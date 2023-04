Das weite Feld: Militär bewahrte das Tempelhofer Feld vor dem Bauboom

Soldaten paradierten, Bären tanzten, Männer warfen sich in den Dreck. Dann kam der Flugplatz: Wie sich der größte Tummelpatz Berlins in die Freiheit rettete.

Warum nicht wie ein Vogel? Flugversuche eines Segelflugzeuges in Vogelform am 24. Mai 1922 auf dem Tempelhofer Feld. Imago/United Archives

Nirgends gibt es so viel Himmel über Berlin wie auf dem Tempelhofer Feld. Etwa 350 Hektar offenes Gelände, fast so groß wie der Central Park in New York, jedenfalls einer der größten urbanen Freiräume weltweit.

Bis heute weiß man nicht so recht, wie man das Ganze nennen soll – ein Park ist es nicht, eine Wiese auch nicht. Eine Industrienachfolgebrache? In den vergangenen Dürresommern sah es aus wie in der Sahelzone. Naherholungsgebiet klingt, als gebe es eine Struktur. Die aber gibt es nicht. Jeder macht, was er will. Wenn das Berlin ist, dann findet man genau das. Merkwürdigerweise stört das riesige, wie ein Kleiderbügel im Nordwest-Winkel gelegene Nazi-Flugplatzgebäude den Eindruck grenzenloser Weite gar nicht.

Dies könnte die Zukunft des Feldes sein: Eine Bebauung mit sozialen Wohnungen.

Als im Dezember 2010 zum letzten Mal eine wirkliche Schneeschicht Berlin bedeckte, gab es auf dem Tempelhofer Feld eine etwa zehn Kilometer lange gespurte Loipe. Unvergesslich der Silvesternachmittag jenes Jahres: Skilaufen, den Fernsehturm im Blick. Grandios-verrückt-unwirklich. In jenem Jahr hatte der Senat den Namen Tempelhofer Freiheit festgelegt – eigentlich ganz treffend. Doch passte dann die NS-Geschichte nicht in die Freiheitslegende.

Der Kaiser zu Pferde nimmt 1912 die Parade des Gardecorps auf dem Tempelhofer Feld ab. Rechts die Großlicherfelder Kadetten, links das Semper-Talis-Bataillon. Artokoloro/Imago/Oscar Tellmann

Also zurück auf das Tempelhofer Feld. Seit der Gründerzeit wucherten drumherum die dichtbesiedelten Quartiere Kreuzbergs, Neuköllns und Schönebergs. Dass die riesige Fläche mittendrin frei blieb, ist erstaunlich, aber kein Wunder. Bewirkt haben das Besonderheiten der Berliner Geschichte.

Zuerst waren da die Tempelritter. Die Kreuzzüge gingen zu Ende, der Orden der Tempelherren bekam auf der Teltowhochfläche Land zum Bewirtschaften. Das war um das Jahr 1200. Der Johanniterorden übernahm den Besitz um 1318 und verkaufte ihn 1435 and die Doppelstadt Berlin/Cölln. Bauern bearbeiteten das Land. Mit dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm II. begann die militärische Nutzung. 1722 paradierte die Berliner Garnison erstmals auf dem neuen Exerzierplatz, begleitet durch Manöver, die der militärverliebte Monarch beobachtete.

Der alte Flughafen Tempelhof auf einer Aufnahme von 1934. Im Jahre darauf begann der Bau des neuen, gigantischen Flughafengebäudes. piemags/imago

Für das 18. Jahrhundert beschreibt der Historiker Felix Escher die Nutzung in Dreifelderwirtschaft: „Dabei lagen immer große Flächen brach, auf denen das preußische Militär seine Paraden und Manöver abhielt. Als im 19. Jahrhundert mit der Intensivierung der Landwirtschaft die Brachen verschwanden, kaufte der Militärfiskus 1826/27 einen Teil der Ackerflächen, so viel wie vorher die Brachfläche umfasst hatte, und nutzte das Terrain für militärische Zwecke. Wenn das Land gerade nicht gebraucht wurde, verpachtete man es an die Bauern.“

Bald zog es auch das immer zahlreichere Stadtvolk ins Freie. Der zeitgenössische Berliner Publizist Adolf Glasbrenner beschrieb das Treiben als rau und bunt: An Sonn- oder Feiertagen raffe man jeden Groschen zusammen, „den die langtägige Arbeit eingebracht, ja das königliche Leihamt wird in Anspruch genommen“, um „sich himmlisch oder jöttlich zu amüsiren“. Zum Beispiel in Tempelhof, einem Dorf „prächtig gelegen in einer unabsehbaren Wüste, allwo Taschenspieler ihre Künste zeigen, Bären tanzen und Affen auf sehr traurigen Kameelen possirliche Sprünge machen; wo Würfelbuden sind und die ungeheuren Kaffeekannen auf den Tischen im Freien einladen“.

