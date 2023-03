Tierseuche: Wie gefährlich ist die Vogelgrippe für Berlin?

Der letzte Fall von Vogelgrippe wurde vor einem Monat in Berlin gemeldet. Dennoch sorgt die Tierkrankheit derzeit für Schlagzeilen. Es wird weltweit von der schwersten bislang dokumentierten Vogelgrippewelle ausgegangen. Zudem beobachten Fachleute, dass immer häufiger auch Säugetiere an dem Vogelgrippe-Typ H5N1 erkranken. Vergangene Woche wurden Hunderte tote Seehunde und Kegelrobben in den USA gefunden, in Peru starben 3500 Seelöwen. Nun wird in einigen Medien bereits spekuliert, ob H5N1 auch vermehrt auf Menschen überspringen und sich zu einer Pandemie auswachsen könnte.