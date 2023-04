Berliner Taxifahrer trauern um getöteten Kollegen: „Wir müssen trotzdem weiterarbeiten“

Im Cinema Paris trafen sich Berlins Taxifahrer zum Gedenken an ihren Kollegen. Viele glauben nicht, dass der Fall mehr Verständnis für ihre Branche schaffen wird.

Taxifahrer Rolf Feja im Cinema Paris. Er glaubt, die Berliner werden in wenigen Tagen den Fall hinter sich lassen.

Taxifahrer Rolf Feja im Cinema Paris. Er glaubt, die Berliner werden in wenigen Tagen den Fall hinter sich lassen. Volkmar Otto

Es sollte ein entspannter, lustiger Kinoabend unter Kollegen werden, aber ein tragisches Ereignis überschattet die Stimmung des Abends. Wochenlang hatte die Innung des Berliner Taxigewerbes einen Preview des französischen Films „Im Taxi mit Madeleine“ im Cinema Paris am Kurfürstendamm für Taxifahrer geplant, vorweg eine Diskussion über die Notwendigkeit der Taxibranche. Dann wurde die Branche am frühen Donnerstagmorgen von der Tötung eines Kollegen, des 49-jährigen Mustafa A., in Grunewald erschüttert.