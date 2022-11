Wegen europaweit einmaliger Operation: 28-Stunden-Trip von Berlin nach Barcelona 

Spanische Neurochirurgen stabilisierten die Halswirbelsäule der 34-jährigen Sara aus Spandau. Sie leidet am Fatigue-Syndrom, liegt seit Jahren im Bett.

Neue Hoffnung für Sara*: Die Berliner Zeitung berichtete über das schwere Schicksal der 34-Jährigen aus Spandau, die am Chronischen Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) erkrankt ist und nur noch im Bett liegen kann. Vor zwei Tagen wurde die junge Frau, die aufgrund ihrer Erkrankung auch unter einer äußerst instabilen Halswirbelsäule leidet, in einer neurochirurgischen Privatklinik in Barcelona operiert.