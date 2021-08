Berlin - Was für eine schöne Geschichte, die ein Freund da erzählt hat. Eine Geschichte, die aus der Zeit gefallen scheint, weil sie so positiv ist und von einem glücklichen Menschen erzählt. In den vergangenen zwei Jahren gab es ja vor allem traurige oder negative Geschichten von Krankheiten oder Pleiten. Auch bei dem Mann, um den es hier geht, hat die Pandemie viel verändert. Bei ihm aber zum Positiven.

Er war Frührentner und konnte als solcher nicht unbegrenzt dazuverdienen, sondern jedes Jahr nur 6300 Euro. Alles darüber wäre ihm von der Rente abgezogen worden. Doch dann kam die Pandemie und damit ein kleiner Geldsegen.