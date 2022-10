Dragana Duric sitzt in einem Raum in der Beratungsstelle der Berliner Stadtmission und sagt einen Satz, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit ausdrückt: „Jeder Mensch hat das Recht, gesund zu sein und zu bleiben.“ Duric ist die Leiterin der Berliner Stadtmission. Ziel ihrer Arbeit ist es, Menschen nachhaltig abzusichern und ihnen Krankenversicherungen zu vermitteln. Wie wichtig die Arbeit der gebürtigen Serbin und ihres Teams ist, kann man an der Zahl der Mitarbeiter ablesen: Im Jahr 2018 hatte sie drei Mitarbeiter, inzwischen ist das Team auf 18 angewachsen.

Schätzungen zufolge leben in Berlin etwa 60.000 Menschen ohne Krankenversicherungsschutz. Um diesen Menschen eine Anlaufstelle zu bieten, wurde 2018 die Clearingstelle der Berliner Stadtmission ins Leben gerufen. Allein zwischen Januar und Juli dieses Jahres hätten mehr als 2800 Klientinnen und Klienten die Stelle aufgesucht, heißt es. Seit vier Jahren gibt es hier kostenlose und anonyme Beratungen für Menschen ohne Krankenversicherung, nicht versicherte Ausländer und Menschen ohne Ausweispapiere, die medizinische Behandlung brauchen. Doch das Budget der Einrichtung ist knapp, die Senatsverwaltung musste diesen Sommer bereits zusätzliche Gelder beisteuern.

In der Clearingstelle arbeiten Experten aus verschiedenen Bereichen wie Sozialarbeit, Recht, Medizin und Verwaltung. Die Beratungen werden in neun verschieden Sprachen angeboten. Rosie Ellis ist Sozialberaterin bei der Berliner Clearingstelle. „Vielen Menschen“, die zu mir kommen, „fehlt das Wissen über die Gesetze und Rechte oder das nötige Deutsch, um die entsprechenden Anträge für eine Krankenversicherung zu stellen.“ Ellis berate auch obdachlose Menschen oder Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus. Wenn sie dann das Sozialamt oder die Krankenkasse erreicht, bestreiten diese, zuständig zu sein. Ellis: „Ich hatte schon Fälle, bei denen es sechs Monate gedauert hat, bis die Krankenversicherung stand.“

Im ganzen Jahr 2021 ließen sich mehr als 1000 Menschen aus 125 Ländern beraten, davon waren fast zwei Drittel (62 Prozent) wohnungs- und obdachlos. Insgesamt wurden mehr als 2000 Kostenübernahmen für die Bedürftigen ausgestellt. Dafür kooperiert die Clearingstelle mit 50 Berliner Hausarztpraxen und sechs Krankenhäusern. Generell steht die Clearingstelle allen Bedürftigen ohne einen geklärten Versicherungsschutz zur Verfügung.

Viele Menschen kommen mit schweren Erkrankungen zur Beratungsstelle. Louise Zwirner, Leiterin der Clearingstelle

Wenn sich Ämter gegenseitig die Verantwortung zuschieben, beginnt laut Louise Zwirner, Leiterin der Clearingstelle, das „Behörden-Ping-Pong“. Damit habe die Beratungsstelle oft zu kämpfen. Zwirner hofft, dem bürokratischen Chaos bei Behörden und Krankenkassen zukünftig etwas entgegenzusetzten. Die Clearingstelle möchte mit Schulungen und Fortbildungen Fachwissen an andere Beratungsstellen und Einrichtungen weitergeben, um unnötige Wege zu vermeiden. „Denn oft herrscht einfach Unklarheit über die genaue Rechtslage“, sagt Zwirner.

Zum vierjährigen Geburtstag dankt die Gesundheitssenatorin Ulrike Gote der Clearingstelle für ihre wertvolle Arbeit und sagt einen Satz, der dem von Dragana Duric sehr ähnelt: „Jeder Mensch hat ein Recht auf eine Krankenversicherung.“ Die Grünen-Politikerin beschreibt das Projekt als modelhaft für ganz Deutschland. Besonders im letzten Jahr sei die Zahl der Beratungen stark gestiegen, das belege den hohen Bedarf an Beratungen. Sie hält einen weiteren Ausbau für nötig. Daher möchte sie sich für mehr Haushaltszuschüsse für das Projekt einsetzen.

Die bereitgestellten Mittel von 2,6 Millionen Euro seien in diesem Jahr schon im Sommer aufgebraucht gewesen, sagt Louise Zwirner. Ein Zuschuss von 670.000 Euro war nötig. Ob das bis Ende des Jahres reiche, sei aber noch nicht klar. Die Schwierigkeit liege hier vor allem in der langfristigen Planung. Zwirner: „Mehr als die Hälfte der Gelder werden für die Kostenübernahme medizinischer Leistungen genutzt.“ Daher sei es schwierig, die benötigten Summen vorher genau zu planen.

Ein dritter Satz, der in Moabit an diesem Morgen auf dem Podium fällt, und der im Kopf bleibt, ist dieser: „Viele Menschen kommen mit schweren Erkrankungen zur Beratungsstelle.“ Louise Zwirner hat ihn gesagt, und sofort verstehen alle Zuhörer, dass es bei akuten Erkrankungen auch lebensgefährlich sein kann, dieses „Behörden-Ping-Pong“. In solchen Fällen kann die Clearingstelle die Kosten der Behandlung übernehmen und die Bedürftigen sofort an eine der 50 Arztpraxen vermitteln, mit denen die Organisation kooperiert. Anders gesagt: Leben retten.