Berlin - Es ist ein Thema, das heftig diskutiert wird. Soll die Berliner Innenstadt größtenteils von privatem Autoverkehr befreit werden? Darum geht es in einer Volksabstimmung, die in diesem Jahr in die nächste Stufe geht. Wenn alles so läuft wie erwartet, werden in diesem Jahr Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, sagte Manuel Wiemann vom Team Volksentscheid Berlin autofrei der Berliner Zeitung. „Wir gehen davon aus, dass die Unterschriftensammlung im Sommer 2022 beginnt und noch vor Beginn des Winters abgeschlossen werden kann.“ Allerdings wird sich der Text des geplanten Berliner Landesgesetzes, über den abgestimmt werden soll, an einer Stelle von der ersten Fassung unterscheiden. Eine wichtige Bestimmung wurde abgeschwächt.