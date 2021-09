Berlin - Fünf Minuten und 22 Sekunden lang ist das Video, das an diesem Montag im Prozess des Landgerichts Berlin gezeigt wird. Aufgenommen von der Überwachungskamera einer Autovermietung in der Grunerstraße in Mitte ist darauf zunächst nichts Spektakuläres zu erkennen. Vor der Eingangspforte des Geschäfts fahren Autos vorbei. Ein Lkw ist zu sehen. Dann schießt plötzlich ein Funkstreifenwagen von links ins Bild, rast in die Seite eines weißen Kleinwagens. Die vorüberfahrenden Autos bewegen sich nun nur noch sehr langsam oder stoppen ganz. Das Video stammt vom 29. Januar 2018.

Der Film zeigt den Moment, in dem die 21-jährige Fabien Martini tödlich verletzt wurde. Sie saß am Steuer des weißen Renault Clio, der gerammt wurde. Ihr Vater Christian Martini und ihr fünf Jahre jüngerer Bruder Rico sitzen der weißen Wand gegenüber, auf dem das Video auch noch ein zweites Mal abgespielt wird. Fabiens Mutter hat den Saal zuvor verlassen, um die Bilder vom Tod ihrer Tochter nicht ertragen zu müssen. Mutter, Vater und Sohn sind Nebenkläger in dem Prozess.