsälen, Museen, Verlagen und Restaurants. Im Zuge des Denkmalschutzes wurden alle originalen Gebäudebeschriftungen wieder hergestellt. Der Franz-Club, den es schon zu DDR-Zeiten gab, heißt jetzt frannz Klub.

Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg, www.kulturbrauerei.de

2. Bötzow-Brauerei

Die Bötzow-Brauerei, gegründet 1864, war um 1900 eine von 14 Brauereien am Prenzlauer Berg. Das dort gebraute Bier wurde schnell beliebt und Bötzow errichtete einen Biergarten, der 6000 Besucher fasste. 1886 durfte Bötzow sich „Hoflieferant seiner Majestät des Königs von Preußen“ nennen. Gebraut wurde helles Versandbier, dunkles Nürnberger und helle Julherna. Ab 1919 wurde die Marke Bötzow Privat gebraut. Nach 1945 lagen große Teile des Geländes bis heute brach. 2010 kaufte der Unternehmer Hans Georg Näder das Gelände. David Chipperfield hat bereits Pläne für die neue Bebauung entworfen, vorgesehen ist unter anderem ein Biergarten, der Platz für 1500 Menschen bietet. Außerdem wird es ein Schwimmbad, ein Hotel und eine Kunstgalerie geben.

Die historische Bötzow-Brauerei in Berlin. Arkivi/imago

Im Brauereigelände hatte Starkoch Tim Raue vor einigen Jahren ein schnuckliges Restaurant, „La Soupe Populaire“. Einige Häuser nutzt der Prothesen-Hersteller Ottobock.

Prenzlauer Allee 242, Prenzlauer Berg, www.boetzowberlin.de

3. Kindl-Brauerei Neukölln

Das Emblem mit dem Goldjungen im Krug prangt auch heute noch auf den Biergläsern. Die Kindl-Brauerei in Neukölln wurde im Jahr 1930 errichtet, Kernstück ist das riesige Sudhaus. 1953 wurde es demontiert, der Standort wurde dann im Jahr 2005 endgültig stillgelegt. Unter dem alten Sudhaus produzierte eine Zeit lang noch die Privatbrauerei am Rollberg. Seit 2011 wird in den denkmalgeschützten Fabrikgebäuden zeitgenössische Kunst gezeigt, nämlich im Kindl-Zentrum für zeitgenössische Kunst.

Berlin: Kessel im Sudhaus der Kindl-Brauerei. IMAGO/Günter Schneider

Am Sudhaus 3, Neukölln, www.kindl-berlin.de

4. Schultheiss-Brauerei

Die Schultheiss-Brauerei wurde im Jahr der Gründung des Deutschen Reiches, 1871, erbaut. Wie es damals üblich war, wollte man der riesigen Anlage einen ästhetischen Anblick geben, und so wirkt der Ziegelsteinbau mit seinen Türmchen und Zinnen wie eine Burg. Es gab Platz für Bierkutscher in Remisen, ein großes Sudhaus, einen Festsaal mit Kronleuchtern und riesige Gebäude für den Brauprozess und die Lagerung des Gerstensaftes.

Der Nachschub ist unterwegs! Bierlaster mit Schultheiss-Schriftzug. teutopress/imago

1913 war Schultheiss die größte Lagerbierbrauerei der Welt, man zählte 2800 Angestellte. Im Laufe der Zeit wurde die Brauerei immer wieder umgebaut. Das älteste noch erhaltene Gebäude ist das Sudhaus mit den sich nördlich anschließenden Kellereien, deren Bogengewölbe noch erhalten sind. 1980 wurde der Betrieb eingestellt, dann zogen eine Squash-Anlage, ein Billardsalon, ein Tapetengeschäft, ein Asia-Laden und Autowerkstätten in die Anlage.

1995 wurde der Komplex unter Denkmalschutz gestellt, dann passierte erst einmal längere Zeit nichts. Als bekannt wurde, dass einige der denkmalgeschützten Gebäude abgerissen werden sollten, regte sich Bürgerprotest der Nachbarn – erfolgreich. 2015 sanierte dann die HGHI Baumanagement GmbH die Anlage mit rund 200 Millionen Euro.

Im vorgelagerten Bereich wurden einige Nachkriegsbaracken abgerissen. Hier entstand ein Meininger-Hotel. Die alten Garagen für die Kutschen und die Brauereigäule auf der Hinterseite des Grundstücke wurden zu lichten Ateliers für Künstler und Kreative umgebaut, von denen es in Berlin ja bekanntlich mehr als genug gibt.

