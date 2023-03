Schlussstrich am Grab: Opfer von Rassenforschung werden in Berlin bestattet

Es gibt Untaten, über die kein Gras wächst. Die Forschungen in Berlin tätiger Wissenschaftler an Körperteilen von Menschen gehören zu solchen Untaten. Als am Donnerstag die unbekannten Opfer menschenverachtender und rassistischer Forschung in einer öffentlichen Trauerfeier auf dem Wahlfriedhof Dahlem gewürdigt und ihre sterblichen Überreste zu Grabe getragen wurden, stand dieser Satz am Anfang der ersten Trauerrede. Doch Professor Günter M. Ziegler, Präsident der Freien Universität, stellt diesen Satz zugleich infrage: „… ist nicht über viele Untaten Gras gewachsen? War nicht schon Gras gewachsen über die Knochen?“

Ja, in der Tat! Die 16.000 Knochenfragmente, die in fünf schlichten, hellen Holzkisten neben dem Redner ruhten, hatten jahrzehntelang in Gruben auf dem Gelände der Freien Universität in Dahlem gelegen, ganz in der Nähe des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWIA). 1927 gegründet, diente es der wissenschaftlichen Fundierung eugenischer und rassenanthropologischer Paradigmen.

Erste Funde wurden 2014 eingeäschert

Die Wissenschaftler forschten an Menschen aus früheren deutschen Kolonien; von 1933 an stellten sie sich in den Dienst des Nationalsozialismus. An dieses Institut – und auf dringende Bitten desselben – sandte der KZ-Arzt Dr. Dr. Josef Mengele 1944 Körperteile von Menschen, die er zu Forschungszwecken im Vernichtungslager Auschwitz hatte ermorden lassen: Zwillingspaare, Kleinwüchsige, Behinderte, vor allem jüdische Menschen sowie Sinti und Roma.

Ihre so schwer missbrauchten sterblichen Überreste waren vergessen, vergraben, buchstäblich war Gras darüber gewachsen. Die Erinnerung an sie fiel den in der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) arbeitenden Nachfolgern lange schwer. Das bekannte Professor Ulman Lindenberger als Repräsentant der Gesellschaft in seiner Gedenkrede. Auf der Schleife des MPG-Kranzes steht „In Gedenken an die Opfer von Verbrechen im Namen der Wissenschaft“.

2014 waren bei Bauarbeiten auf dem FU-Gelände erstmals Knochen von mindestens 17 Menschen gefunden worden. Sie wurden ohne weiteres dem Krematorium übergeben und zu Asche verbrannt, obwohl die FU-Verantwortlichen wussten, dass der Fundort im Garten des KWIA gelegen hatte. Als dann 2015 auf dem Außengelände der FU-Bibliothek weitere Fragmente sterblicher Überreste gefunden wurden, hatte man sich eines Besseren besonnen: Eine Arbeitsgruppe wurde gegründet, die die Knochen in mehreren Grabungen bergen und archäologisch untersuchen ließ.

Man kam zu dem Ergebnis, dass es sich um Überreste von mindestens 54 Individuen handelte, Menschen aller Altersgruppen und beiderlei Geschlechts, „aus anthropologischen und archäologischen Kontexten“ wie FU-Präsident Ziegler in seiner Rede sagte, aus kolonialen und anderen Zusammenhängen. Mit Letzterem ist vor allem die NS-Forschung gemeint, also die Verbindung nach Auschwitz.

Deshalb bezog man den Zentralrat der Juden und den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in die Überlegungen ein, wie mit den Funden umgegangen werden solle, legte gemeinsam die Schritte zur Bestattung fest und beschloss, wie Ziegler sagte: „Es soll keine weiteren Untersuchungen geben.“ Eine Spezifizierung der Opfer würde nur das rassistische Vorgehen der Vergangenheit reproduzieren: „Es wird keine Namen, keine Gesichter geben.“ Man wolle daran erinnern, dass alle Menschen waren.

Dotschy Reinhardt erinnerte als Vertreterin der Sinti und Roma daran, dass nach 1945 aus „Präparaten“ Beweise für Verbrechen wurden, die hastig beseitigt wurden. In Gruben verscharrt hätten sie keine würdige Bestattung erhalten. Daniel Bothmann vom Zentralrat der Juden, bedankte sich: Man sei gehört worden, die Grabungen würden eingestellt, die Bestattung sei möglich geworden.

Nun wurden die menschlichen Überreste in einer „nicht religiösen, nicht eurozentristischen, würdevollen Feier“, wie Ziegler sagte, bestattet. An der Stelle, wo die Kisten mit den menschlichen Knochen und Knochensplittern in aller Stille in den Boden versenkt wurden, wird eine Informationstafel Besuchern die Geschichte der Ruhestätte vor Augen führen, in der FU wird eine Ausstellung vorbereitet.

Mengele-Opfer Jona Laks: „Viel zu schnell“

Doch es gibt unmittelbar Betroffene, die mit dem Schlussstrich keineswegs zufrieden sind. Jona Laks, 93 Jahre alt, Überlebende der Mengele-Zwillingsexperimente in Auschwitz, hatte zu dem Begräbnis keine Einladung erhalten. Die alte Dame lebt in Tel Aviv. Am Telefon erzählt sie von einem Dokument aus Auschwitz in ihrem Besitz, das die Unterschrift Mengeles trägt: Es belegt den Versand des Skalps eines zwölfjährigen Kindes nachdem Mengele selbst seine Untersuchung abgeschlossen hatte – an das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin.

Sie ist sicher: „In Berlin muss es viele Überreste jüdischer Menschen geben.“ Sie ist, wie sie sagt, nicht froh über die Beendigung der Untersuchungen und mit der schnellen Bestattung: „Es wäre besser für die Welt gewesen, wenn der Ursprung der Überreste intensiver untersucht worden wäre. Die Geschichte braucht exakte Ergebnisse.“ Die Nachricht von der Beerdigung habe sie zu spät erreicht, nun könne sie leider nichts mehr machen: „Getan ist getan“, sagt sie. „Die jüdischen Leute sind ja verstreut in aller Welt, sie werden nicht laut schreien, aber sie sind nicht zufrieden mit dieser Forschung“, sagt sie und: „Warum nur musste das alles so schnell gehen?“

Zur Bestattung hätte sie lieber eine religiöse Zeremonie gesehen: „Das ist eine jüdische Angelegenheit. Dass es Überreste aus Auschwitz gab, weiß ich als Fakt.“ Doch die in Berlin in Trauer und dem Versprechen des Niemals-Vergessen versammelten Repräsentanten von FU, MPG, Landesdenkmalamt und der Opferverbände waren sich einig, dass es so gut war.

Aber: Es gibt Untaten, über die kein Gras wächst. Der Holocaustforscher Götz Aly sieht weitere Möglichkeiten zu Erforschung: Man könnte zum Beispiel, so schlägt er vor, die an manchen Knochen befestigten Kunststoffmarken materialwissenschaftlich auf ihr Alter untersuchen lassen, um das markierte Fundstück besser datieren zu können.