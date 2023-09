Gesobau verlängert befristete Mietverträge für Studierende, will aber mehr Miete haben

Für viele Studierende war es ein Schock. Im Frühjahr dieses Jahres kündigte die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau Bewohnern des Studentenwohnhauses in der Nordbahnstraße 12–14 in Gesundbrunnen an, dass ihr Mietvertrag im vierten Quartal 2023 endet – weil dann die „maximale Vertragslaufzeit“ von drei Jahren gemäß des Mietvertrages erreicht sei.