Turmstr. 25, Moabit, www.schultheissquartier.de

5. Königstadt-Brauerei

Die Königstadt, der südliche Teil des Stadtteils Prenzlauer Berg, wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Hier war der Sitz der Königstadt-Brauerei, gegründet im Jahr 1849. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 wurde die Brauerei Aktiengesellschaft. Bier wurde hier von 1851 bis 1921 produziert, es war eine der größten Brauereien Berlins. 1903 erhielt die Brauerei ein Lokal, einen Saalbau, eine Ladenpassage, Restaurants, Kegelbahnen und einen Musikpavillon. 1921 übernahm Kindl die Brauerei und legte den Standort an der Saarbrücker Straße still, um sich der Konkurrenz zu entledigen. Der große Saal der Brauerei wurde 1925 zum „Ufa-Lichtspieltheater Königstadt“ umfunktioniert. Heute erhalten sind die Mälzerei, die Schankhalle, die Darre, ein Lagerhaus, das Kesselhaus, der Flaschenkeller, ein hoher Schornstein und das Eismaschinenhaus. Alle Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Genutzt werden sie zum Wohnen und gewerblich, außerdem hat der „Roadrunners Paradise Club“ hier seinen Sitz.

Saarbrücker Straße 24, Prenzlauer Berg, www.gidak.de

6. Weißbierbrauerei Willner

Die Weißbierbrauerei Willner war von 1882 bis 1990 eine Berliner Weißbierbrauerei. Berliner Weißbier ist das traditionelle Berliner Bier und hat seinen Ursprung im 16. Jahrhundert. Um 1800 gab es in Berlin rund 700 Weißbierlokale! Napoleons Soldaten sollen das Weißbier als „Champagner des Nordens“ bezeichnet haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man hier das Weißbier an einer Bierklappe direkt auf dem Fabrikgelände kaufen. 2013 eröffnete auf dem Gelände ein improvisierter Biergarten. Auch der bekannte „Klub der Republik“, der ein Gebäudeteil nutzte, und „Emils Biergarten“ ist bereits Vergangenheit.

Das Gelände direkt neben dem Viadukt der U-Bahnlinie U2 wurde umfassend umgebaut, jetzt haben hier Büros und Gewerbemieter ihren Platz.

Berliner Straße 80, Pankow

7. Engelhardt-Brauerei

„Der Durst’ge auf die Theke starrt – ein Pilsener, aber Engelhardt“ – mit diesem Spruch warb früher die Engelhardt-Brauerei. Ihre Anfänge hatte sie auf der Halbinsel Stralau in Treptow 1860. Anfang des 20. Jahrhunderts war der Engelhardt-Konzern die zweitgrößte Brauereigruppe Deutschlands. Der Flaschenturm auf Stralau, 1929 von Bruno Buch gebaut, ist ein wichtiges Zeugnis Berliner Industriearchitektur. Hier wurden täglich 300.000 Flaschen abgefüllt. Er steht unter Denkmalschutz und ist heute zu einem Wohnhaus umgebaut. Während der Zeit der DDR firmierte die Marke unter VEB Engelhardt, hier wurde mit „Aubi“ 1972 das erste alkoholfreie Bier hergestellt.

Pferdekutsche der Brauerei Engelhardt vor dem Schloss Charlottenburg. Helga Lade/imago

Am Standort Charlottenburg wurde in den 1970er-Jahren noch ein neues Sudhaus errichtet. Das Aus kam 1983, als Schultheiss die Brauerei übernahm. So bildete sich die „Interessengemeinschaft Engelhardt-Gelände e.V.“ und widmete das Gelände um für Büros, Wohnungen und Soziales. Die alten Gebäude, obwohl denkmalgeschützt, wurden Ende der 80er-Jahre abgerissen, und so ist heute kaum noch etwas von der alten Anlage sichtbar.

Danckelmannstraße 9, Charlottenburg

8. Bärenquell

Ältere Berliner kennen vielleicht noch die kleinen, braunen Flaschen mit dem gemalten Bären in Grün-Gold darauf. Gegründet wurde die Brauerei als Borussia-Brauerei 1882, bis 1994 wurde hier Bier gebraut.

