Alternativ, jung und artsy: Die weltgrößte Naturwein-Messe in der Markthalle 9

Erst den Geruch auf sich wirken lassen, dann probieren. Einblicke in das RAW Weinfestival in der Markthalle 9 in Berlin Kreuzberg.

Erst den Geruch auf sich wirken lassen, dann probieren. Einblicke in das RAW Weinfestival in der Markthalle 9 in Berlin Kreuzberg. Carina Reckers

Kristian Keber bringt als Beispiel erst einmal die Berliner Mauer. „Also jeder hat ja zwei Großväter“, sagt der 35-Jährige, „und bei mir ist eben einer aus Italien und einer aus Slowenien.“ Aber das Interessante sei in seiner Familie, dass beide aus dem gleichen Dorf stammen. „Die Grenze geht mitten durch den Dorfkern, also ungefähr wie die Berliner Mauer.“ Aber mit dem Beitritt von Slowenien zur Europäischen Union fiel dann diese Mauer, sagt er und bietet an, die beiden Weine zu probieren, Naturweine natürlich. „Der slowenische“, sagt er noch, „verkauft sich besonders gut in Japan.“

Das ist ein typisches Gespräch mit einem Weinhändler auf der Raw Wine, der weltweit führenden Messe für ökologische, biodynamische und naturbelassene Weine. Sie findet zum sechsten Mal in Berlin statt, und auch in diesem Jahr waren Hunderte Gäste am Sonntag in der Markthalle 9, um die 150 Winzer zu treffen und deren Premiumweine zu probieren.

In die kleinen Pappbecher wird der übrige Wein geschüttet beim RAW Weinfestival in der Markthalle 9 in Berlin Kreuzberg. Carina Reckers

Für Kristian Keber ist es das erste Mal, dass er in Berlin dabei ist. „Aber ich bin nur für die Messe gekommen und reise morgen leider wieder ab.“ Doch was er schon sagen könne: Das Publikum hier in Berlin sei anders als auf anderen Weinmessen. „Sonst sind viel mehr Leute darauf aus, einfach betrunken zu werden“, sagt er, „aber hier in Berlin kommen sie und reden vor allem über den Wein, so viele Profis sind hier und vor allem viele junge Leute.“

Dabei gilt Deutschland für Weinkenner und für Naturweine eigentlich bisher als ein schwieriger Markt. Nur fünf Prozent macht das Segment Naturwein in Deutschland aus. Das liegt daran, dass Deutsche es zwar mögen, wenn ‚Bio‘ auf ihren Flaschen steht, aber gleichzeitig darf es auch nicht zu teuer sein. Das ist in Frankreich, Italien oder Spanien ganz anders. Die Berliner Raw Wine sei deshalb so beliebt, sagt einer der Käufer, der an den Ständen probiert, weil Naturwein gut zur Stadt passt: alternativ, jung und irgendwie artsy.

Die Labels sind häufig selbstgemacht und die Produktion sind häufig nur wenige Hundert Flaschen: Das RAW Weinfestival in der Markthalle 9 in Berlin Kreuzberg. Carina Reckers

Letzteres lässt sich besonders über die Labels der Weine sagen. Der Spanier David Bugallo Sotelo macht das Design selbst und hat eine große Eule schwarz auf orange auf die Flasche malen lassen neben dem Wort „sauvage“, Französisch für „wild“. Die Portugiesin Sara Dionísio hat einfach ein Foto ihres Hundes Bolinha genommen und es auf ihre Rotweinflaschen drucken lassen. Auch der Wein heißt: Bolinha. Und bei Eva Vega Aixala aus Katalonien prangt der Name der Tochter auf einem großen Farbklecks: Emma.

Für Eva Vega war die Geburt ihrer Tochter entscheidend, auch für ihr Verhältnis zu Wein. „Ich wollte einfach, dass wir nachhaltiger leben, und wir haben auch deshalb unsere Produktion auf Naturweine umgestellt.“ Die jungen Menschen fragen auch in Spanien immer mehr danach, wie der Wein hergestellt sei. Ökologischer Anbau und eine Verarbeitung ohne Chemie seien für viele inzwischen Standard. Die Messe in Berlin gefalle ihr zumindest sehr und sie könne sich auch vorstellen, für zwei Tage nach Berlin zu kommen. „Das Besucherinteresse wäre bestimmt da.“

Aus dem Messeumfeld ist zu hören, dass die Raw Wine in der Tat bewusst wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Vorher waren rund 500 Tickets verkauft worden. Sie wollten auch verhindern, dass zu viele Weinliebhaber einander im Weg stehen bei der Verkostung. Erfahrungsgemäß wurde es gegen Nachmittag voller, doch nie so sehr, dass nicht an jedem Tisch auch lange Gespräche möglich waren.

Die 150 Aussteller beim RAW Weinfestival auf einen Blick: In der Markthalle 9 in Berlin Kreuzberg. Carina Reckers

Die Gründerin der Messe ist Isabelle Legeren, Frankreichs erste weibliche Weinkennerin, die den Titel Master of Wine tragen darf. Sie hat vor neun Jahren diese Community erschaffen, die jedes Jahr weiter wächst. „Wein wurde noch nie mit so vielen Pestiziden, Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und technischen Verfahren hergestellt“, sagt sie. Das aber gelte nicht für die Weine bei Raw Wine. „Unsere Weine sind natürliche, handwerkliche Produkte, köstliche Getränke, die besser für uns und den Planeten sind.“

In diesem Jahr konnten auch Weinanbaugebiete auf der Messe begrüßt werden, die nicht für ihren Wein bekannt sind: Israel, Kanada, Polen und die Türkei. Zum ersten Mal war auch die Berlinerin Daria Borschel dabei. Eigentlich studiert sie noch, aber sie pendelt gerade viel. Ihr Freund Felix Schäfer hat nämlich einen Familienbetrieb übernommen. Seine Naturweine wachsen an der Mosel und auf der Insel Pantelleria. Das ist ein kleiner Felsen mit 7000 Einwohnern zwischen der Fußspitze Italiens und Tunesien.

„Der Name bedeutet Tochter des Windes“, sagt Daria Borschel, „weil es auf der Insel immer so windig ist.“ An sechs von sieben Tagen weht starker Wind. Von Pantelleria hatte sie noch nie gehört, als sie Felix kennenlernte. Und schon sind Borschel und Schäfer mittendrin im Beschreiben der Hanglagen und der Rebstöcke, die mehr als 100 Jahre alt sind und zum Unesco-Welterbe gehören. Es ist ihre erste Weinmesse, sie haben erst nach Corona mit dem Business angefangen. Aber die Pandemie, die haben die meisten hier ohnehin gut verkraftet. Getrunken, sagen sie dann, wurde schließlich immer.