Die ersten Berliner Fußballer

Als das Exerzieren aufhörte, eroberten Sportler das freie Feld, genauer gesagt Fußballer: Für 1912 sind 32 Spielfelder bekannt, die in der Sommerzeit per Los verteilt wurden. Begonnen hatte das 1883, als mehrheitlich englische Männer, salopp gekleidet um einen Ball rauften. Die ersten Berliner Fußballer.

Anders als die Anhänger von Turnvater Jahn in der Hasenheide nebenan, die nach Vorschriften Leibesübungen durchführten, rannten diese Männer schweißtriefend herum, warfen sich in den Dreck und kämpften mit Körpereinsatz. „Engländerei!“, ätzte der deutsche Professor und Jahn-Anhänger Karl Planck, als er 1883 der „Fußlümmelei“ auf dem Tempelhofer Feld ansichtig wurde.

Den Berlinern gefiel es. Sie kamen zu Tausenden zum Gucken. 1924 entstand auf der Ostseite des Tempelhofer Damms ein Sportplatz, den der BFC Preussen benutzte. Für 40.000 Zuschauer war Platz. Im Preussenstadion fanden mehrere Endrundenspiele der deutschen Fußballmeisterschaft statt. Es wurde 1936 abgerissen, denn nun begann die Geschichte, die uns heute vor Augen steht.

Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert konnte das Publikum auf dem weiten Feld Ballon-Flugschauen bestaunen. 1909 paradierte Ferdinand Graf von Zeppelin mit dem Luftschiff LZ9 darüber hinweg. Im selben Jahr erlebte man den ersten Motorflug.

Im Oktober 1923 wurde ein erster Flughafen errichtet. Am 6. April 1926 startete der regelmäßige Flugbetrieb. Bald zählte Tempelhof mehr Maschinen und Passagiere als Paris, Amsterdam oder London. 1932 wurde der Wahlkämpfer Adolf Hitler zum intensiven Tempelhofnutzer. Er präsentierte sich als moderner, dynamischer Politiker, omnipräsent, weil durch die Luft unterwegs.

Zentralflughafen Berlin Tempelhof: Das Abfertigungsgebäude des ersten Flughafens wurde 1929 eröffnet - mit Mitropa-Restaurant, Hotel und Besucherterrasse Arkivi/Imago

Das von 1936 bis 1941 errichtete Flughafengebäude, als „Weltflughafen“ der „Welthauptstadt Germania“ gedacht, war für zwei Jahre das flächengrößte Gebäude der Welt, bis es vom Pentagon in Arlington abgelöst wurde. In der Zeit des Nationalsozialismus war das Reichsluftfahrtministerium der Herr des Geländes. Hier wurden Sturzkampf-Flugzeuge Ju 87 gebaut; in einem Zwangsarbeitslager brachte man die Arbeitskräfte unter.

Die Jahre nach 1945 prägte die U.S. Air Force. Über den Flughafen Tempelhof lief die Versorgung West-Berlins 1948/49 in der Zeit der sowjetischen Blockade – die legendären „Rosinenbomber“ brachten von Kohlen bis Kaugummi alles für die „Insulaner“. Der zivile Flugbetrieb wurde 1951 wieder aufgenommen und erreichte 1971 mit 5,5 Millionen Passagieren sein Maximum. Die Luftbrücke und die Möglichkeit, vor allem für Tausende DDR-Flüchtlinge, die eingeschlossene Stadt unbehelligt Richtung Westen zu verlassen, machten Tempelhof zum Symbol der Freiheit.

Ein Junge verfolgt von einem Baum aus den Landeanflug eines US-amerikanischen Transportflugzeugs auf den Berliner Flughafen Tempelhof.Während der Berliner Luftbrücke versorgten Flugzeuge die Menschen in Westberlin mit Lebensmitteln und Kohle zum Heizen. dpa

Als der innerstädtische Flughafen 2008 geschlossen wurde, eroberten die Berliner das über Jahrzehnte der Öffentlichkeit unzugängliche Gelände wieder. Mit einem Volksentscheid bewahrten die Freunde des weiten Feldes das Terrain vor Bebauung. Nun sollen am Rand Menschen wohnen könnten. Mit Blick auf das trotz seiner Dimension wenig auffällige Flughafengebäude erscheint der Gedanke nicht abwegig.