Die Geschichte der Brauerei begann, als die Unternehmer Meinert und Kampfhenkel die Borussia-Brauerei gründeten. 1898 übernahm die Schultheiss-Brauerei die Anlage.

Die Backsteingebäude wurden errichtet im Stil der Neugotik und der Neorenaissance. Das Bierlager aus dem Jahr 1928 zeigt den Stil des Expressionismus, das Neue Sudhaus aus dem Jahr 1969 ist im Stil der Internationalen Moderne gehalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die VEB Berliner Brauereien die Anlage, sie erhielt den Namen Bärenquell-Brauerei.

Nachdem das Areal lange Zeit leer stand und von Vandalen heimgesucht wurde, gibt es jetzt Pläne für eine Umgestaltung. Büros, Einzelhandel und Kultur sollen auf mehreren als 1000 Quadratmetern angesiedelt werden.

Schnellerstraße 137, Niederschöneweide, www.baerenquell.eu

9. Bürgerbräu

Das Berliner Bürgerbräu am Müggelsee entstand 1869. Die Brauerei entwickelte sich schnell, und 1888 produzierte man bereits 10.000 Hektoliter Bier. Das Bier wurde mit Dampfschiffen nach Berlin transportiert, für Pferdefuhrwerke waren die Mengen bereits zu groß. 1926 vernichtete ein Brand die gesamte Brauerei, sie wurde schnell wieder aufgebaut. 1929 produzierte man bereits wieder 300.000 Hektoliter Bier. Mit der Gründung der DDR wurde der Name auf VEB Bürgerbräu geändert, 1992 übernahm die bayerische Hofmark-Brauerei das Bürgerbräu.

2010 wurden die Tore endgültig dichtgemacht, die Marke an Radeberger verkauft. Neben Pils und der Berliner Weiße war das Bürgerbräu vor allem durch die Spezialitäten „Rotkehlchen“, das durch Karamell-Malz eine rötliche Färbung erhielt, und „Bernauer Schwarzbier“ bekannt.

Berliner Bürgerbräu: Brauerei in Berlin-Friedrichshagen. IMAGO/Bernd Friedel

Auf dem Areal sollen bald Wohnungen, das Bürgerbräu-Quartier, entstehen, wobei die Brauereigebäude aus den 1920er-Jahren unter Denkmalschutz stehen.

Müggelseedamm 164, Friedrichshagen

10. Mälzerei Schöneberg

Der Industriekomplex aus Backstein wurde von 1914 bis 1917 errichtet. Die Mälzerei gehörte der Schultheiss-Patzenhofer Brauerei AG. Prägend von weither sind die vier riesigen Darrschlote auf den Dächern, die bis heute erhalten sind. Die Maschinen der Fabrik, die im Zweiten Weltkrieg unversehrt bliebt, wurden nach Kriegsende von der sowjetischen Besatzungsmacht demontiert. 1950 nahm Schultheiss die Produktion wieder auf. Produziert wurde dann bis 1996, als die Schließung wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten ins Haus stand. Von 2001 bis 2007 residierte der Kit-Kat-Club in den Hallen. Jetzt ist das Gelände umgebaut und wird vor allem von Firmen der Nachhaltigkeitsbranche genutzt.

Bessemerstraße 2-14, Schöneberg, www.malzfabrik.de

11. Tivoli-Brauerei

Schon 1829 wurde am Südhang des Kreuzberges ein Biergarten eröffnet, Tivoli genannt. 1857 war das Gründungsjahr der Berliner Brauerei-Gesellschaft Tivoli. Im Anschluss entstanden riesige Brauereigebäude aus Ziegelstein. Schultheiss übernahm 1891 Tivoli und erweiterte die Anlage. Im Zweiten Weltkrieg wurden die historischen Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen. 1993 gab Schultheiss das Gelände auf und zog in den Ostteil der Stadt. 1999 wurde dann der Grundstein für das Viktoria-Quartier gelegt. Es entstanden Wohnungen, Penthouses, Lofts, Büros und Ateliers.

Mustergültig restauriert wurde das mehr als fünf Hektar große Gelände am Fuße des Kreuzbergs im Schatten des Nationaldenkmals von Schinkel.

In die Kellergewölbe sollte eigentlich die Berlinische Galerie einziehen, doch die entschied sich wegen der Feuchte im Mauerwerk für ein anderes Quartier.

Methfesselstr. 42, Kreuzberg